In Vught is de transformatie van het voormalige kloosterterrein waar de Zusters van J.M.J ooit woonden in volle gang. Kinderopvang Mowgli bevindt zich momenteel nog in het historische kloostergebouw, maar verwacht volgend voorjaar te verhuizen naar een gloednieuw onderkomen. De officiële start van de bouw werd deze woensdag ingeluid door het begraven van een tijdscapsule door de kinderen, onder toeziend oog van wethouder Yvonne Vos, zo bericht DTV Nieuws.