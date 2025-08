Deze zomer staat bij KOK kinderopvang alles in het teken van proeven, koken, ontdekken en genieten met groenten. Verschillende bso-vestigingen van KOK kinderopvang participeren in de Gezonde Smikkelweken, een initiatief van Spoony, dankzij een financiële ondersteuning van de gemeente Katwijk. Dit is bevestigd door RTV Katwijk.