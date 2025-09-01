Inloggen
Ontdek de topkandidaten van 2023: Wie wint de Piket Kunstprijzen?

Bakker Loes

september 1, 2025

Dit zijn dit jaar de kanshebbers voor de Piket Kunstprijzen
Bekendmaking Genomineerden Piket Kunstprijzen

Vandaag zijn de namen onthuld van de negen jonge talenten die genomineerd zijn voor de Piket Kunstprijzen in de categorieën Toneel, Dans en Schilderkunst. In de toneelcategorie maken Kollektief op Kracht, Hélène Vrijdag en Mike Zanting kans op de prijs. Voor dans zijn Chandenie Gobardhan, Giulo Hoxhallari en Annabel Koele genomineerd, terwijl in de schilderkunst Livia Claesson, Jemima de Jonge en Carmen Roca Igual strijden om de eer.

Choreografe en danseres Chandenie Gobardhan beschouwt haar nominatie als een belangrijke motivator. ‘Deze erkenning inspireert me om met verhoogd vertrouwen en vernieuwde nieuwsgierigheid mijn creaties voort te zetten, verder te onderzoeken en te delen. Het is een dankbaar gevoel dat mijn vaak grensoverschrijdende en lastig te definiëren werk aandacht krijgt in de danswereld,’ vertelt ze.

Acteur Mike Zanting is ‘verrast en ontroerd’ door zijn nominatie. ‘Het is werkelijk uniek dat ik zo kort na mijn studie al erkenning krijg. Het voelt als een enorme blijk van waardering,’ zegt Zanting. ‘Deze nominatie geeft me het gevoel dat ik op de juiste weg ben, door moet gaan en dat mijn inspanningen ertoe doen.’

In de sector Schilderkunst zijn Livia Claesson, Jemima de Jonge en Carmen Roca Igual degenen die dit jaar meedingen naar de prestigieuze onderscheiding.

De Piket Kunstprijzen, die sinds 2014 worden toegekend, zijn bedoeld voor jonge kunstenaars met een connectie met Den Haag. Deze connectie kan zijn doordat ze daar hun talent hebben ontwikkeld of omdat ze met hun kunst een stimulerende invloed uitoefenen op het culturele klimaat van de stad. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op maandagavond 10 november in het Theater aan het Spui in Den Haag.

