Aardmagnetisch veld draait om: klinkt als een horrorfilm, luister nu!

Wat gebeurt er met onze planeet als niemand er is om het waar te nemen? Maakt het dan nog steeds geluid?

Wetenschappers zijn erin geslaagd een huiveringwekkende soundtrack te maken voor het omdraaien van het magnetisch veld van de aarde — en het resultaat is ronduit angstaanjagend.

Deze ondergrondse “rockmuziek” werd in 2024 onthuld door de Technische Universiteit van Denemarken en het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen, maar de griezelige muziek wordt viraal nu luisteraars schrikken, meldde Science Alert.

Genaamd de Laschamps-gebeurtenis, vond deze dramatische omkering ongeveer 41.000 jaar geleden plaats toen het magnetisch veld omschakelde en het noorden het zuiden werd en vice versa, waardoor aurora’s naar de evenaar schoten.

Hoewel er geen partituur was voor deze epische omwenteling, kunnen we nu horen hoe het zou zijn gegaan, dankzij een muzikale interpretatie van het fenomeen gebaseerd op gegevens verzameld door de Swarm-satellietmissie van het Europees Ruimteagentschap.

De geoloog John Williams combineerde satellietgegevens met bewijs van bewegingen van magnetische veldlijnen op aarde om vervolgens een akoestische benadering te maken met geluiden zoals krakend hout en kletterende rotsen.

Volgens de clip is de magnetische melodie buitenaards en griezelig, als de titelsoundtrack van een diepe ruimte horrorfilm of het geologische equivalent van achteruitgespeelde platen om de Duivel te horen.

Dit is niet de eerste keer dat er een grote verstoring is in ons magnetisch veld, dat wordt gecreëerd door rondzwervende vloeibare metalen in de kern van onze planeet.

Dit schild strekt zich diep uit in de ruimte en beschermt ons tegen de atmosfeer-strippende zonnedeeltjes in de diepe ruimte.

In feite verschuift de magnetische sfeer van de aarde voortdurend samen met het ijzer en nikkel in de kern, waardoor de polen constant in beweging zijn.

En hoewel momenteel van noord naar zuid georiënteerd, keert het magnetische veld zo nu en dan zijn polariteit om, in welk geval onze op het noorden gekalibreerde kompassen naar het zuiden zouden wijzen.

In het geval van de Laschamps-gebeurtenis duurde het 250 jaar voordat de polaire wisseling plaatsvond, en het bleef ongeveer 440 jaar in deze ondersteboven oriëntatie, waarbij het magnetische veld ongeveer 25% van zijn huidige kracht was.

“Het begrijpen van deze extreme gebeurtenissen is belangrijk voor hun voorkomen in de toekomst, ruimteklimaatvoorspellingen en het beoordelen van de effecten op het milieu en op het aardsysteem,” legde geofysicus Sanja Panovska van het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen uit in 2024.

Dit is niet de eerste keer dat iemand de magnetische gebeurtenissen van de aarde heeft gescoord.

Deze zomer hebben onderzoekers van het Helmholtz Centrum voor Geowetenschappen in Duitsland de Matuyama-Brunhes-omkering muzikaal in kaart gebracht, een polaire 180° die 780.000 jaar geleden plaatsvond en maar liefst 22.000 jaar duurde.

Hoewel het geluid aanvankelijk bijna aangenaam is, ziet de omkering een plotselinge tonale ommekeer, die het team een “disharmonische kakofonie” noemde.