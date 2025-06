Ontdek de Top Voorstellingen: Vlaamse Jury Deelt Hun Favorieten!

Het Vlaamse TheaterFestival kondigt Aanbevolen Voorstellingen aan

Na de bekendmaking van de selecties door het Nederlands Theater Festival, heeft het TheaterFestival van Vlaanderen vandaag zijn eigen lijst van topvoorstellingen van het afgelopen seizoen gepresenteerd.

Tussen 3 en 13 september zal het Vlaamse TheaterFestival in Gent twintig opmerkelijke voorstellingen presenteren die ‘het belang van gezamenlijke ervaring en reflectie benadrukken’.

Vakjury

Een zelfstandige jury heeft uit 176 inzendingen van de 253 premières die plaatsvonden tussen 1 mei 2024 en 25 april 2025, zestien stukken gekozen. Elke uitgekozen voorstelling is minimaal drie keer opgevoerd in Vlaanderen of Brussel en heeft ten minste één Vlaamse of Nederlandse coproducent. Volgens de jury vertegenwoordigt de selectie ‘een rijk en betrokken toneelkunstenlandschap waarin creatievelingen streven naar verbinding: tussen mensen, generaties, disciplines, talen en culturen’.

In tijden van crisis bood het theater een krachtig tegengif: er was zowel verzet en empowerment als troost en verbinding, maar bovenal veel feest en plezier.

De officiële juryselectie omvat:

Have a safe travel van Eli Mathieu-Bustos

van Eli Mathieu-Bustos Haribo Kimchi van Jaha Koo (Theater Utrecht / SPRING / Campo)

van Jaha Koo (Theater Utrecht / SPRING / Campo) DE SITCOM van DE HOE

van DE HOE My Body as a Commodity van Anne-Laure Vandeputte

van Anne-Laure Vandeputte 60 degrees of separation van Camille Paycha / Boegbeeld vzw

van Camille Paycha / Boegbeeld vzw Mystica van MOVEDBYMATTER / Muziektheater Transparant

van MOVEDBYMATTER / Muziektheater Transparant Infinity forever van Kopergietery

van Kopergietery PUPPY/POPPY van BRONKS & DE MAAN

van BRONKS & DE MAAN Flesh can’t can’t not’t ‘tis flesh h… van Mario Barrantes Espinoza

van Mario Barrantes Espinoza [meeuw] van Toneelhuis & Olympique Dramatique, theater arsenaal

van Toneelhuis & Olympique Dramatique, theater arsenaal Amadou van Laika

van Laika Revolutionary Road van tgSTAN

van tgSTAN Under the influence. van Colette Goossens, Stan Martens & Laurens Aneca

van Colette Goossens, Stan Martens & Laurens Aneca Ballroom van Post uit Hessdalen

van Post uit Hessdalen No Yogurt for the Dead – Histoire(s) du Théâtre VI van Tiago Rodrigues / NTGent

van Tiago Rodrigues / NTGent Werken en dagen van FC Bergman

WijkJury’s

Net zoals in Nederland, brengt het Vlaams theaterfestival ook voorstellingen die gekozen zijn door de WijkJury’s, lokale bewoners zonder theaterachtergrond die samen hun favoriete voorstelling selecteerden. Hun keuzes bieden nieuwe inzichten, met Fatilou M. (WijkJury Antwerpen), Bruxelles, I Will Make You Mine (WijkJury Brussel) en Zero Feet Away (WijkJury Gent).

Fatilou M. van hetpaleis & Martha!tentatief/Bart Van Nuffelen

van hetpaleis & Martha!tentatief/Bart Van Nuffelen Bruxelles, I Will Make You Mine van Tshimundu

van Tshimundu Zero Feet Away van Tibau Beirnaert & Laurens Aneca / CAMPO & detheatermaker

Het festival presenteert ook enkele voorstellingen uit de Nederlandse selectie in Vlaanderen. Dit jaar zijn dat:

The horse of Jenin van Troupe Courage / Alaa Shehada

van Troupe Courage / Alaa Shehada De Herontdekking van de Hemel van MANU

Het Vlaams TheaterFestival vindt plaats van woensdag 3 tot en met zaterdag 13 september in Gent, met VIERNULVIER als festivalcentrum en voorstellingen in onder meer NTGent, CAMPO, Minard, Kopergietery en Leietheater.

