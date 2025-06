Jonge Ondernemers Verkopen Re:Shark: Nawid Sadat Ziet het als Grote Overwinning!

Ondernemer Nawid Sadat heeft het softwarebedrijf Re:Shark gekocht van de oprichters Youp Overtoom en Jimi Buser. Deze transactie, mogelijk gemaakt door een anonieme investeerder uit Nederland, kent een interessante voorgeschiedenis: Sadat was oorspronkelijk een klant van het bedrijf voordat hij besloot het over te nemen. ‘Ik heb een gedurfde stap gezet.’

‘Stel je voor dat Re:Shark een deel van mijn toekomst zou zijn?’ Dat idee kwam in het hoofd van Nawid Sadat op tijdens een vakantie dit voorjaar, terwijl hij nadacht over zijn toekomst als ondernemer.

De 33-jarige voormalige commercieel directeur MKB van YoungCapital had net zijn eigen verkoopacademie opgericht, maar was op zoek naar iets met meer schaalbaarheid. Slechts twee maanden later was hij de eigenaar van Re:Shark, het e-mailmarketingplatform dat hij aanvankelijk als klant had gebruikt.

Onverwachte ontmoeting

Sadat, die zich binnen de flexwerkorganisatie YoungOnes en YoungCapital had opgewerkt van uitzendkracht naar hoger management, leerde Re:Shark kennen via zijn werk. ‘Ik raakte heel geïnteresseerd in hun werkwijze’, zegt hij.

Wat Sadat aansprak was de onderscheidende aanpak van het bedrijf. Terwijl veel leadgeneratiebedrijven technologiegedreven zijn en menen dat software alle problemen oplost, combineert Re:Shark AI-technologie met menselijke deskundigheid. ‘De mix van kwalitatieve data, slimme automatisering en toch persoonlijke berichten leidde tot echte, relevante gesprekken met geïnteresseerde mensen’, vertelt Sadat.

In mei stelde Sadat voor het eerst voor om Re:Shark over te nemen. ‘Ik dacht: ik moet een gewaagde stap zetten. Het is alles of niets.’

Het voorstel kwam als een verrassing voor oprichters Youp Overtoom (24) en Jimi Buser (24). ‘We waren niet actief op zoek naar een koper’, geeft Overtoom toe. ‘Het contact tussen ons ontstond per toeval.’

Van studenten tot ondernemers

Overtoom en Buser begonnen hun ondernemerscarrière tijdens hun studie Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2019 startten zij CareerAim, een wervingsbureau. Het concept voor Re:Shark ontstond uit hun eigen uitdagingen om klanten te werven zonder netwerk of marketingbudget.

Deze uitdaging leidde tot de oprichting van Re:Shark in 2023. Het duo, vermeld in de 25 onder 25-lijst van MT/Sprout, schakelde van recruitment naar het ontwikkelen van software voor gepersonaliseerde e-mailmarketing. Ze behoorden tot de eerste externe bètatesters van OpenAI, nog voordat ChatGPT publiekelijk beschikbaar was.

Hun bedrijf groeide van vijf medewerkers begin 2024 naar zestien nu, verdeeld over drie continenten. Re:Shark bedient ongeveer vijftig tot zestig klanten, voornamelijk in HR en recruitment, maar ook in andere sectoren zoals logistiek en accountancy. ‘Onze expertise in recruitment en marketing trekt vooral die sectoren aan’, legt Overtoom uit.

De beslissing van Sadat om het bedrijf over te nemen kwam dus onverwacht. Waarom stemden Overtoom en Buser ermee in? Ze realiseerden zich dat verdere groei meer ervaring vereiste. ‘De gemiddelde leeftijd van ons team is vrij jong. Dat is niet erg, want jonge mensen hebben veel potentieel. Maar je merkt ook dat er sneller fouten worden gemaakt’, legt Overtoom uit. ‘Het bedrijf heeft nu een mooi punt bereikt. Vanaf hier geven we het stokje over aan iemand met meer ervaring.’

Groot persoonlijk belang

Voor Sadat heeft de overname van Re:Shark een diepe persoonlijke betekenis. Op 18-jarige leeftijd verloor hij beide ouders en moest hij zijn studie Commerciële Economie afbreken.

‘Ik had veel verantwoordelijkheden, met een jonger zusje dat bij mij woonde. Maar ik had geen inkomen’, vertelde hij eerder in een interview met het ED. Hij werkte in een medicijnfabriek, bezorgde pakketjes en startte eind 2017 zijn eigen bedrijf: een telefoonreparatiewinkel genaamd Repair4less.

Zijn carrière nam pas echt een vlucht toen hij een jaar later aan de slag ging als onboarding specialist bij YoungOnes, de online marktplaats voor freelance klussen. In zes jaar tijd klom hij op tot hoofd van internationale verkoop en country manager voor Frankrijk, voordat hij eind 2024 overstapte naar het moederbedrijf YoungCapital.

‘Maar het ondernemerschap trok heel sterk’, vertelt hij. ‘Daarom is de overname van Re:Shark voor mij echt een triomf.’

Ondersteuning van een investeerder

Toch was de deal niet zonder slag of stoot gesloten. Sadat had financiering nodig om de aankoop te kunnen doen en verder te investeren. Drie jaar eerder had hij een investeerder ontmoet die vertrouwen in hem uitsprak en zei dat Sadat bij hem kon aankloppen als hij zelfstandig zou starten.

‘Vroeger, toen ik jonger was, durfde ik nooit om hulp te vragen. Nu heb ik de telefoon gepakt en het idee gepitcht. En het is me gelukt.’

Over de overnamesom willen beide partijen geen details vrijgeven, behalve dat het bedrijf is verkocht voor één keer de jaaromzet. Sadat heeft zelf een aanzienlijk bedrag ingelegd en is de grootaandeelhouder. De rest komt van de private equity-investeerder uit Nederland die anoniem wil blijven. ‘Hij heeft tegen mij gezegd: jij staat op de voorgrond, ik wil dat jij naar buiten treedt en het bedrijf groot maakt.’

Het duurde ongeveer zes weken voordat de verkoop was afgerond. ‘Het was een intensief proces. Je bent er echt elke dag mee bezig.’ Uit het boekenonderzoek kwamen geen grote verrassingen. ‘Youp en Jimi zijn altijd heel transparant geweest. Bij veel dingen kreeg ik de bevestiging: het klopt wat ze zeggen.’

Leads opvolgen

Sadat ziet grote mogelijkheden voor Re:Shark om verder te groeien. Het bedrijf gaat investeren in nieuwe functies. Een hoofd verkoop is net aangenomen en er wordt iemand aangesteld die verantwoordelijk wordt voor operaties en upsell-strategieën.

Maar de grootste uitbreiding is de zogenaamde interne belafdeling. ‘Vandaag zijn toevallig de eerste twee mensen gestart die voor klanten leads gaan opvolgen’, deelt Sadat mede.

Zijn visie is om een volledig geïntegreerd verkoopplatform te bouwen. ‘Ik geloof in een toekomst van verkoop waarin je de juiste balans vindt tussen AI om slimmer te werken, automatisering om schaalbaar en productiever te zijn, en menselijke communicatie om relevant en geloofwaardig te blijven.’

Op korte termijn richt Re:Shark zich op groei in Nederland, maar Sadat ‘wil groot dromen’. Hij ziet zijn bedrijf wereldwijd een speler worden die kwalitatieve leads genereert. ‘Alleen moet je dat doel in stukjes hakken. Dat betekent eerst de grootste worden in Nederland.’

Mens en technologie combineren

Dat is al een hele uitdaging. Re:Shark bevindt zich in een competitieve markt waar maandelijks nieuwe spelers bijkomen. Recentelijk werd de concurrent Sparkbase verkocht. Sadat is echter optimistisch over de positie van Re:Shark.

‘De meeste leadgeneratiebedrijven denken dat je met technologie en software alles kunt oplossen. Ik geloof niet dat dat kan’, stelt hij. ‘Wat mensen vaak vergeten, is dat je uiteindelijk nog steeds mensen nodig hebt om de zaken binnen te halen.’

Met de combinatie van technologie en menselijke expertise kan Re:Shark zich onderscheiden, denkt hij. Maar op termijn is er mogelijk extra kapitaal nodig. Het doel voor de komende anderhalf jaar is om Re:Shark ‘investor ready’ te maken voor een volgende investeringsronde.

‘Dat is ook een van de expertises van de private investeerder’, zegt Sadat. ‘We hebben echt die ambitie om heel groot te worden.’

Volgende stappen voor de oprichters

En de twee oprichters van Re:Shark? Overtoom blijft nog tot 1 september betrokken bij Re:Shark om alles goed over te dragen, Buser is al volledig teruggetreden.

‘Wat ik hierna ga doen, weet ik nog niet. Daar ga ik rustig over nadenken’, zegt Overtoom, die aangeeft dat Buser er hetzelfde over denkt. ‘Al zie ik Jimi ook nog wel naar Vietnam gaan voor langere tijd. Dat zie ik mezelf dan weer niet doen.’