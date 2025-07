Charles Pas, Just van Bommel, Hanneke van der Paardt, Çiğdem Polat, Hidde Brouwers & Jorg van den Kieboom zijn genomineerd voor de BNG Theaterprijs 2025. Deze prijs is bedoeld om nieuw theatertalent in Nederland te stimuleren. De winnaar krijgt €45.000 van het BNG Cultuurfonds om nieuwe producties te ontwikkelen of bestaande werken opnieuw op te voeren.

De BNG Theaterprijs, een initiatief van het Nederlands Theater Festival en het BNG Cultuurfonds, heeft als doel om opkomende theatermakers een podium te bieden en de toekomst van het Nederlandse theater te ondersteunen. De genomineerde voorstellingen worden gepresenteerd tijdens het festival in september. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 5 september tijdens een speciale middag van Fringe x NTF PRO in Theater Bellevue.

De genomineerde voorstellingen zijn:

PERSON LONGING FOR HUMAN – CHARLES PAS / STICHTING A FULLY COHERENT PLAN, FEIKES HUIS

Volgens het juryrapport:

‘Person Longing for Human’ is een diepgaande en boeiende voorstelling die een belangrijk sociaal en maatschappelijk thema aansnijdt: het verlangen naar menselijk contact. De voorstelling toont dit verlangen in diverse vormen, van terughoudend tot intens, van ruw tot teder, altijd speels en begrijpelijk.

DEAR FRAIL MALE – JUST VAN BOMMEL / FRASCATI PRODUCTIES

Volgens het juryrapport:

‘Dear Frail Male’ is een heldere, belangrijke en bevrijdende voorstelling die prachtig poëtisch is vormgegeven. Wanneer de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met pesterijen, kiest hij voor een respons vol mededogen, door geduldig en met spijt te spreken over wat de pesters zullen missen als ze niet uit hun beperkende rol breken.

BANG – HANNEKE VAN DER PAARDT

Volgens het juryrapport:

‘BANG’ is een voorstelling waarin Hanneke van der Paardt ons meeneemt in haar persoonlijke belevingswereld. Ze bouwt zorgvuldig een gedachtencyclus op rondom haar continue angst, die niet alleen mentaal maar ook fysiek voelbaar is. Het einde van de voorstelling biedt ruimte voor reflectie en een glimp van hoop.

GÖBEK AŞKI – ÇIĞDEM POLAT

Volgens het juryrapport:

In ‘Göbek Aşkı’, creëert Çiğdem Polat een wereld waar verschillende culturen samenvloeien. De voorstelling is zowel nostalgisch als eenzaam, en toont een krachtige dans en zoekende blikken. Polat verkent de angst om te verliezen, maar ook de angst om zichzelf te verliezen, wat resulteert in een diepgaande liefde die deze angsten overstijgt.

LIBERTY BELL – JORG VAN DEN KIEBOOM & HIDDE BROUWERS / HET ZUID LAND

Volgens het juryrapport:

‘Liberty Bell’ behandelt het intense verlangen om oude patronen te doorbreken en te transformeren met nieuwe idealen. De muziekkeuze en het acteerwerk zijn indrukwekkend, maar de ware kracht ligt in de tekstuele reis die de voorstelling biedt. Het zet aan tot nadenken over persoonlijke keuzes en de manier waarop we omgaan met onszelf en anderen.

