Dit jaar zijn Anne-Chris Schulting, Daniël Kolf, Damiaan De Schrijver en Jeroen Spitzenberger genomineerd voor de prestigieuze Theo d’Or voor de meest indrukwekkende hoofdrol van het theaterseizoen. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen zijn vanochtend aangekondigd door de Nederlandse Toneeljury. Voor de beste bijrol zijn Julia Ghysels, Jesse Mensah, Sidar Toksöz en Mike Zanting in de race. Elvis de Launay, Manu van Kersbergen & het .multibeat muziekcollectief, Romano Haynes en het volledige ensemble van [meeuw] maken kans op de prijs voor de ‘meest grensverleggende podiumprestatie’.

De Nederlandse Toneeljury nomineert jaarlijks niet alleen de tien meest opvallende voorstellingen, maar ook acteurs en makers voor de VSCD Toneelprijzen ter erkenning van uitzonderlijke podiumkunsten, waarbij gelet wordt op artistieke kwaliteit, impact en expressiviteit.

Sinds vorig jaar zijn de prijzen volledig genderinclusief. Er zijn categorieën voor de beste acteerprestatie in zowel een hoofdrol als een bijrol, en voor de meest innovatieve podiumprestatie.

De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater op 14 september in het Internationaal Theater Amsterdam, ter afsluiting van het Nederlands Theater Festival.

Anne-Chris Schulting in Liberty Bell (het zuid land / Jorg van den Kieboom & Hidde Brouwers)

Uit het juryrapport:

Anne-Chris Schulting speelt een politica die worstelt met haar carrière en de traditionele vrouwelijke rol, met name als moeder. Haar vertolking van deze continue zoektocht is authentiek en meeslepend. Schulting integreert haar jonge tegenspeler naadloos in haar spel, leidt het publiek en laat duidelijk de ontwikkeling van haar personage zien. Haar fysieke presentie voegt een bijzondere dimensie toe aan het karakter.

Daniël Kolf in De dood van Benny Simons (Orkater / Shady El-Hamus)

Uit het juryrapport:

Daniël Kolf vertolkt de hoofdrol in deze voorstelling waarin zijn personage gedwongen wordt zijn levenskeuzes te overdenken. Kolf toont een breed scala aan emoties en verbindt deze naadloos met elkaar. Zijn acteerwerk is genuanceerd, natuurlijk en overtuigend.

Jeroen Spitzenberger in Cyrano (Bos Theaterproducties / Jasper Verheugd)

Uit het juryrapport:

Jeroen Spitzenberger is een ideale Cyrano. Hij bespeelt het publiek en de andere personages met groot gemak. Zijn vermogen om tussen zijn rol en de vertolking te schakelen, vervaagt de grenzen tussen realiteit en fictie. Spitzenberger brengt een extra laag in de voorstelling en deelt genereus het toneel met zijn medespelers.

Damiaan De Schrijver in Schopenhauer (Het Zuidelijk Toneel / Stefaan Van Brabandt)

Uit het juryrapport:

Damiaan De Schrijver speelt de pessimistische filosoof op een muzikale, humoristische en scherpe manier. Zijn vrije en open spelstijl is zowel charmant als uitdagend. De Schrijver brengt op schijnbaar moeiteloze wijze een complexe filosofie over.

Julia Ghysels in Holly Goosebumps (Het Zuidelijk Toneel / Ada Ozdogan)

Uit het juryrapport:

Julia Ghysels speelt een complexe rol in deze metamythe. Ze navigeert vakkundig tussen verschillende stijlen en emoties. Haar prestatie is opvallend binnen het ensemble en laat zien hoe zij de ingewikkelde stijl van Ozdogan beheerst.

Jesse Mensah in Giovanni’s Room (ITA Ensemble / Eline Arbo)

Uit het juryrapport:

Sidar Toksöz in De dood van Benny Simons (Orkater/ Shady El-Hamus)

Uit het juryrapport:

Mike Zanting in Antigone (Het Nationale Theater/ Nina Spijkers)

Uit het juryrapport:

Mike Zanting’s vertolking van de wachter in Antigone is zowel komisch als ernstig. Hij brengt een complexe mix van emoties tot leven die de subtiele dynamiek tussen humor en tragedie benadrukt.

Elvis de Launay in MAMA DADA (Theater a/d Rijn / Ludwig Bindervoet)

Uit het juryrapport:

Manu van Kersbergen & muziekcollectief .multibeat in De Herontdekking van de Hemel (MANU, DOX, Paradiso Melkweg Productiehuis & George Visser Productions / José Montoya)

Uit het juryrapport:

Romano Haynes in JAH (Theater Rotterdam/ Dalton Jansen)

Uit het juryrapport:

Het gehele ensemble van [meeuw] (Toneelhuis & Olympique Dramatique, Theater Arsenaal / Stijn Van Opstal)

Uit het juryrapport:

De gezamenlijke inzet van het ensemble in [meeuw] is opmerkelijk. Hun spel over het verlangen naar communicatie en de complexiteit van menselijke relaties is diepgaand en emotioneel geladen.