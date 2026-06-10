Ontmoet de Topkandidaten voor de BNG Theaterprijs: XILLAN, het zuid land en Meer!

Kandidaten BNG Theaterprijs 2026 aangekondigd

Het zuid land, Jantien Fick, Patrick Ribeiro en Sarah Janneh zijn genomineerd voor de prestigieuze BNG Theaterprijs 2026. Het Nederlands Theater Festival heeft deze namen onthuld als de veelbelovende kanshebbers voor deze stimuleringsprijs. In september zal bekend worden wie van hen de winnaar is van de 45.000 euro, bedoeld om de winnende show landelijk te promoten of te investeren in een volgende productie.

De BNG Theaterprijs, mogelijk gemaakt door het BNG Cultuurfonds, richt zich op het ondersteunen van jong theatertalent en het verbreden van hun publieksbereik. De prijs biedt de winnaar de mogelijkheid om zijn of haar artistieke visie verder te ontwikkelen en te presenteren in theaters overal in Nederland. De jury van dit jaar, bestaande uit Leonie Clement (voorzitter), Char Li Chung, Gido Broers, Jiaxin Chen, Julie Peters en Yuen Kwan Lo, heeft de volgende nominaties voorgedragen:

Happy Valley door Hidde Brouwers & Jorg van den Kieboom (het zuid land)

Volgens het juryrapport: ‘Happy Valley laat op een ontwapenende, humoristische en scherpe wijze zien hoe jonge, talentvolle acteurs samen met Peter Vandemeulebroecke het publiek confronteren met volwassen keuzes. De manier waarop kinderen ons wijzen op onze verantwoordelijkheden zet je als volwassene aan het denken.’

De zon en de maan verwisseld door Jantien Fick (Theaterproductiehuis Zeeland i.s.m. Podium Bloos)

Uit het juryrapport: ‘Jantien Fick levert een meeslepende voorstelling waarin verhalen en gebeurtenissen elkaar razendsnel opvolgen, elke keer verrassend en aangrijpend. Het stuk blijft na afloop nog lang resoneren in zowel het hoofd als het lichaam van de toeschouwer.’

Runner door Patrick Ribeiro (Orkater, De Nieuwkomers)

Uit het juryrapport: ‘Patrick Ribeiro brengt een wereld op het toneel die zowel rauw als herkenbaar is en dit wordt zelden zo weergegeven. Runner is een directe, eerlijke en dringende productie die de kracht toont van iemand die zijn eigen pad kiest en dit durft uit te dragen.’

Brabo Leone door Sarah Janneh (NITE, Theater Utrecht, MusicalMakers)

Uit het juryrapport: ‘Sarah Janneh verovert alle harten met een dynamische show waarin ze haar talent volledig benut. Ze grijpt je met haar humor, schudt je op met haar verhalen en houdt je aandacht vast tot de laatste noot.’

A Coming of (R)age Ritual door XILLAN (Theater a/d Rijn in coproductie met What You See Festival & RIGHTABOUTNOW INC.)

Uit het juryrapport: ‘A Coming of (R)age Ritual nodigt uit tot reflectie over nalatenschap, eerste (queer) liefdes en het vinden van een eigen plek. Xillan Macrooy slaagt erin om precies dat te creëren wat hij zelf zocht: een podium om op te staan.’

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