Coalitieakkoord onthuld: Langere subsidies en focus op regio’s!

D66, VVD en CDA zetten in op langere subsidies en regionale spreiding voor cultuur

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Aan de slag’ dat D66, VVD en CDA vandaag hebben gepresenteerd, zijn uitgebreide plannen opgenomen om de culturele sector te ondersteunen. Hierbij ligt de focus op het verlengen van de subsidieperiodes en het bevorderen van regionale spreiding.

De nieuwe coalitie streeft ernaar om de financieringsstructuur binnen de culturele sector grondig te herzien. Hierdoor zullen kunstenaars en culturele organisaties kunnen rekenen op meerjarige financiële zekerheid, wat zou moeten resulteren in minder administratieve lasten. Hoewel er geen specifieke details over termijnen of subsidiebedragen worden vermeld, lijkt het erop dat de partijen de subsidieduur voor de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) willen oprekken van vier naar acht jaar.

Bovendien benadrukt het coalitieakkoord het belang van regionale spreiding in de culturele voorzieningen om een landelijke dekking te garanderen. De coalitie ondersteunt niet alleen de Nederlandse taal, maar ook regionale talen, streektalen en dialecten. Daarnaast is er speciale aandacht voor het stimuleren van talentontwikkeling, muziekscholen en bibliotheken.

De cultuursectie van het akkoord begint met een krachtige verklaring waarin de coalitie haar steun voor artistieke vrijheid uitspreekt. “Zonder vrije pers en vrije kunsten is er geen vrije democratie,” staat er te lezen. Deze sectie is vrij beknopt en omvat slechts 306 woorden die zowel de plannen voor cultuur als media dekken. Opmerkelijk is dat in de financiële overzichten van het akkoord geen specifieke vermeldingen van budgetten voor cultuur zijn opgenomen.

Kunsten ’92, de belangenorganisatie voor de culturele en creatieve industrie, heeft overwegend positief gereageerd op de plannen. Echter, zij merken op dat de ambities nog niet hebben geleid tot extra financiële middelen voor de sector. De organisatie benadrukt dat er een structurele investering van 250 miljoen euro nodig is om het cultuurbeleid daadwerkelijk te versterken, iets dat momenteel nog ontbreekt. “Er is weliswaar erkenning op papier, maar financiële steun ontbreekt nog in de begroting. Na twee jaar van stilstand en onzekerheid zijn we klaar om door te pakken. Dit akkoord legt een solide basis, maar nu moeten we samen met alle politieke partijen kijken hoe we deze plannen financieel kunnen realiseren. Investeren in cultuur betekent immers investeren in de maatschappij,” aldus Kunsten ’92.

Beeld: Herman van Bostelen

