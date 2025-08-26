Grote Afwezige op Rob Kemps’ Bruiloft: Ontdek Wie Er Niet Was!

Rob Kemps trouwt met Stephanie Klaver in Parijs

Rob Kemps heeft het jawoord gegeven aan Stephanie Klaver in Parijs op een vrijdag. De vreugde van hun bruiloft werd echter overschaduwd door een droevig moment eerder deze maand, toen Robs moeder overleed. Rob deelde met Privé dat zijn kinderen Manu en Lola niet aanwezig konden zijn bij de ceremonie.

Zijn twee kinderen uit een eerder huwelijk met Mirjam waren wel bij de huwelijksceremonie in Nederland. Het gemis van zijn moeder bij zijn droomhuwelijk in Parijs was een zware klap voor de zanger van de Snollebollekes. Tijdens de bruiloft werd er een moment genomen om stil te staan bij dit verlies, volgens Privé.

Gelukkig ondanks alles

“De dag was voornamelijk gericht op het bijeen zijn met onze dierbaarste vrienden en familie,” vertelde hij aan Privé over de viering in Parijs. “En dat is zeker gelukt. Ik voel me een gelukkig mens.”

Op zaterdag deelde Rob de eerste foto’s van de huwelijksceremonie via Instagram. “Getrouwd met de liefde van mijn leven in onze stad Parijs,” schreef hij. Hij beschreef de ceremonie als “onvergetelijk”, geleid door Brabantse comédienne Christel de Laat. Na de plechtigheid vierden de pasgetrouwden en hun gasten een fantastisch feest, met dj Jordy Graat die de muziek verzorgde, voegde hij toe.

“Maar het belangrijkste was het samenzijn met de liefste vrienden en familie,” aldus de artiest. “Een dag om nooit te vergeten.” In zijn bericht op Instagram plaatste hij ook foto’s waarop hij en Stephanie poseren in Parijs met de Eiffeltoren op de achtergrond.

Aanzoek vorig jaar

In september van het voorgaande jaar ging Rob op één knie voor Stephanie. De Snollebollekes-zanger en de danseres zijn ongeveer twee jaar een paar. Rob heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie.

Eerder dit jaar had de zanger in het radioprogramma Lunch Lekker met Daniel Dekker op NPO Radio 5 al verteld over zijn plannen om in Parijs te trouwen, een stad waar hij ook enige tijd heeft gewoond. “We richten ons op deze zomer. We hebben beiden een volle agenda, maar we zullen echt proberen om deze zomer ruimte te maken,” zei hij.

