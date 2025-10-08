Kabinet Plant Uitbreiding Subsidieperiode: Nu Tot Acht Jaar!

Verandering in Subsidiebeleid voor Cultuur

Vanaf 2028 is het de bedoeling dat rijkssubsidies voor een periode van acht jaar uitgegeven kunnen worden, een verdubbeling van de huidige termijn van vier jaar. Dit voorstel, ingediend door cultuurminister Gouke Moes, heeft groen licht gekregen van de ministerraad. Om deze verlenging mogelijk te maken, dient de Wet op het specifiek cultuurbeleid aangepast te worden.

Cultuurminister Gouke Moes heeft als doel gesteld dat de beschikbare middelen voor cultuur ook daadwerkelijk aan cultuur besteed worden. ‘Op dit moment zijn culturele organisaties elke vier jaar genoodzaakt om een complexe aanvraag voor subsidie in te dienen. Dit proces is niet alleen tijdrovend, maar ook belastend. Ik streef naar meer stabiliteit en zekerheid voor deze instellingen, met minder bureaucratische rompslomp. De uitbreiding naar een maximale subsidieperiode van acht jaar vanaf 2029 zou hierbij een belangrijke eerste stap zijn,’ aldus Moes.

De wijziging om de subsidieperiode te verlengen heeft ook steun gekregen van zowel de Tweede Kamer als de Raad voor Cultuur. Deze partijen hebben herhaaldelijk aangedrongen op een langere subsidieduur. Na verschillende mogelijkheden te hebben overwogen, heeft het kabinet gekozen voor een termijn van maximaal acht jaar. Volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit deze termijn het beste aan bij de subsidietermijnen van lokale overheden en biedt het culturele organisaties meer zekerheid voor de langere termijn. Dit bevordert de mogelijkheid om te plannen en te investeren in vernieuwing en ontwikkeling. Verder vergemakkelijkt deze langere termijn het voor private investeerders om financiële middelen beschikbaar te stellen aan culturele entiteiten. Hoewel acht jaar de maximale termijn is, blijven kortere subsidieperiodes ook mogelijk.

Voor de implementatie van deze verlengde subsidieperiode is een wetswijziging vereist. Het proces om deze wetswijziging te realiseren start dit najaar, zodat alles op tijd gereed is voor de voorbereiding van de nieuwe subsidieperiode. Daarnaast heeft het kabinet plannen om de komende jaren de aanvraagprocedures verder te vereenvoudigen en te optimaliseren, waarbij ook gekeken wordt naar de geografische verdeling van cultuursubsidies.

Verder heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wet die het verlaagde btw-tarief voor kunst, cultuur, lezen, sport en evenementen beschermt, waardoor een voorgenomen verhoging van de btw nu officieel van de baan is.

Beeld: Herman van Bostelen

