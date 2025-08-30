Nick de Ronde Bresser redt Van Lier: Cruciale lessen uit mislukte Gsus overname!

De jonge ondernemer Nick de Ronde Bresser heeft het historische Nederlandse schoenenmerk Van Lier behoed voor een faillissement. Met welke visie en aanpak wil hij dit verlieslijdende bedrijf naar winstgevende hoogten tillen? “Een merk is waardeloos zonder continuïteit en producten die de consument begeert.”

Nick de Ronde Bresser (32) brengt sinds kort zijn dagen door met lange werktijden. Hij vertrekt ’s ochtends om half zeven naar Breda, en het is al een geluk als hij voor middernacht weer thuis is in Amsterdam. Het is een hectische periode, zo’n herstart organiseren van een Brabants schoenenlabel. “Maar het was hoog tijd dat ik weer aan de slag ging,” zegt hij met een lach. “De laatste drie jaar had ik het wat rustiger aan kunnen doen.”

Snelle herstart na faillissement

De zaken hebben recentelijk een snelle wending genomen. Op 12 augustus is het faillissement uitgesproken over drie cruciale dochterondernemingen van Van Lier. De winkels gingen dicht en de website was offline. Tien dagen later was alles weer operationeel en werd de herstart aangekondigd waar De Ronde Bresser zich op had gericht.

Het moederbedrijf Van Lier BV, dat niet failliet was gegaan, nam de belangrijkste bezittingen over van de curator in een deal die vooraf geregeld leek. Maar dat was zeker niet het geval, aldus de nieuwe hoofdeigenaar. Hij was al bezig met een overname samen met de voormalige eigenaar Geert van Spaendonck, die het bedrijf dertig jaar had geleid.

Vriendschap met Christina van Spaendonck

Een jaar geleden zocht hij contact met Christina van Spaendonck, de dochter van de toenmalige eigenaar Geert van Spaendonck en destijds de CEO van het bedrijf.

“Ik wilde gewoon kennismaken. Ik had goede verhalen over haar gelezen en het leek me interessant om haar te ontmoeten. Daaruit is een vriendschap ontstaan. Ik had niet verwacht dat het zo slecht ging met Van Lier.”

Toen duidelijk werd dat de familie Van Spaendonck een oplossing zocht voor hun bedrijf, bood De Ronde Bresser zijn hulp aan. Aanvankelijk was Van Spaendonck terughoudend. Het bedrijf verkeerde in financiële problemen, mede door de coronacrisis, met een schuld van 1,5 miljoen euro en een nettoverlies van 1 miljoen euro op een omzet van 13 miljoen euro.

Interesse van opportunisten

“In zo’n situatie trek je natuurlijk de aandacht van wat ik maar ‘hyena’s’ noem. Ik begrijp dus waarom Geert aanvankelijk terughoudend was.” Maar na verloop van tijd begon De Ronde Bresser gehoor te vinden. “Hij heeft mij beter leren kennen en zag in dat ik een passie voor het vak heb en de ervaring om een schoenenmerk in deze tijden te leiden. Na een stroef begin werken we nu geweldig samen. Hij blijft betrokken als hoofd van het ontwerp.”

De Ronde Bresser vond twee andere ondernemers, de oprichters van de legaltech-startup Firm24, bereid om te investeren, en samen richtten ze Fairmont Capital op. Kort voor het faillissement droeg Van Spaendonck zijn aandelen over aan de moederholding, die vervolgens de activa van de failliete onderdelen overnam.

Kredietverzekering bemoeilijkte redding

Wat volgens De Ronde Bresser niet gelukt is, is om Van Lier als compleet bedrijf over te nemen en zo een faillissement te voorkomen. “Het had absoluut anders kunnen lopen, dat was ook onze intentie, maar door een reeks omstandigheden was dat niet haalbaar.”

Toen de kredietverzekering werd opgezegd, liepen de schulden van Van Lier snel op en was het einde in zicht. Met de curator – en de bank, die een pandrecht moest opgeven – werden vervolgens snel zaken gedaan. Hoeveel De Ronde Bresser heeft betaald aan de boedel, willen noch hij noch de curator onthullen.

Jonge ondernemer met Mipacha

Maar belangrijker misschien: hoe denkt hij Van Lier te gaan redden, en waarom is hij daarvoor de aangewezen ondernemer? De Ronde Bresser, nu 32 jaar oud, stond elf jaar geleden, toen hij 20 was, al te pitchen voor de MT/Sprout 25 onder de 25 award met zijn kleurrijke sneakermerk Mipacha. De jongens van Social Deal wonnen destijds de prijs en zijn nog steeds succesvol.

Mipacha, begonnen met sneakers gemaakt van handgeweven stoffen uit Peru, is nog steeds succesvol. Het idee achter het merk was zo sterk dat hij zijn studie technische wiskunde aan de TU Delft ervoor opgaf: een gymschoen gemaakt in Peru, met kleurrijke stoffen die daar worden geweven, wat extra inkomen genereert voor de lokale bevolking.

Omschakeling naar directe online verkoop

“We hebben 12 mooie jaren gehad, waarin we wereldwijd leverden. We hadden een kantoor in New York en onze producten lagen bijvoorbeeld in winkels zoals Urban Outfitters. Totdat corona roet in het eten gooide, hadden we ook vijf flagship stores in Nederland.” Tegenwoordig is Mipacha enkel nog via de webshop verkrijgbaar, maar de verkoop in zonnige landen zoals Frankrijk en Italië loopt nog steeds goed. “We hebben onze ups en downs gehad en het is zeker een nicheproduct, maar het loopt best goed.”

Er is een (bescheiden) miljoenenomzet en in al die jaren is er voldoende winst gemaakt om vermogen op te bouwen, vertelt De Ronde Bresser. Hij heeft de afgelopen jaren Mipacha vanuit Monaco geleid en is inmiddels ook getrouwd. Hij heeft veel geleerd over het internationaal uitbouwen van een schoenenmerk en over de do’s en don’ts van directe verkoop aan consumenten, het D2C-model waarop Mipacha uiteindelijk is overgeschakeld.

Gsus ‘was uiteindelijk een mislukking’

Er is echter nog iets waarvan hij de afgelopen tijd heeft geleerd, vooral over hoe het níét moet. In 2018 redde De Ronde Bresser het kledingmerk Gsus van een faillissement. Destijds vertelde hij enthousiast aan MT/Sprout over zijn plannen om het hippe merk weer vlot te trekken. Sindsdien is er weinig meer vernomen van Gsus.

“Het klopt, wat ik overnam was uiteindelijk niet veel waard. Je hebt continuïteit nodig, en daarvoor zijn producten, de business en klanten essentieel.” De Ronde Bresser was te laat ingestapt in een merk dat al een zieltogend bestaan leidde onder de vorige eigenaar. “De spirit was weg. Maar het is nog steeds een merk met enorm veel potentieel, alleen moet ik de juiste mensen vinden om dat eruit te halen.”

Van Lier-fabrikanten ook familiebedrijven

De les van Gsus past hij nu toe op Van Lier. Daar worden wél producten ontworpen en geleverd, aan over het algemeen trouwe klanten. “Er is een duidelijke match met de traditie en kwaliteit waar Van Lier voor staat. Het is met 210 jaar het oudste schoenenmerk van Nederland met een rijke geschiedenis.”

De productie is ook in goede handen, en vindt plaats in Portugal en India. “Van Lier is een familiebedrijf, maar dat geldt ook voor die fabrieken. Die produceren al tientallen jaren, vaak exclusief voor Van Lier, en dat soms al generaties lang. Er is dus enorm veel kennis, en die blijft behouden.”

Winst met 150.000 paar schoenen

Dat, in combinatie met de 150.000 paar schoenen die Van Lier de afgelopen jaren heeft verkocht, zou voldoende moeten zijn om het merk winstgevend te maken. “Als je de bedrijfskosten goed onder controle hebt, moet dat snel kunnen. Daarom ben ik ook ingestapt.” Van Lier gaat verder in afgeslankte vorm, voorlopig zonder eigen winkels. Toegegeven: van de 20 werknemers is er slechts plaats voor 5. “Zij hebben functies die te maken hebben met e-commerce, de levering aan winkels die doorgaat, en met ontwerp en productie.”

Ook van Gsus geleerd: zorg dat de identiteit van het merk blijft bestaan. “We zijn alweer druk bezig met nieuwe collecties, hebben contact met alle toeleveranciers om eigenlijk gewoon door te gaan.” En dat brengt het volgende hoofdstuk dichterbij: groei.

Met ‘Vèn Lier’ naar de VS

De Ronde Bresser ziet met het merk mogelijkheden om internationaal flink te gaan groeien, zodra het fundament stevig staat. “Dat is tot nu toe, behalve in Duitsland, nog niet echt geprobeerd. Ik heb Mipacha internationaal verkocht, dus ik heb wel enige ervaring. Je moet die markt agressief benaderen. In de VS zullen ze dol zijn op een merk, alleen al vanwege de naam: Vèn Lier.”

Het bedrijf krijgt een ‘lichtere’ opzet, wat vooral betekent: minder overhead en meer focus op online verkoop. Maar vergeet niet dat het Brabantse traditiemerk al een slag heeft gemaakt, zegt De Ronde Bresser. “Er wordt soms wat lacherig gedaan over Christina, die vrij snel opstapte als CEO. Maar zij heeft in die tijd een behoorlijke prestatie neergezet. Toen ze begon, kwam 5 procent van de omzet via de webshop, toen ze vertrok was dat 55 procent. Die klus heeft ze goed geklaard, maar vervolgens is het runnen van een schoenenbedrijf weer iets heel anders.”

Terug uit Monaco voor Van Lier

“Ze is in een familiebedrijf gerold als 26-jarige, in een supermoeilijke sector waar het ene na het andere merk sneuvelde, en heeft van een wat ouderwets bedrijf een vrij modern geheel gemaakt. Nu wordt dat mijn taak.” Voor deze taak keert De Ronde Bresser terug uit Monaco. Zijn telefoonnummer is nog Frans, hij woont tijdelijk in een appartement dat hij nog heeft aangehouden in Amsterdam en zijn eigen holding heeft als adres zijn ouderlijk huis. Of zijn partner ook alweer aan het werk gaat in Nederland? “Dat bekijken we nog. Ik ben nu eerst druk met de business op orde krijgen. Daarna breng ik mijn privéleven op orde.”