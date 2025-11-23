Ontdekking van de Tweede Interstellaire Object: Jets rond 3I/ATLAS Gebruikt voor Ruimtenavigatie

Nieuwe beelden tonen dat 3I/ATLAS omgeven is door “een complexe straalstructuur”, wat leidt tot nieuwe speculaties dat het object ter grootte van Manhattan mogelijk een kunstmatig buitenaards vaartuig is.

De beelden, vastgelegd op 8 november, tonen minstens zeven duidelijke stralen, “waarvan sommige anti-staarten zijn in de richting van de zon,” schreef Dr. Avi Loeb in een artikel gepubliceerd op Medium op zaterdag.

De astrofysicus van Harvard suggereerde dat de stralen “afkomstig kunnen zijn van een set stuwraketten gebruikt voor navigatie van een ruimtevaartuig.”







Desondanks gaf hij toe dat de stralen ook “geassocieerd kunnen zijn met ijszakken op het oppervlak van een natuurlijke komeetkern.”

“Het zou eenvoudig zijn om te testen of 3I/ATLAS natuurlijk of technologisch is door de uitstroomsnelheid, massastroom en samenstelling van de stralen te meten gedurende de komende maand,” schreef Loeb in een vervolgartikel, daarbij opmerkend dat het object op 19 december het dichtst bij de aarde komt.

“Laten we hopen dat 3I/ATLAS geen ongewenste geschenken naar de aarde brengt tijdens de feestdagen,” voegde hij er onheilspellend aan toe.

Ondertussen heeft de ontdekking van een ander “bijna interstellair” object, officieel aangeduid als C/2025 V1, wilde speculaties aangewakkerd dat het mogelijk verbonden is met 3I/ATLAS.

Loeb lijkt echter sceptisch over dergelijke claims, gezien hij het onwaarschijnlijk acht dat er een verband is door de grote afstand tussen de twee objecten.

“C/2025 V1 is niet gerelateerd aan 3I/ATLAS als het geen niet-zwaartekracht aandrijving gebruikte,” legde hij uit. “De dichtstbijzijnde scheiding van de twee banen is 75 miljoen kilometer (0.5 au) en de objecten waren nooit dichterbij dan 225 miljoen kilometer (1.5 au) van elkaar zonder aandrijving. De gemeten niet-zwaartekrachtversnelling van 3I/ATLAS is onvoldoende om het gat met C/2025 V1 te overbruggen.”







Sinds de ontdekking van 3I/ATLAS in juli, beweert Loeb dat het object een reeks van abnormale gedragingen heeft vertoond die kunnen suggereren dat het een buitenaardse sonde is.

In een recente paper schreef de wetenschapper dat de niet-zwaartekrachtversnelling van het object – die vorige week door NASA werd geregistreerd – gecombineerd met het feit dat het “blauwer dan de zon” gloeide, kan duiden op de “technologische handtekening van een interne motor.”