Harvard Wetenschapper Ontdekt Vreemd ‘Hartslag’-Signaal in 3I/ATLAS: Mogelijk Bewijs van Buitenaardse Technologie

Volgt 3I/ATLAS zijn ‘hart’?

Harvard-wetenschapper Avi Loeb is van mening dat 3I/ATLAS een puls heeft die lijkt op een ‘hartslag’. Dit zou kunnen wijzen op zijn kunstmatige oorsprong en mogelijk zelfs duiden op de interne mechanismen van een ruimteschip.

“De pulsen kunnen periodieke stoten zijn voor correcties in de baan of een andere interne cyclus in het ruimteschip,” vertelde de astrofysicus aan de Post.







“De pulsen zijn periodiek, zoals de bloedstroom van een hartslag,” zei Loeb.

In een recente blog op Medium, getiteld “Zijn de stralen van 3I/ATLAS gepulseerd als een hartslag?” schreef Loeb dat sinds de ontdekking in juli het licht van onze interstellaire bezoeker regelmatig knippert, elke 16,16 uur, als een interstellaire vuurtoren. Deze zogenaamde kosmische cadans werd waargenomen in een studie die afgelopen zomer werd gepubliceerd in het tijdschrift Astronomy and Physics.

Loeb schreef dat deze hemelse drumbeat zichtbaar had moeten zijn in een reeks “goed gekalibreerde” foto’s van ATLAS over meerdere dagen, maar dat deze niet “systematisch werden bestudeerd in de gepubliceerde literatuur.”

Analisten beweerden dat de “hartslag” afkomstig was van de rotatie van de kern, maar Loeb vertelde de Post dat dit onwaarschijnlijk was omdat “minder dan tien procent van het licht” vanuit het centrum komt.

In plaats daarvan, gebaseerd op de afbeelding van de Hubble Space Telescope gemaakt op 21 juli 2025, komt het grootste deel van de gloed van de coma — de halo van gas en stof die zich vormt rond de vaste kern wanneer de komeet de zon nadert.

“Daarom moet de periodieke modulatie van zijn licht afkomstig zijn van zijn uitstoten van gas en stof die zonlicht om zich heen verspreiden,” vertelde Loeb aan de Post. “De uitstoten zijn periodiek, zoals de bloedstroom van een hartslag.”

De onderzoeker herhaalde in de blogpost dat ATLAS meerdere stralen heeft — die hij eerder speculeerde als een set geavanceerde kunstmatige stuwers. Hij merkte op dat als het object materiaal in regelmatige tussenpozen vrijgeeft, dan zou de coma oplichten en dimmen in een overeenkomstig ritme terwijl het zonlicht reflecteert, net als intergalactische morsecode.







Afbeeldingen van 3I/ATLAS genomen op 8 november 2025.

Als ATLAS een natuurlijke komeet was, schreef Loeb, zou dit fenomeen kunnen “ontstaan uit een zonwaartse straal (anti-staart)” die alleen pulseert “wanneer een grote ijszak aan één kant van de kern naar de zon is gericht.”

“De coma zal opgepompt worden telkens wanneer de ijszak naar de zon is gericht,” legde hij uit.

Als ATLAS daarentegen kunstmatig is, kan de positie van de pulserende straal ten opzichte van onze zonnestar “willekeurig” zijn, aangezien een ander mogelijk intern mechanisme aan het werk is.

Loeb beweerde dat beelden van het oplichten van de stralen rond 3I/ATLAS gedurende enkele dagen kunnen helpen verlichten of de stralen natuurlijk of technologisch zijn, afhankelijk van of de knipperende staarten naar de zon zijn gericht. Men zou het kunnen zien als een hemels cardiogram.

Waarom zou de straal pulseren als deze van buitenaardse oorsprong was? Loeb speculeerde dat ATLAS stuwingen zou kunnen uitvoeren om het traject van het object aan te passen of een andere functie uit te voeren.

Vorige week opperde Loeb dat de bizarre traject van de komeet richting Jupiter — die het in maart zal bereiken — suggereert dat het de gasplaneet zou kunnen ‘zaaien’ met ‘satellieten’ om informatie te verzamelen voor een ‘buitenaardse beschaving’.

Hij opperde dat het zelfs raketboosters zou kunnen hebben gebruikt om van koers te veranderen tijdens zijn maandlange passage bij perihelion — de dichtste nadering van het object tot de zon — om ervoor te zorgen dat het binnen het juiste bereik was.

“Het zou zijn traject kunnen hebben verfijnd met de hulp van [kunstmatige] stuwers,” zei hij.

De officiële positie van NASA, die het agentschap herhaalde tijdens zijn verwachte foto-uitgave in Maryland twee weken terug, blijft dat 3I/ATLAS een komeet is.