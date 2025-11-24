Interstellair Object ter Grootte van Manhattan Verliest Staart: Een Mysterie Ontvouwt zich

Het Raadselachtige Interstellaire Object 3I/ATLAS

Recente beelden tonen dat het interstellaire object ter grootte van Manhattan, genaamd 3I/ATLAS, geen komeetstaart heeft. Dit werpt vragen op over de eerder waargenomen “niet-zwaartekrachtversnelling”, een fenomeen dat vorige week voor verbazing zorgde.

Op 5 november werden er door het R. Naves Observatorium in Spanje foto’s gemaakt waarop geen spoor van een staart te zien was. Dit is opmerkelijk omdat verwacht werd dat er materiaal achter het object zou uitstoten als gevolg van de zonnekracht.

Volgens Harvard astrofysicus Avi Loeb zou ongeveer 13% van de kern van het 33 miljard ton wegende object zichtbaar moeten zijn als het weer binnen het bereik van de telescopen op aarde komt.

Echter, het ontbreken van een staart doet Loeb vermoeden dat het object mogelijk een kunstmatig buitenaards vaartuig is.

Loeb legde uit dat bij een normale komeet de passage langs de zon een grote coma van stof en gas zou veroorzaken, die door de druk van zonnestraling en de zonnewind de vorm van een typische komeetstaart zou aannemen, gericht van de zon af.

In plaats daarvan lijkt het object intact en vertoont het “een compacte lichtbron”, aldus Loeb.

Loeb merkte op dat de hoek van de nieuwe beelden slechts 10 graden van de zon af stond, wat mogelijk de reden is dat we geen komeetstaart zien. Naarmate 3I/ATLAS verder beweegt, zal de hoek vergroten en zijn nauwkeurigere metingen mogelijk.

“Dit biedt een duidelijke test voor de aard van 3I/ATLAS in de komende weken,” zei hij tegen The Post. “Als 3I/ATLAS een natuurlijke komeet is, zou het omringd moeten zijn door een enorme gaswolk die ten minste 13 procent van de oorspronkelijke kernmassa bevat.”

Als 3I/ATLAS geen komeetstaart produceert, is het waarschijnlijk geen natuurlijk voorkomende komeet, stelt Loeb.

3I/ATLAS beweegt nu voorbij de waarnemingsmogelijkheden van de aarde en is op weg naar Jupiter, waar het op 16 maart dichtbij zal passeren. Het object kwam ons zonnestelsel binnen op 14 juni.

Twee ruimtevaartuigen, een van NASA en een ander van het Europese Ruimteagentschap, zullen observaties uitvoeren van 3I/ATLAS tijdens deze laatste fase van zijn reis.

De wereld wacht nog steeds op de vrijgave van wat verwacht wordt de beste beelden van het object te zijn, genomen door de HiRISE-camera van NASA’s Mars Orbiter. Deze beelden zijn nog steeds niet openbaar gemaakt vanwege de aanhoudende overheidssluiting.

