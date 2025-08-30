Houd Ongedierte Buiten Zonder Wreedheid: Milieuvriendelijke Methoden Ontdekt!

Ik heb recentelijk veel berichten op sociale media gezien waarin wordt aangeraden om plakband rond boomstammen te wikkelen om te voorkomen dat gevlekte lantaarnvliegen en andere tuinplagen toegang krijgen tot de boomkruinen en zich tegoed doen aan het bladgroen.

Echter, deze banden vangen ook rupsen, vlinders, bijen en vogels, die moeilijk te bevrijden zijn zonder hun ledematen af te scheuren of hun vleugels te breken.

Op dezelfde manier zijn lijmvallen wrede middelen, die alles vangen van kelder krekels tot doodsbange muizen en ratten, die uiteindelijk sterven van de honger.

Onlangs hoorde ik geritsel in mijn zolder en ontdekte ik dat er een familie eekhoorns zich had genesteld, waarschijnlijk nadat de zwangere moeder via een onbeschermde ventilatieopening binnen was gekomen. Op dat moment was het beveiligen van de opening eenvoudig geweest, maar dat zou de diertjes binnenshuis hebben opgesloten.

Na een paar dagen het gerommel boven mij te hebben geobserveerd, concludeerde ik dat de eekhoorns het huis elke dag verlieten na hun ochtendlijke dansfeestjes en na zonsondergang terugkeerden. Dus toen de disco een ochtend sloot, verzegelde ik de ventilatieopening en sloot ze buiten. Probleem opgelost.

Het vergde meer geduld dan het uitzetten van vallen of gif, of iemand bellen om het ‘op te lossen’, maar het was het wachten waard (en het kostte geen cent).

Samenleven met wilde dieren

Zogenaamde ‘overlast’ dieren zoals eekhoorns, vleermuizen en wasberen leven net als wij hun leven en hebben voedsel, water en onderdak nodig, net als wij.

Het is niet hun schuld dat wij hun beboste huizen hebben gekapt, weiden hebben geasfalteerd en wijken hebben gebouwd in hun leefgebied.

Ze hebben nergens anders heen te gaan, dus het minste wat we kunnen doen is hen humaan behandelen en onze (buiten)ruimte zoveel mogelijk met hen delen.

Wanneer ze echter onze binnenruimtes betreden, betekent dat dat we ze moeten uitzetten, zoals ik heb gedaan. Maar preventie zou beter zijn geweest. Controleer op openingen in zolders, kelders en rond ramen, deuren en dakranden, houd er rekening mee dat een muis door een gat kan dat zo klein is als de diameter van een potlood.

Controleer ook op kieren onder dakranden, ontbrekende schoorsteenkappen en kapotte ventilatieopeningen. Zorg ervoor dat er geen dieren binnen zijn voordat je ze afdicht. Als je ongewenste bewoners hebt, wacht dan tot ze vertrekken of lok ze naar buiten zodat ze niet in je muren sterven.

Als je bezorgd bent over bijtende insecten, zijn er betere manieren om ze te bestrijden dan het gebruiken van pesticiden, die mensen, dieren en grondwater aan schadelijke chemicaliën kunnen blootstellen en een verscheidenheid aan andere insecten kunnen doden die als belangrijke voedselbron voor vogels dienen. De producten vereisen ook herhaalde toepassingen om de controle te behouden.

Elimineer muggen in je achtertuin door te voorkomen dat ze überhaupt broeden.

Zorg ervoor dat er nergens op je terrein water blijft staan. Maak er een gewoonte van om na elke regenbui (of irrigatiesessie) schotels van plantenpotten, omgekeerde vuilnisdeksels, banden, kinderspeelsets en andere recipiënten te legen.

Voeg Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), een natuurlijk voorkomende bacterie die als Mosquito Dunks en Mosquito Bits wordt verkocht, toe aan bronnen van stilstaand water, zoals vogelbadjes of stille vijvers, waar de insecten hun eieren leggen. Deze biologische bestrijding voorkomt dat larven van muggen, muggen en zwarte vliegen zich ontwikkelen, maar wordt beschouwd als onschadelijk voor mensen, huisdieren, wilde dieren, nuttige insecten, vissen en planten.

Om wilde dieren te ontmoedigen, vermijd het voeren van huisdieren buitenshuis, zorg voor stevig afgesloten vuilnisbakdeksels en maak je eigendom fysiek zo ongastvrij mogelijk door toegangspunten af te dichten, garagedeuren te sluiten, hekken te installeren, etc.

Als er baby’s zijn, scheid ze dan alsjeblieft niet van hun moeder. Wacht een paar weken tot ze oud genoeg zijn om zelfstandig te vertrekken, zoals mijn zoldereekhoorns. Of bel een erkende dierenrehabilitator om hulp.

Vermijd het verplaatsen van dieren. Velen zullen niet overleven; anderen zullen terugkeren, vaak van grotere afstanden dan je je kunt voorstellen. Het kan ook illegaal zijn in je staat.

Het grijpen naar een spuitbus lijkt misschien een gemakkelijke en effectieve manier om een ongediertevrije zomer te hebben, maar het zou niet moeten worden overwogen tenzij je te maken hebt met een legitieme plaag. En in dat geval, begin met de veiligste, minst giftige methode en escaleer alleen indien nodig.

Problemen binnenshuis

Mieren in de keuken kunnen effectief worden bestreden met lokaasstations.

Sommige kakkerlakken kunnen ook met lokaas worden bestreden, maar als dat bij jou niet het geval is, heb je mijn zegen om een gecertificeerde pesticideapplicateur in te huren (kakkerlakken vermenigvuldigen zich snel, dus gezond verstand moet prevaleren). Vergeet niet je deel te doen door rommel te verwijderen, alles schoon te houden en toegangsgaten af te dichten om herhaling te voorkomen.

Evenzo zou het onwaarschijnlijk zijn dat je slechts één muis in huis hebt, aangezien ook zij zich snel voortplanten. Om binnenshuis knaagdieren te elimineren, kies voor een sterke klapval die onmiddellijk doodt zonder het dier te laten lijden.