Is 3I/ATLAS een ruimteschip? Nieuwe aanwijzingen voor buitenaardse oorsprong na zonnewende

Vloog 3I-carus te dicht bij de zon?

De interstellaire komeet 3I/ATLAS verliest een enorme hoeveelheid massa nadat hij vorige maand zijn dichtste nadering tot de zon maakte, een fenomeen dat bekend staat als perihelion. Dit zette Harvard-wetenschapper Avi Loeb aan het denken dat het object mogelijk in meer dan een dozijn stukken uiteen is gevallen.

“Beschouw het als vuurwerk, veroorzaakt door de opwarming door zonlicht,” vertelde de astrofysicus maandagavond tijdens een telefoongesprek met The Post. “Het object is uiteengespat in meerdere stukken.”

Dit dramatische gewichtsverlies lijkt te wijzen op de komeetachtige samenstelling van het object — maar Loeb sluit een buitenaardse oorsprong nog niet uit.

De astrofysicus, die zijn theorie uiteenzette in een nieuwe post op Medium, baseerde zijn uitleg over de fragmentatie op nieuwe beelden genomen door de Britse astronomen Michael Buechner en Frank Niebling. Deze beelden tonen dat ATLAS een enorme ‘anti-staart’ en een apart ‘rokend’ spoor heeft ontwikkeld.

Deze enorme stralen strekken zich uit over een ongelooflijke afstand van 620.000 mijl richting de zon en 1.860.000 mijl in de tegenovergestelde richting, wat duidt op een massief massaverlies te midden van de zonnestralen, merkte Loeb op in zijn blogpost.

“Voor een natuurlijke komeet wordt de uitstroomsnelheid van de stralen geschat op [0,248 mijl] per seconde… op de afstand van 3I/ATLAS tot de zon,” voegde hij toe. “Bij die snelheid moeten de stralen een tijdspanne (periode) van 1-3 maanden hebben aangehouden.”

Loeb berekende dat de kosmische bezoeker een belachelijke hoeveelheid energie van de zon moest hebben geabsorbeerd om de grote hoeveelheden koolstofdioxide-ijs en waterijs te sublimeren (wanneer een vast object verandert van vast naar gas) die nodig waren om zo’n enorme hoeveelheid massa te verliezen.

Gebaseerd op de afstand van ATLAS tot de zon tijdens perihelion, berekende Loeb dat het absorberende gebied ongeveer [617 vierkante mijl] zou zijn geweest — equivalent aan een bol die 14,3 mijl breed is.

Dat is vier keer groter dan de eerdere projectie van een diameter van 3,1 mijl, met een massa van 33 miljard ton, aldus Loeb.

“Dat is veel groter dan we verwachtten voor de grootte van het object op basis van de gegevens die we hadden van de Hubble-telescoop op 21 juli,” vertelde Loeb aan The Post. “Dat betekent dus dat, als het een natuurlijke komeet is, het in veel fragmenten, veel stukken, uiteen moet zijn gevallen om het oppervlak te vergroten naar de waarde die je nodig hebt.”

Hij voegde toe: “Dat is wat nodig is om de hoeveelheid massa die de stralen dragen te verklaren.”

Andere potentiële aanwijzingen voor de komeetidentiteit van het object

Op 24 oktober pikte de MeerKAT-radiotelescoop in Zuid-Afrika het allereerste radiosignaal op van 3I/Atlas, meldde Futurism. De telescoop, die bij twee eerdere pogingen in september niets had gedetecteerd, registreerde naar verluidt “radio-absorptielijnen door hydroxylradicalen,” die ontstaan wanneer watermoleculen worden afgebroken door zonlicht.

Dit suggereert dat ATLAS een komeet is die water verliest wanneer het langs de zon vliegt en niet een potentieel “vijandige” buitenaardse sonde die is gezonden om onze zonnestelsel te verkennen, zoals Loeb eerder heeft gesuggereerd.

Niettemin hebben deze ontdekkingen Loeb’s theorieën dat ATLAS buitenaardse oorsprong kan hebben niet ondermijnd. Hij gelooft dat als aanstaande observaties aantonen dat de interstellaire bezoeker redelijk intact bleef tijdens zijn tour langs de zon, dit zou kunnen wijzen op een buitenaardse herkomst, aangezien een gewone komeet zou zijn desintegreerd.

Een alternatieve verklaring

Volgens Loeb kunnen de stralen ook een soort motoren zijn. “Technologische stuwers vereisen een veel kleinere massaverlies om de waargenomen stralen rond 3I/ATLAS te produceren,” schreef hij in zijn recente blog. “Chemische raketten worden aangedreven door een uitlaatsnelheid van [1,86 tot 3,1 mijl per seconde], wat tien keer groter is dan de maximale uitstootsnelheid van vluchtige stoffen (gassen) die door zonlicht van natuurlijke komeetoppervlakken worden gesublimeerd.”

Hij vertelde The Post dat “een buitenaardse technologie zelfs betere stuwers zou kunnen gebruiken dan wij momenteel gebruiken.”

Volgens de wetenschapper zouden deze buitenaardse raketboosters hogere uitlaatsnelheden hebben, wat het vereiste massaverlies aanzienlijk zou verminderen, terwijl de brandstof een “klein deel van de totale massa van het ruimtevaartuig” zou uitmaken.

“In dat geval zou er niets exploderen,” zei hij. “Het zou zijn integriteit behouden.”

Om echt te bepalen of ATLAS natuurlijk of “technologisch” is, zei de wetenschapper dat ze de beelden van de dubbele stralen van de komeet moeten analyseren wanneer ATLAS volgende maand zijn dichtste passage van onze planeet maakt.

“Op 19 december 2025 komt 3I/ATLAS het dichtst bij de aarde, waardoor grondtelescopen evenals de Hubble- en Webb-ruimtetelescopen zijn integriteit kunnen diagnosticeren,” schreef Loeb in zijn post.

Toevallig komt dit nadat foto’s die op 5 november door een observatorium in Spanje zijn genomen geen teken van een puinstaart lieten zien, wat verwacht werd dat het object zou volgen terwijl het de kracht van de zon ondervond.

Dit elimineerde de conventionele verklaring voor de verrassende “niet-gravitationele versnelling” die het vorige week tentoonstelde, waardoor Loeb’s theorie dat ATLAS kunstmatig zou kunnen zijn, verder werd aangewakkerd.

