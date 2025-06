Op dinsdag 24 juni werden op het Scholieren Documentairefestival in De Lieve Vrouw, een bioscoop in Amersfoort, zeven documentaires gepresenteerd. Drie scholieren van het Amadeus Lyceum uit Utrecht, Sophie, Viggo en Elliot, produceerden een documentaire over ADD als onderdeel van hun eindproject, zo bericht het AD.

De VWO 6-studenten wonnen de eerste prijs met hun documentaire getiteld ‘Zes Radiozenders Tegelijk’. Sophie is de enige van het trio die verder gaat studeren aan de Filmacademie, maar allen zijn zeer creatief. Aanvankelijk was het plan een documentaire te maken over roken onder jongeren, maar uiteindelijk kozen ze voor een meer persoonlijk onderwerp.

Het uitleggen van ADD

Ongeveer anderhalf jaar geleden ontdekte Sophie dat ze ADD heeft. Ze bevindt zich vaak in situaties waarin ze moet uitleggen wat deze aandoening precies betekent. “Onlangs moest ik het nog aan mijn rijinstructeur uitleggen, net nadat hij een cursus over ADHD en autisme had afgerond,” vertelt ze.

Concentratie en focusproblemen op school

Voor Sophie is school een behoorlijke uitdaging vanwege haar concentratieproblemen en moeite met langdurige focus. “Wanneer je dit mensen vertelt, zeggen ze vaak dat ze dat probleem ook kennen,” legt ze uit.

Recentelijk heeft medicatie haar geholpen om haar gedachten tot rust te brengen, wat vooral tijdens de examenperiode een grote hulp was. In de documentaire beeldt Sophie een dag uit haar leven uit, waarin ze de diverse uitdagingen die ADD met zich meebrengt, toont.

Nationaal Film Festival voor Scholieren

In september reizen Sophie, Vincent en Elliott samen naar het Nationaal Film Festival voor Scholieren in Lelystad. Daar maken ze kans op verschillende prijzen voor hun documentaire, inclusief een reis naar een filmfestival in Griekenland.