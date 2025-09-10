Esther Goos en haar Scooperz-succes: Van kleine dromen naar grootse plannen!

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Van een bescheiden begin in Breda tot een wereldwijd netwerk: Esther Goos, de oprichtster van Scooperz, ziet een jaarlijkse groei van 60% en plant om jaarlijks twee nieuwe vestigingen te openen. Deze ambitieuze plannen kregen vorm tijdens een RVO-handelsmissie naar Los Angeles. ‘Als ondernemer kun je lang vasthouden aan internationale dromen en plannen, maar op een gegeven moment moet je ook daadwerkelijk actie ondernemen.’

Esther Goos begon veertien jaar geleden in Breda met Scooperz, juist op het moment dat sociale media opkwamen en influencer-marketing nog in de kinderschoenen stond. ‘Ik was enorm gedreven om nieuwe marketingtechnieken te ontdekken’, vertelt ze. ‘Het ondernemerschap bood mij de kans om steeds nieuwe stappen te zetten en invloed uit te oefenen op een manier die ik zelf voor ogen had. Ik was gefascineerd door social media, maar er waren weinig bureaus die zich hierin specialiseerden. Daarom besloot ik het zelf aan te pakken.’

Scooperz heeft zich gepositioneerd als specialist. ‘We hebben hier bewust voor gekozen’, zegt Goos. ‘Moeten we onze activiteiten uitbreiden of willen we bekend staan als experts? Tot nu toe blijkt het de juiste beslissing: we richten ons op grote merken die social media en influencer-marketing grootschalig willen inzetten. Dit betekent dat de opdrachten vaak Europees of internationaal zijn en niet beperkt tot één land.’

Van NBSO naar LA

Internationale uitbreiding brengt uitdagingen met zich mee. ‘De eerste uitdaging is om gevonden te worden door klanten in de betreffende landen. In Nederland en België bouw je een naam, portfolio, netwerk en reputatie op, maar over de grens begin je vanaf nul.’

Na enig eigen vooronderzoek kwam de grote doorbraak naar Noord-Amerika via het NBSO, een netwerk van de RVO in het buitenland. ‘NBSO bracht ons direct in contact met mensen die in Los Angeles actief zijn op het gebied van nieuwe zaken, van merken tot professionals die we kunnen inhuren, maar ook met ondernemers die daar al succesvol zijn.’

Handelsmissie als kantelpunt

Via het NBSO kwam ook de mogelijkheid om met RVO op handelsmissie te gaan. De missie van 2024 naar Los Angeles was een kantelpunt voor Goos en Scooperz.

‘Wij denken klein, daar denken ze groot’, zegt Goos. ‘Het heeft ons een netwerk en veel kennis over zakendoen daar opgeleverd. Welke financiële en juridische aspecten zijn belangrijk? En hoe kun je je het beste voorbereiden?’

Door te sparren met lokale ondernemers leerde ze over de culturele verschillen. ‘We zijn toch wel erg Nederlands. De Amerikaanse mentaliteit is meer dan alleen een gedurfde instelling; het is ook directer en soms harder in de zakelijke omgang.’

Actie ondernemen in plaats van alleen plannen

De handelsmissie hielp Scooperz om internationale ambities om te zetten in concrete acties, legt Goos uit. ‘Als ondernemer kun je lang blijven hangen in het plannen van internationale uitbreiding, maar soms moet je gewoon actie ondernemen. Door concreet te pitchen en contacten te leggen, zet je belangrijke eerste stappen.’

Het doel is duidelijk: vanaf 2025 twee nieuwe internationale locaties per jaar openen. ‘Een lokale aanwezigheid is essentieel om impact te maken in het buitenland. De aanpak kan per locatie verschillen: soms autonoom, soms met partners, of zelfs via overnames. We zijn dit nu aan het uitwerken.’

Deze expansie draagt bij aan een groter doel. ‘We groeien nu met ongeveer 60 procent per jaar, en die groei willen we vasthouden. Dat betekent dat je verder moet kijken dan je eigen land, anders stagneert de groei mogelijk.’

Done is better than perfect

Als ervaren ondernemer ziet Goos bepaalde patronen die groei kunnen hinderen. ‘Ik ben erg gericht op kwaliteit’, zegt ze. ‘Ik wil het altijd goed doen, constant presteren op topniveau. Dat kan een belemmering zijn bij snelle groei, omdat je te veel bezig bent met details. Dit is waarschijnlijk herkenbaar voor andere vrouwelijke ondernemers.’

Ze vond een oplossing in het bewust worden van haar valkuilen en het loslaten. ‘Het belangrijkste is om te weten dat het je valkuil is en soms bewust te denken: hier ga ik geen tijd aan besteden. Done is better than perfect. Toen mijn team nog klein was, wilde ik overal de hoogste kwaliteit handhaven. Maar groter worden helpt ook bij het loslaten. Dat moet gewoon.’

Flexibel blijven in onzekere tijden

Internationaal ondernemen bracht ook tegenslagen. Plannen voor Los Angeles werden vertraagd door bosbranden, de dreiging van een Amerikaans verbod op TikTok had impact en economische onzekerheid beïnvloedt marketingbudgetten. ‘Er zijn veel factoren die onze groei kunnen beïnvloeden. Het is cruciaal dat je flexibel genoeg blijft om je aan te passen.’

Flexibiliteit is daarom een kernbegrip geworden voor Goos en Scooperz. ‘Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar groei is geen doel op zich; het is een bijproduct van de juiste ondernemersstappen. Dat betekent ook dat je af en toe moet reflecteren en plannen moet bijstellen. Er is een groot verschil tussen goed willen doen en grote stappen willen zetten.’

‘Focus op je eigen weg’

Voor vrouwelijke ondernemers met internationale ambities heeft Goos een duidelijk advies. ‘Focus op je eigen weg en stel doelen, maar zorg ook dat je niet alleen maar bezig bent met tien stappen vooruit of tien stappen terug. Ga voor een specifiek doel en pak het stap voor stap aan. Zonder doelen verlies je focus, want er zijn zoveel kansen en mogelijkheden.’

Ze waarschuwt ook voor de valkuil van vergelijking. ‘Laat je inspireren door de groeistappen van anderen, maar laat je er niet door verblinden. Geloof in jezelf en in je eigen stappen.’

Volgende handelsmissie

Goos plant intussen haar volgende stap: een nieuwe RVO-handelsmissie naar de Verenigde Staten, met een nieuwe focus. ‘Deze missie zal specifiek gaan over investeren’, vertelt Goos. ‘Zeer relevant in de huidige groeifase van mijn bedrijf.’

Deze keer wordt de missie georganiseerd in samenwerking met het consulaat in New York. ‘Als ondernemer moet je veel zelf doen’, concludeert Goos. ‘Alle hulp om sneller tot bepaalde connecties te komen, om te sparren met andere ondernemers – dat is gewoon heel waardevol.’

Van handelsmissies tot financiële ondersteuning — RVO helpt, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vrouwelijke ondernemers hun internationale ambities waar te maken. Wil je ook internationaal groeien? Bekijk deze pagina voor meer informatie over subsidiemogelijkheden, evenementen & handelsmissies, handige (vrouwen)netwerken en interessante onderzoeken.

Wil je ook sparren met andere vrouwelijke ondernemers over internationaal zakendoen? Van elkaar leren en elkaar inspireren? Meld je dan aan voor de groep Ondernemende vrouwen in de Community Internationaal Ondernemen.