Monique van de Ven zonder spijt: “Misgelopen Hollywood-carrière geen probleem!”

Monique van de Ven over haar tijd in Hollywood

Monique van de Ven heeft er geen problemen mee dat ze geen grote carrière in Hollywood heeft opgebouwd. De actrice, bekend van vele Nederlandse films (zie bovenstaande video), heeft jaren in Los Angeles gewoond met haar toenmalige echtgenoot Jan de Bont. Haar ambitie reikte daar echter niet ver genoeg voor.

“Heb ik er spijt van dat ik niet meer heb bereikt? Nee, eigenlijk niet. Ik wilde mijn connectie met Nederland behouden”, vertelt de 73-jarige Monique in een interview met De Telegraaf-bijlage Vrij. “Voor Jan was het een stuk eenvoudiger; hij had geen moeite met de taalbarrière. Ten tijde van Reagan waren buitenlanders met een accent niet erg geliefd. Dus ik reisde elke zes weken terug naar Amsterdam om daar aan een film te werken, waarna ik weer naar de VS terugkeerde.”

“Ik heb gewoon niet de tijd genomen om het in Amerika te maken”, reflecteert Monique. “Misschien had ik niet genoeg ambitie, ik had tenslotte al succes met prachtige rollen in Nederland.”

Rob Houwer

Monique brak door met de film Turks Fruit, geproduceerd door Rob Houwer en geregisseerd door Paul Verhoeven. In juli 2025 overleed Rob op 87-jarige leeftijd (zie onderstaande video). Monique beschouwt hem als cruciaal voor de Nederlandse filmindustrie.

“In de jaren zeventig wakkerde hij het vuur aan om in Nederland andere soorten films te gaan maken”, zegt Monique. “Hij durfde groot te denken en was soms een controlfreak die altijd doorzette tot het uiterste. Zijn impact op de Nederlandse cinema mag niet onderschat worden. Voor hem was het een spel om altijd door te gaan tot het uiterste.” De actrice heeft vier keer samengewerkt met Houwer. Onlangs benaderde ze hem nog voor een documentaire over zijn leven en werk, maar hij wees dit voorstel af.

