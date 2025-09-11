Prinses Alexia in Londen: Bouwt ze een nieuw leven op?

Prinses Alexia heeft onlangs haar studierichting veranderd en bevindt zich nu in Londen voor haar studies. Maar overweegt ze ook permanent in het buitenland te blijven?

Na een sabbatical en een eerdere opleiding, zoals te zien in de video hierboven, studeert prinses Alexia nu Civiele Techniek aan de Faculteit der Technische Wetenschappen van het University College London. De specifieke redenen voor haar overstap naar deze studie zijn niet publiekelijk gedeeld. Haar huidige studie focust zich op de ontwikkeling en het onderhoud van infrastructuur zoals bruggen, dijken en tunnels.

“Grote vrijheid”

Na een lange vakantie is het nieuwe academische jaar van start gegaan, wat ook voor de prinses betekent dat ze terugkeert naar Londen. Ze is begonnen aan haar tweede studiejaar en ervaart de metropool als een tweede thuis. Alexia heeft eerder gedeeld: “Ik voel een enorme vrijheid hier. Londen is fantastisch. Als ik niet studeer, verken ik de stad. Ik geniet hier van een grote vrijheid.” Hoe ze deze vrijheid gebruikt, is te zien in de video hieronder.

0:51 Ontdekkingen over Alexia’s studentenleven in Londen

Een toekomst buiten Nederland

Volgens koningshuisdeskundige Justine Marcella, die schrijft voor Story, zou het niet verrassend zijn als Alexia kiest voor een permanente toekomst in Londen. “Ze woont al vier jaar met veel plezier in het Verenigd Koninkrijk. Als ze daar ook haar grote liefde vindt, kan Londen zeker haar toekomst worden”, zegt Justine.

Modieuze verschijning

Alexia is ook bekend om haar stijlvolle uitstraling, die onopgemerkt blijft. Ze heeft onlangs de vijfde plaats behaald in de Best Dressed in Britain 2025 lijst van het tijdschrift Tatler. Dit is een indrukwekkende prestatie en in de onderstaande video wordt hier meer over besproken.