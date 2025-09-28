Ontmoet het dynamische duo: Floor Nicolas en Tommie van Eck leiden De Kleine Komedie!

Nieuw Directieduo bij De Kleine Komedie

Met ingang van 1 oktober zullen Floor Nicolas en Tommie van Eck de nieuwe directie van De Kleine Komedie in Amsterdam vormen. Nicolas zal de rol van artistiek directeur op zich nemen, terwijl Van Eck de functie van zakelijk directeur zal bekleden. Samen zullen zij het dagelijkse bestuur van het theater leiden.

Floor Nicolas is al zes jaar actief als programmeur bij De Kleine Komedie. In maart nam zij de artistieke leiding over na het vertrek van de vorige directeur, Jörgen Tjon A Fong. Voordat ze bij De Kleine Komedie kwam, was Nicolas actief als programmeur bij Theater Walhalla in Rotterdam en werkte zij als producer/eindredacteur voor diverse programma’s van de VPRO. Tommie van Eck heeft een uitgebreide achtergrond in de theater- en uitgeverswereld; hij was hoofdredacteur bij uitgeverij Thomas Rap, zakelijk leider van Comedytrain, hoofd tourneeplanning bij Theaterbureau De Mannen en algemeen directeur van het stadstheater in Purmerend.

Volgens Nina Tellegen, de voorzitter van het bestuur, was de keuze voor een duo-directie een logische stap: ‘De Kleine Komedie streeft ernaar om een thuis te bieden aan een breed publiek, het cabaretgenre waar mogelijk uit te breiden en samenwerkingen aan te gaan om nieuw talent te introduceren. Met Floor hebben we de perfecte programmeur al in huis en onze zoektocht was gericht op een partner die de financiële en organisatorische kant kon versterken. Met Floor en Tommie aan het roer hebben we een krachtig team dat klaar is om de toekomst van het theater vorm te geven. Zij zullen de deuren wijd openzetten en een duurzame toekomst voor de podiumkunsten creëren.’

Het nieuwe leiderschapsteam benadrukt dat zij humor serieus nemen. ‘Humor gaat niet alleen om lachen, maar is ook een drijfveer voor reflectie, empathie, kennismaking, verandering en ontspanning. Vanuit deze visie kijken we ernaar uit om samen de optimale voorwaarden te creëren voor krachtige, inclusieve en moderne humor in alle vormen. Op deze manier zal De Kleine Komedie haar positie als toonaangevend cabarettheater blijven behouden en versterken in de toekomst.’

