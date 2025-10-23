Joost Nuissl (79) Overleden: Groot Verlies in Theaterwereld en Kleinkunst!

Joost Nuissl, iconische figuur in de Nederlandse theaterwereld, overleden

Op 7 oktober is Joost Nuissl, voormalig directeur van De Kleine Komedie in Amsterdam, op 79-jarige leeftijd overleden. Gedurende bijna twee decennia was hij het gezicht van dit theater, dat hij transformeerde tot een toonaangevend cabarettheater.

Geboren in 1945 in Amsterdam, groeide Joost Nuissl op als zoon van de schilder Simon Nuissl. In 1973 verhuisde hij naar Broekhuizenvorst in Limburg, waar hij een hechte vriendschap sloot met Nard Reijnders, de toenmalige dirigent van harmonie de Vorster Kapel. Samen met het lokale dameskoor brachten zij in 1975 het lied Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben uit. Dit nummer bereikte de zevende plaats in de Top 40, bleef 17 weken in de hitlijsten en is zelfs jaren later nog steeds te vinden in de top 2000.

Tussen 1980 en 1982 vormde Nuissl samen met Joost Belinfante het duo Jjoooosstt, die een bescheiden hit scoorden met Lieve Lina. Daarnaast was Nuissl tekstschrijver voor artiesten als Nathalie Baartman, Rob de Nijs, Lenny Kuhr en Cabaret Don Quishocking.

Van muziek naar theater

Nadat hij zich had gericht op de muziek, maakte Nuissl de overstap naar het theater. Begin jaren tachtig werd hij directeur van het Waagtheater in Delft en in 1987 nam hij de leiding over van De Kleine Komedie in Amsterdam. Bij zijn aantreden verkeerde het theater in zwaar weer met dreigende sluiting doordat de gemeente overwoog de subsidie stop te zetten. Nuissl wist het tij te keren en bij zijn vertrek in 2006 was De Kleine Komedie een onmisbaar onderdeel geworden van het Nederlandse theaterlandschap. Volgens een in memoriam op de website van De Kleine Komedie heeft Nuissl dit theater omgevormd tot ‘hét Amsterdamse cabarettheater’ en een ‘tempel van de Nederlandse kleinkunst’.

Artiesten traden graag op in zijn theater en hadden veel respect voor hem. ‘Als directeur was hij er altijd voor hen, bijna twintig jaar lang’, aldus het theater. ‘Hij zorgde voor betrokken technici, lachende ouvreuses en perfecte kleedkamers. Hij schreef zelf de teksten voor het programmaboekje, vol eigenzinnige woorden en uitdagende zinnen. Joost deed alles voor zijn artiesten. Zo haalde hij bijvoorbeeld een banaan als iemand daar plotseling behoefte aan had, of vertelde hij slechte grappen om een nerveuze cabaretier voor de voorstelling op te peppen.’

Bij zijn afscheid van De Kleine Komedie ontving Nuissl de Frans Banninck Cocq Penning van de stad Amsterdam, een blijk van waardering voor Amsterdammers die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. Hij ontving ook DeWaardering van het Amsterdams Kleinkunst Festival, een prijs voor zijn bijdrage achter de schermen aan de Nederlandse kleinkunst.

Nuissl was medeoprichter van de VSCD Cabaretprijzen, waaronder de Poelifinario’s en De Neerlands Hoop, die nog steeds jaarlijks worden uitgereikt om cabaret te erkennen als een volwaardige podiumkunst.

Na een kort ziekbed is Joost Nuissl in een Amsterdams ziekenhuis overleden. Zijn begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden in Amsterdam.

