Volgende Pandemie Kan Beschaving Op Zijn Grondvesten Schudden: Nieuw Boek Slaat Alarm

Op de ochtend van 30 december 2019 was Michael Osterholm, directeur van het Center for Infectious Disease Research and Policy aan de Universiteit van Minnesota, onderweg naar het vliegveld toen zijn mobiele telefoon overging.

Een collega deelde mee dat er berichten binnenkwamen over een ongewone vorm van longontsteking die zich verspreidde in Wuhan, China.

Het moment voelde griezelig bekend aan.

Osterholm vergelijkt het met een seismoloog die de eerste kleine trillingen op zijn meetapparatuur ziet voor een aardbeving, onzeker of het stil zal blijven of alles op zijn pad zal verwoesten.

“Is dit iets om serieus te nemen, of is het gewoon ruis?” herinnert hij zich in zijn nieuwe boek, geschreven met journalist Mark Olshaker, “The Big One: How We Must Prepare for Future Deadly Pandemics” (Little, Brown Spark).

“Moeten we het publiek hierover inlichten, of veroorzaakt dat alleen maar onnodige zorgen en sociale ontwrichting?”

Osterholm betoogt dat de mensheid miljarden uitgeeft aan de voorbereiding op oorlogen, maar slechts kruimels aan de verdediging tegen microben.

De grieppandemie van 1918 “doodde mogelijk 100 miljoen mensen wereldwijd, veel meer dan de bloedige wereldoorlog die net was geëindigd,” merkt hij op.

COVID-19 was een “microbiële 9/11” die miljoenen doden veroorzaakte, de wereldpolitiek vervormde en het dagelijks leven herordende.

Het bracht de samenleving binnen enkele weken op de knieën – iets wat terroristen nooit zouden kunnen bereiken.

Maar vergeleken met wat nog kan komen, was het slechts een generale repetitie.

De dreigende nachtmerrie is wat Osterholm de Grote Pandemie noemt – “de ramp, de catastrofe, de cataclysme, die elke verantwoordelijke epidemioloog ’s nachts wakker houdt.”

Een virus dat net zo besmettelijk is als COVID en zo dodelijk als SARS.

“Moeder Natuur heeft nog steeds de overhand,” voegt hij er bot aan toe.

Osterholm maakt zijn punt niet met grafieken maar met een hypothetisch scenario dat leest als een rampenfilm.

Hij stelt zich een stoffig Somalisch dorp voor waar een boer genaamd Warsame Osman koorts en een hevige hoest ontwikkelt. Al snel is zijn zoon ook ziek.

Zijn vrouw wendt zich tot Jamilah Shamshi, een gemeenschapsgezondheidswerker die veel cholera en mazelen heeft gezien, maar niet veel meer kan bieden dan vocht en troost.

Onderweg naar het vluchtelingenkamp Hagadera dragen Zahi en Axlam Yussef hun peuterdochter Hani, die hoest en naar adem hapt.

Binnen enkele dagen is Shamshi overweldigd door “verschillende patiënten met dezelfde symptomen.”

De besmetting verspreidt zich en niemand weet nog wat het is.

Het virus, nieuw en agressief, stopt niet bij Hagadera.

Een hulpverlener stapt op een vlucht naar Parijs. Een zakenman vertrekt naar Jakarta. Een studentenvrijwilliger keert terug naar huis in Atlanta.

Binnen enkele dagen zijn drie continenten besmet.

De ziekte verplaatst zich niet met de snelheid van karavanen of schepen; het beweegt met de snelheid van het moderne leven.

Het fictieve scenario eindigt met het oordeel van wetenschappers die het pathogeen hebben gesequenced, en verklaren dat het een nieuw coronavirus is.

Een onderzoeker levert de diagnose met sombere understatement: “We kijken misschien naar een wereld die op het punt staat te veranderen.”

Dit is geen simpele verteltruc. Osterholm gebruikt het om duidelijk te maken dat de nachtmerrie niet ver gezocht is.

“De strijdlijnen zijn duidelijk,” schrijft hij. “De genetische eenvoud en evolutionaire flexibiliteit van microben tegenover onze intelligentie, creativiteit, collectieve sociale samenwerking en politieke wil.”

Het is geen abstract idee. De geschiedenis staat vol met herinneringen.

Het influenzavirus van 1918 trof ongewoonlijk jonge en gezonde mensen, waardoor soldaten en ouders in de bloei van hun leven werden gedecimeerd.

Decennia later dook HIV langzaam maar dodelijk op, en heeft sinds 1981 wereldwijd 42 miljoen mensen gedood.

Zelfs vermeend minder ernstige virussen kunnen dodelijke verrassingen opleveren: Zika, ooit beschouwd als een milde door muggen overgedragen ziekte, begon plotseling baby’s met microcefalie achter te laten in Brazilië.

“Microben waren hier lang voor ons,” herinnert Osterholm ons, “en zullen waarschijnlijk lang na ons blijven.”

Een virus dat we denken te kennen, kan muteren, recombineren of ons gewoon verrassen, waardoor wat gisteren beheersbaar was, vandaag een catastrofe wordt.

En ze zijn mobieler dan ooit.

“In de huidige drukke, onderling verbonden wereld, hebben uitbraken van infectieziekten die zich vroeger misschien hadden uitgebrand in afgelegen of geïsoleerde locaties nu het potentieel om zich wijd en snel te verspreiden,” waarschuwt Osterholm.

De mensheid is “een buitengewoon efficiënte biologische mengkom geworden en ook een zeer productieve virale mutatiefabriek.”

Deze ziekten verspreiden zich met een wapen dat mensen niet kunnen evenaren: snelheid.

Een virus zoals SARS-CoV-2 kan een nieuwe generatie “in ongeveer tien uur” voltooien.

Daardoor hebben microben, in de berekening van Osterholm, een voordeel van 220.000 tegen 1 over ons.

Toen Ebola in 2014 explodeerde in West-Afrika – de grootste uitbraak in de geschiedenis, met meer dan 28.000 infecties en ten minste 11.300 doden – stapte Osterholm rechtstreeks het chaotische gebied binnen.

Daar leidde hij een groep van 20 senior experts in Ebola virologie en epidemiologie, en stelde een rapport samen dat berucht werd in zijn vakgebied.

Hun conclusie, gepubliceerd in het tijdschrift voor infectieziekten mBio, was duidelijk genoeg om collega’s te doen schrikken: “Ebola-virussen kunnen respiratoire pathogenen zijn met primaire respiratoire verspreiding.”

De tegenstand was hevig, maar Osterholm heeft de waarschuwing nooit afgezwakt.

“Niets heeft mijn wetenschappelijke mening veranderd,” schrijft hij, “dat respiratoire overdracht zeer wel mogelijk is bij een toekomstige uitbraak.”

Het verschil tussen een regionale epidemie en een beschavingsschokkende catastrofe zou neerkomen op één microscopische genetische worp van de dobbelstenen.

COVID-19, toen het uiteindelijk arriveerde, speelde zich af als een grimmige validatie van Osterholms waarschuwingen.

Hij beschrijft hoe de volksgezondheidsberichten bijna onmiddellijk uit elkaar vielen.

Op 2 maart 2020 twitterde de Amerikaanse Surgeon General: “Serieus mensen – STOP MET HET KOPEN VAN MASKERS,” alleen om het Centers for Disease Control and Prevention zich weken later te laten herpakken en stoffen gezichtsbedekkingen aan te bevelen.

De plotselinge omslag bracht blijvende schade toe. “Het enige kapitaal dat de volksgezondheid heeft, is vertrouwen,” schrijft Osterholm, “en we hebben gezien hoe ver dat is uitgehold tijdens COVID-19.”

Achter de schermen stortten toeleveringsketens in als dominostenen.

Ziekenhuizen rantsoeneerden gewaden en handschoenen. Testkits arriveerden te laat of helemaal niet.

Zelfs de rijkste natie ter wereld ontdekte dat ze geen reserve had.

En terwijl wetenschappers zich haastten om meer te leren, haastten politici zich om de leegte op te vullen met halve waarheden en kwakzalverij.

Leiders promootden “onbewezen of in diskrediet gebrachte behandelingen,” schrijft Osterholm, waardoor de geloofwaardigheid verder werd aangetast op het moment dat het land het het meest nodig had.

Ja, de wetenschap leverde verbazingwekkende doorbraken in recordtijd – vaccins, antivirale middelen, diagnostische hulpmiddelen – maar Osterholm staat erop dat technologie alleen ons niet kan redden: “Ongeacht hoeveel vooruitgang er is geboekt met vaccins en medische tegenmaatregelen wanneer de Grote Pandemie toeslaat, een robuuste en effectieve respons zal alleen mogelijk zijn als volksgezondheidsfunctionarissen en overheidsleiders samenwerken voor een gezamenlijk doel, toegevend wat we niet weten.”

Vertrouwen, met andere woorden, is geen optie; het is de infrastructuur.

Het beste vaccin ter wereld is nutteloos als mensen hun mouwen niet willen opstropen.

Zijn grootste kritiek op hoe de laatste pandemie werd aangepakt, gaat niet over de wetenschap, maar over de cultuuroorlogen die het uiteindelijk gingen definiëren.

“Het succes van de inperkings- en verzachtende inspanningen hangt grotendeels af van de acties en naleving van gewone burgers,” schrijft Osterholm.

“We vinden het onredelijk dat zovelen persoonlijke keuze en vrijheid aanvoeren bij het weerstaan van acties zoals het dragen van N95-respirators en het accepteren van vaccinatie.”

Osterholm houdt vol dat de hulpmiddelen bestaan, maar de wil ontbreekt.

Hij betoogt dat snel verspreidende pandemieën van respiratoire virussen “net zozeer een feit van het leven zijn als oorlog en misdaad.

Alles wat we kunnen doen, is ons best doen om hun effecten te verzachten en hun duur en verspreiding te verkorten.”

De les van COVID gaat niet over een enkel virus; het gaat over de permanente kwetsbaarheid die ingebakken zit in onze wereldwijde systemen.

De waarschuwing is scherp. COVID heeft miljoenen gedood, maar “hoe erg en levensveranderend die pandemie ook was, het had erger kunnen zijn.”

Het ernstige acute respiratoire syndroom (SARS) had een sterftecijfer van 15%; het Midden-Oosten respiratoir syndroom (MERS) doodde meer dan een derde van degenen die het infecteerde.

Een virus met de overdraagbaarheid van COVID en de dodelijkheid van MERS zou de beschaving doen wankelen.

Toch waren de mislukkingen van de laatste pandemie duidelijk.

Er waren “fouten in het oordeel, ontkenning van wetenschappelijk bewijs, te optimistisch en onderpresterend leiderschap, misleidende of verwarrende communicatie, afhankelijkheid van ‘experts’ die dat eigenlijk niet waren, ontoereikende medicijnen en voorraden, onvoldoende gezondheidszorgfaciliteiten en personeel, verergerde economische ongelijkheid en instellingen die worstelden om hun verklaarde missies te vervullen,” schrijft Osterholm.

Dat is het toneel waarop de Grote Pandemie zal arriveren. Niet in de trage kruip van karavanen en schepen, maar in de “buitengewoon efficiënte biologische mengkom” van het moderne leven, waarin ziekteverwekkers zo snel reizen als jets en muteren zoals algoritmen.

En als de volgende uitbraak wordt begroet met dezelfde vertraging, verwarring en politiek die COVID kenmerkten, zal de schade zich vermenigvuldigen lang voordat de wetenschap de kans krijgt om in te halen.

COVID, met al zijn verschrikkingen, was niet de Grote Pandemie. Maar de daadwerkelijke Grote Pandemie zou net om de hoek kunnen zijn. En we zijn er niet klaar voor.