Hartverscheurende Update OML-Alex: Emotioneel Moment op Aarons Verjaardag!

Ondanks eerdere bemoedigende updates van Alex en Linda de Lange, deelt Linda nu een treurige wending in hun verhaal. Alex, die bekend is van het programma Over Mijn Lijk, is ontwaakt uit zijn coma. Echter, hij staat voor nieuwe uitdagingen, want er zijn complicaties opgetreden die een nieuwe operatie noodzakelijk maken, en dat juist op de verjaardag van hun zoontje Aaron.

“Het was laat in de middag toen we te horen kregen dat Alex te maken heeft met een hersenvliesontsteking en een infectie bij zijn kunstmatige schedel,” legt Linda uit in hun gezamenlijke blog. “Hij is direct gestart met antibiotica, maar onfortuinlijk genoeg moet hij vandaag, op de verjaardag van Aaron, weer onder het mes. Hij lijdt veel pijn en voelt zich erg ziek. De artsen moeten de kunstmatige schedel verwijderen en zoveel mogelijk van het geïnfecteerde weefsel wegnemen, gevolgd door een intensieve behandeling met antibiotica.”

Linda kreeg maandag een telefoontje van de arts met het onheilspellende nieuws dat Alex’s wond ernstig lekte, zijn koorts verder opliep en dat een MRI-scan noodzakelijk was. Ze ging onmiddellijk naar hem toe. “Het was hartverscheurend om te zien hoe slecht hij eruitzag.”

‘In het ziekenhuis hebben ze een inpaktafel gemaakt’

Linda’s zorgen strekten zich ook uit naar haar zoontje Aaron, die dinsdag jarig was. Het ziekenhuispersoneel bood gelukkig veel steun. “Ik had nog zoveel te regelen. Cadeaus inpakken, traktaties maken, versieringen aanbrengen. Alles spookte door mijn hoofd. Toen Alex naar de MRI werd gebracht, ben ik even naar beneden gegaan en daar was iedereen zo ondersteunend. In de middag richtten ze een inpaktafel in en pakten ze Aaron’s cadeaus in, haalden een taartje en dat bracht gelijk wat rust.”

“Na een intense dag gisteren kwam ik thuis en hadden de geweldige meiden de traktaties al klaar en alles gereedgemaakt voor de versiering. Ik had eigenlijk aan Aaron moeten vertellen dat zijn vader op zijn verjaardag opnieuw geopereerd zou worden, maar Aaron was al in slaap gevallen. Het huis was prachtig versierd voor hem en uiteindelijk ging ik met een enorme knoop in mijn maag naar bed,” schrijft Linda verder.

‘Duimen, vandaag vooral voor Aaron’

“Als ik hem straks van school haal, moet ik hem vertellen dat we geen taartje bij papa kunnen eten, maar wel met de andere lieve mensen in het ziekenhuis die elke dag voor ons klaarstaan. En dan vooral heel hard duimen dat Alex het vandaag goed doorstaat. Niet alleen voor Alex zelf, maar vandaag vooral voor Aaron.”

Linda herinnert zich nog een heel goed weekend. “Vrijdag en zaterdag waren het fijne dagen. Alex was wakker, weliswaar verward, maar zaterdag ging het al wat beter. Aaron heeft zijn vader die zaterdag bezocht. Toen Aaron binnenkwam, zei Alex meteen: ‘Hey maatje.’ Het was zo fijn om weer even met z’n drietjes samen te zijn. Er was zoveel liefde en er zijn zoveel mooie woorden gedeeld tussen Alex en Aaron.”

