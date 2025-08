Afgelopen maandag is het bekende paard van Sinterklaas, genaamd Amerigo 2.0, overleden. Dit paard bereikte de respectabele leeftijd van 30 jaar, zo heeft het paardenrusthuis De Paardenkamp in Soest via Facebook bekendgemaakt. De laatste drie jaar van zijn leven bracht Amerigo door in dit rusthuis.

Van 2014 tot 2020 was Amerigo het trouwe rijdier van Sinterklaas. Hij was te zien in meerdere films en speelde afgelopen winter nog een rol in een miniserie. In deze serie werd getoond hoe Sinterklaas stiekem Amerigo bezocht in Soest, waar het paard zijn dagen sleet na zijn pensioen. Het paard dat momenteel door Sinterklaas bereden wordt, draagt de naam Ozosnel.