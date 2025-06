Opslagrevolutie: Julian Doorten’s Storage Share groeit naar 63 locaties en €10 miljoen omzet!

Julian Doorten en Niels van Eck lanceerden Storage Share oorspronkelijk als het ‘Airbnb voor zolders’, een concept dat uiteindelijk niet aansloeg. Echter, toen ze zich heroriënteerden op het tijdelijk benutten van leegstaande kantoren en bedrijfspanden voor opslag, nam hun scaleup een hoge vlucht. Zelfs buiten de grote steden bleek er een sterke vraag naar opslagfaciliteiten. ‘Mijn vader dacht dat het hier niet zou werken. Vier maanden later zaten we helemaal vol,’ aldus Doorten.

In 2016 maakte Julian Doorten (35) voor het eerst naam met Storage Share. MT/Sprout omschreef het destijds als ‘een manier om van je zolder een geldmachine te maken’. Het platform stelde particulieren in staat hun ongebruikte ruimtes zoals garages of zolders te verhuren voor opslag, een alternatief voor gevestigde spelers zoals Shurgard en Allsafe.

Opslag à la Airbnb bleek geen succes

Acht jaar later profileert Storage Share zich sterker dan ooit als een alternatief voor de bekende opslagbedrijven. Het bedrijf uit Drenthe is snel gegroeid en heeft recent het failliete Boxx overgenomen, waardoor het nu verwacht in 2024 een winstgevende omzet van bijna 10 miljoen euro te realiseren, verspreid over 63 locaties met 15.000 opslagruimtes.

Het oorspronkelijke businessmodel, gebaseerd op het Airbnb-concept, bleek echter niet succesvol.

Doorten legt uit dat er aanvankelijk ongeveer vijftig aanbieders waren, maar het samenbrengen van vraag en aanbod was problematisch. ‘Niemand in Amsterdam-West wil zijn motor opbergen in Amsterdam-Oost, ook al is daar ruimte. Dat ondermijnt het hele idee van nabijheid,’ zegt hij.

Geografische mismatch en praktische problemen zoals het moeten betreden van privéwoningen om bij de gehuurde opslag te komen, werkten niet goed.

Leegstaande bedrijfspanden als nieuwe opslaglocaties

Toen begonnen eigenaren van leegstaand vastgoed Storage Share te bellen met de vraag of zij hun panden konden inzetten als tijdelijke opslaglocaties. Dit was een keerpunt voor Doorten en Van Eck. ‘Plotseling hadden we de beschikking over grote panden met soms wel honderd ruimtes,’ vertelt Doorten.

Van tijdelijk naar langdurig vastgoedbeheer

Sindsdien richt Storage Share zich op het beheren van zakelijk vastgoed. Aanvankelijk waren dit tijdelijk leegstaande panden, maar gaandeweg ging het bedrijf over op langdurige huurcontracten.

‘We hadden bijna vijftig kleinere locaties. Als we een pand moesten verlaten, betekende dat een groot verlies aan inkomsten. Bovendien zagen klanten de huur van opslagruimtes niet als iets tijdelijks, dus we wilden naar grotere panden,’ licht Doorten toe.

‘Tegenwoordig, als we een pand voor tien of twintig jaar huren, strippen we het helemaal en richten we het opnieuw in met strakke vloeren en plafonds, en plaatsen we onze opslagunits,’ vervolgt hij.

Vraag naar opslag reikt verder dan grote steden

In eerste instantie bood Storage Share lagere tarieven dan de gevestigde orde voor het gebruik van ‘moeilijke’ panden. Tegenwoordig focust het bedrijf zich vooral op locaties buiten de grote steden, in plaatsen als Veendam, Stadskanaal en Sneek.

‘Grote spelers concentreren zich op de grote steden en negeren vaak kleinere plaatsen. Nu kunnen mensen in Varsseveld bijvoorbeeld terecht zonder naar Doetinchem te hoeven rijden,’ zegt Doorten, die het bedrijf startte toen hij in Amsterdam woonde en bij Deloitte werkte.

Vader zei: ‘Dat werkt hier niet!’

‘Toen ik begon nabij mijn ouderlijk huis in Hoogeveen, zei mijn vader dat het niet zou werken vanwege de ruime woonomgeving. Vier maanden later was de locatie vol,’ herinnert Doorten zich.

Storage Share gebruikt nu een dynamisch prijsmodel vergelijkbaar met dat van hotels of luchtvaartmaatschappijen, waarbij prijzen variëren afhankelijk van de bezettingsgraad. ‘Nieuwe locaties beginnen vaak met lagere prijzen om snel vol te lopen. Bestaande klanten merken hier weinig van, maar voor nieuwe klanten kan de prijs variëren,’ legt Doorten uit.

De locaties zijn onbemand, wat het bedrijf in staat stelt om ook in kleinere panden rendabel te opereren. Klanten regelen alles online, van boeking tot toegang tot hun opslagruimte.

‘Vanaf het begin wilden we schaalbaar zijn. We startten bij onze ouders, maar door snel locaties in Groningen en Kerkrade te openen, dwongen we onszelf om processen te ontwikkelen die op afstand werken mogelijk maken,’ zegt Doorten.

Groeisprong door overname van Boxx

Een cruciaal moment voor de groei was de overname van het failliete Boxx vorig jaar, wat Storage Share een aanzienlijke uitbreiding van het aantal opslagruimtes en huurders opleverde.

De integratie van Boxx was complex en vereiste veel administratief werk om de huurders en verhuurders over te zetten naar het systeem van Storage Share. ‘Dat kostte ons drie maanden. Bovendien moesten we veel vragen van bezorgde klanten beantwoorden over de veiligheid van hun opgeslagen spullen,’ vertelt Doorten.

Uitdagende balans na de overname

Door de overname groeide het personeelsbestand naar dertig medewerkers en werd een meer gelaagde organisatiestructuur noodzakelijk. ‘Tot dan toe had ik alles zelf gemanaged, maar we merkten dat het bedrijf uit balans raakte. E-mails bleven onbeantwoord en de panden waren minder goed onderhouden,’ zegt Doorten.

Dit jaar stelde hij een operationeel directeur aan om de dagelijkse leiding over te nemen, iemand die het bedrijf door en door kent omdat hij ooit als stagiair begon.

Voortdurend in gesprek met makelaars

Doortens passie ligt bij het zoeken naar nieuwe locaties en het herontwikkelen van panden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. ‘We zijn actief op zoek en hebben veel contact met makelaars die ons adviseren en hun klanten wijzen op de mogelijkheden van opslag in hun panden,’ legt hij uit.

Omdat de inrichting van de panden kostbaar is, heeft dit invloed op de groeimogelijkheden van het bedrijf. ‘Elke nieuwe vestiging zorgt voor een omzetstijging, maar we moeten voortdurend de balans vinden tussen het creëren van nieuw aanbod en het aantrekken van nieuwe huurders,’ zegt Doorten.

Zelfstandig zonder externe aandeelhouders

Ondanks hun start als techstartup, hebben Doorten en zijn compagnon ervoor gekozen geen externe aandeelhouders bij hun bedrijf te betrekken, iets wat zij zo lang mogelijk willen voortzetten. ‘We zijn samen 100 procent eigenaar. Het is prettig om zelf alles te kunnen bepalen en de leningen af te lossen die we van enkele vermogende particulieren hebben gekregen.’

Sinds kort koopt Storage Share ook zelf panden, in samenwerking met vastgoedpartner Minerva Development. ‘Zo profiteren we ook van waardestijgingen.’

Toekomstplannen: uitbreiding naar 250 vestigingen

Na de succesvolle integratie van Boxx zien de oprichters van Storage Share mogelijkheden om uit te breiden naar 250 vestigingen. ‘Het zou fantastisch zijn als we binnen vijftien minuten vanaf elke plek in Nederland een vestiging kunnen aanbieden,’ zegt Doorten.

Onlangs opende in Heerlen de zesde locatie in Limburg. ‘Nederland is nog lang niet vol. We willen eerst een landelijke dekking realiseren in de meer afgelegen gebieden, waarna we de tussenliggende plekken gaan opvullen.’

Opslagruimte in het voormalige Aegongebouw in Leeuwarden

Hoewel de markt uiteindelijk verzadigd zal raken, ziet Doorten de bekendheid van self-storage nog steeds toenemen. ‘Over tien jaar hoeft waarschijnlijk niemand meer uitgelegd te worden wat self-storage is. Door de stijgende prijzen en steeds kleinere nieuwbouw wordt opslag een logisch alternatief voor zolders en schuren,’ stelt hij.

Een bijzonder project is de vestiging in Leeuwarden, ondergebracht in het voormalige Aegongebouw, waar ook studentenwoningen zijn gerealiseerd. ‘We hebben daar twee verdiepingen zonder ramen, die ooit als serverruimte dienden, omgetoverd tot prachtige opslagruimtes, midden in het centrum. Dat is echt uniek, maar je moet het maar net tegenkomen,’ concludeert Doorten.

