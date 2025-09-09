Twitter Had Hem Bijna: Nu Leidt Martijn de Kuijper Een Kledingzaak

Martijn de Kuijper heeft zijn nieuwsbriefdienst Revue verkocht aan Twitter, maar na de overname door Elon Musk is er weinig van het bedrijf overgebleven. Tegenwoordig runt De Kuijper succesvol een kledingzaak samen met zijn echtgenote. Dit toont volgens investeerder Jeroen Bertrams aan dat het leiden van een startup vaak meer problemen dan roem met zich meebrengt.

Drie jaar terug publiceerde ik een column waarin ik uitlegde dat startup-oprichters meer waardering verdienen. Als oprichter ben je continu bezig je onderneming te laten slagen. Je moet groeien, financiering veiligstellen, prestatie-indicatoren bewaken, veeleisende investeerders tevreden stellen, nieuw personeel werven, soms personeel ontslaan, en voldoen aan complexe regelgeving.

De realiteit is dat veel startups mislukken. Vaak blijven oprichters financieel met lege handen achter, hoewel de ervaring hen veel leert.

En als het wel lukt, komt er meestal een moment dat het bedrijf verkocht moet worden. Dit moment kan euforisch zijn, maar lang niet altijd is een overname zo positief als het lijkt.

Overname door Twitter, gevolgd door Musk

Vorige week las ik een boeiend interview in de NRC door journalist Stijn Bronzwaer met Martijn de Kuijper, medeoprichter van Revue. Dit bedrijf faciliteerde het verzenden van e-mailnieuwsbrieven voor diverse ondernemingen en bekendheden. Het bedrijf groeide snel en trok de aandacht van Twitter (lees hier hoe Revue oorspronkelijk groot werd).

Niet lang na de interesse van Twitter werd de overname beklonken. Een indrukwekkende prestatie, aangezien maar weinig Nederlandse startups worden gekocht door grote Amerikaanse bedrijven. Twitter maakte veelbelovende afspraken tijdens de overnamegesprekken. Revue zou volledig geïntegreerd worden binnen Twitter. Echter, na de overname van Twitter door Elon Musk, nu X genoemd, werden bijna direct veel werknemers ontslagen, inclusief bijna het gehele Revue-team.

Techondernemer Martijn de Kuijper realiseerde zijn startupdroom. Het grote Twitter nam zijn bedrijf Revue over. En toen nam Musk Twitter over. www.nrc.nl/nieuws/2025/… [image or embed] — Marco Derksen (@marcoderksen.bsky.social) August 17, 2025 at 9:34 AM

Onaangename verrassingen

Een overname klinkt vaak spannend en zorgt voor enthousiaste koppen in de media, maar de werkelijkheid is vaak ingewikkelder. Sommige oprichters houden er zelfs helemaal niets aan over.

Uiteindelijk is het de vraag of het starten van een startup wel de moeite waard is. Waarom zou je zoveel tijd investeren in iets dat voornamelijk problemen oplevert? Veel ondernemers zouden zichzelf deze vraag moeten stellen om teleurstellingen te voorkomen.

Als je bereid bent om deze uitdagingen bewust aan te gaan, ben je een echte ondernemer. Dan heb je passie voor wat je wilt opbouwen en deins je niet terug voor de stress die onvermijdelijk is. Het gaat je dan niet primair om het geld, maar om het avontuur en het creëren van iets betekenisvols en groots. Deze instelling garandeert geen succes, maar is wel essentieel.

Rondjes op de golfbaan

Martijn de Kuijper is tegenwoordig samen met zijn vrouw eigenaar van een kledingwinkel. Deze kon hij kopen met het geld van zijn aandelen in Twitter. Hij heeft het goed voor elkaar. Hij verzorgt enkele technische zaken voor de winkel, helpt met de verkoop en brengt regelmatig tijd door op de golfbaan. Prima toch?

Kortom: denk goed na over je keuzes. Weet waar je aan begint als je een bedrijf start. Je kunt altijd iets anders kiezen. En onthoud dat geld niet altijd gelukkig maakt. Vrije tijd en weinig stress vaak wel.

