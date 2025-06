Joep Donders (Marvia) waarschuwt: Onderschat zakendoen in de VS niet!

In samenwerking met B. Amsterdam – De Nederlandse startup Marvia, actief in de marketingsoftware, maakt furore in de competitieve markten van de Verenigde Staten. Ondernemer Joep Donders deelt waardevolle inzichten: ‘Zonder fouten te maken, leren we niets.’

Het succesvol internationaal uitbreiden van een startup is geen kleinigheid, en Joep Donders (43) heeft dit met Marvia bewerkstelligd. Hij claimt echter geen geheim recept te hebben. “Er zijn talloze theorieën over hoe je succesvol kunt ondernemen, maar belangrijk is dat je blijft bij wat voor jou werkt,” zegt Donders. “Voor ons betekent dat goed luisteren naar onze klanten, een duidelijke richting kiezen en daar aan vasthouden, zelfs tijdens tegenslagen.”

Vereenvoudigen van lokale marketing

Donders, mede-eigenaar van Marvia sinds 2018, is al langer betrokken bij het bedrijf dat al sinds 2005 bestaat.

In die beginjaren was het aanpassen van marketingmaterialen in complexe programma’s zoals InDesign een grote uitdaging voor veel ondernemers. “Voor lokale ondernemers was het bijzonder lastig om zaken als openingstijden of adresgegevens te wijzigen,” legt Donders uit.

Marvia’s online tool stelde klanten in staat om zelfstandig advertenties, flyers en brochures te creëren, aan te passen en te verspreiden.

Overgenomen door PostNL

In 2012 werd Marvia overgenomen door PostNL, waar Donders destijds werkte. Het postbedrijf zag potentieel om Marvia verder uit te bouwen. Donders werd gevraagd om zich bij het Marvia-team te voegen.

“Een directe collega werd manager van Marvia en nodigde mij uit om deel uit te maken van zijn team,” vertelt Donders. “Ik was erg geïnteresseerd in businessdevelopment en keek uit naar de kans om de startup te helpen groeien.”

De eerste uitdaging was het aantrekken van klanten. “Ik had weinig ervaring met verkoop, maar zag de potentie van het product. Het was echter een uitdaging, aangezien de software nog volop in ontwikkeling was,” zegt hij.

Groei binnen een groot bedrijf

Zodra Donders de juiste doelgroep voor Marvia had geïdentificeerd, begonnen de verkopen te stijgen. “Bedrijven met veel franchises of lokale vestigingen waren een perfecte match,” legt hij uit. “We hebben de software speciaal voor deze groep ondernemers verder ontwikkeld. Hoe beter we aan hun behoeften voldeden, hoe makkelijker de verkoop werd.”

Na vier jaar werd hij verantwoordelijk voor Marvia binnen PostNL. “We groeiden, maar waren nog steeds in de startupfase,” zegt Donders. “Dat betekent dat er geïnvesteerd moest worden. Ondertussen veranderde PostNL van koers en wilde zich meer focussen op post en pakketten. Uiteindelijk besloten we om Marvia zelfstandig verder te laten gaan.”

Ondernemen op eigen kracht

Donders nam samen met Merlijn Bruijnes, die als freelancer bij Marvia werkte, het bedrijf over. Bruijnes viel op door zijn ervaring met het ontwikkelen van slimme frameworks. “Dat was precies wat we nodig hadden,” zegt Donders.

Bruijnes nam de softwareontwikkeling voor zijn rekening, terwijl Donders zich bezighield met de rest. “We vullen elkaar goed aan,” zegt Donders. “Marvia is primair een softwarebedrijf, en Merlijn is niet alleen een uitstekende ontwikkelaar, maar ook iemand die een team kan opbouwen.”

Leren van fouten

Marvia ging verder zonder externe investeerders. “Dat betekent dat we verstandige keuzes moeten maken waar we ons geld in investeren,” legt Donders uit. “Tegelijkertijd moeten we blijven experimenteren. Zonder risico’s te nemen, kun je geen succes hebben.”

Soms mislukken experimenten, geeft hij toe. “Maar dat is onderdeel van het proces. Als we een tijdje geen fouten hebben gemaakt, hebben we niets geleerd.”

Focus behouden is cruciaal. “In het begin voegden we functies toe die gerelateerd waren aan merkbeheer. Maar uiteindelijk moesten we een keuze maken: richten we ons op merkbeheer of op lokale markten en franchises? Zowel bouwen als onderhouden kost geld, dus besloten we ons te concentreren op de kern van ons product.”

De wensen van klanten centraal stellen

Donders en zijn team zetten zich in om goed te luisteren naar de wensen van hun klanten. “We proberen niet te bedenken wat de markt wil, maar bieden oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten,” zegt hij.

Marvia is nu actief in negentig landen. “Onze Nederlandse klanten namen ons mee naar het buitenland en vroegen om dezelfde oplossingen voor al hun locaties wereldwijd,” deelt hij mee.

Groeien in een competitieve buitenlandse markt

De grootste groei realiseert Marvia in de Verenigde Staten, waar ze een kantoor hebben geopend in Portland, Oregon. “Noord-Amerika is een van de meest competitieve markten ter wereld op het gebied van marketingsoftware,” legt Donders uit. “Als Nederlands bedrijf zonder grote partners is het lastig om daar een positie te verwerven. We kozen ervoor om dit niet alleen te doen, maar met Amerikaanse collega’s.”

Inmiddels bedient Marvia wereldwijde franchises zoals Domino’s Pizza, KFC en Steve Madden. Donders en Bruijnes leiden een team van dertig medewerkers, waarvan drie in Portland, één in Japan en ongeveer 25 in Nederland.

Personeel moet goed passen

Het Nederlandse team is al tien jaar gevestigd in B. Amsterdam. “Het is een broeinest van ondernemende mensen, net als wij,” vertelt Donders. “Er heerst een dynamische sfeer, er is samenwerking en een actieve community.”

Het is belangrijk dat het team ook samen ontspant, bijvoorbeeld door samen te sporten. “Vorige week vrijdag deden we mee aan de B. Business Run, waarbij alle bedrijven samen hardlopen en afsluiten met een borrel en foodtrucks,” deelt hij.

Is er een succesrecept voor groei?

Donders is trots op zijn medewerkers. “We hebben een sterk kernteam met weinig verloop. Mensen moeten echt goed bij Marvia passen, zowel persoonlijk als professioneel,” zegt hij.

“We zijn een klein bedrijf met beperkte middelen en ambitieuze groeidoelstellingen. Dat stelt hoge eisen aan ons team. Iedereen heeft meerdere rollen; het werk is nooit klaar. Onze medewerkers zijn cruciaal voor onze groei. Groei vereist richting en een gedeeld doel. De groeimethode ‘Scaling up’ gaf ons de structuur om als team echt samen te versnellen.”

Donders benadrukt nogmaals: er is niet één succesrecept voor groei. “Vind je eigen strategie en blijf daarbij, het is geen rechte lijn naar boven. Misschien is dat wel het geheim.”

Groeigeheimen

groeilessen

marketingstrategie