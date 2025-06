Wetenschappers slaan alarm over zonnebrandcrèmes: Potentiële gezondheidsrisico’s!

Het is tijd om je zonnebrandcrème te controleren.

Een nieuw rapport van de Environmental Working Group (EWG) heeft meer dan 2000 SPF-producten die in de VS worden verkocht onderzocht, en ontdekte dat bijna 80% niet voldoet aan hun criteria voor veiligheid, gezondheid en effectiviteit.

“Het dragen van zonnebrandcrème is veel belangrijker en biedt betere bescherming tegen de zon voor je huid dan niets aanbrengen. Maar niet alle zonnebrandcrèmes zijn hetzelfde,” zei Dr. David Andrews, waarnemend hoofdwetenschapper van EWG.

Dus voordat je naar het strand gaat, hier is een overzicht van wat er mogelijk in je fles zonnebrandcrème schuilt. Laat je deze zomer niet verbranden door de zon – of je SPF.

Kleine deeltjes, grote zorgen

Spray zonnebrandcrèmes lijken misschien een gemakkelijke manier om beschermd te blijven, maar ze kunnen verborgen risico’s met zich meebrengen.

Uit enquêtes blijkt dat de meeste Amerikanen de voorkeur geven aan lotion, maar aerosolsprays vertegenwoordigen nog steeds 26% van de Amerikaanse zonnebrandcrèmemarkt, volgens het EWG-rapport.

De organisatie heeft zorgen geuit over de potentiële risico’s van het inademen van kleine deeltjes zinkoxide en titaniumdioxide, twee veelvoorkomende ingrediënten in spray zonnebrandcrèmes.

Hoewel deze mineralen effectief bescherming bieden, niet afbreken onder de zon en over het algemeen als veilig worden beschouwd, kan het inademen ervan ademhalingsrisico’s met zich meebrengen.

De kleine deeltjes zijn moeilijk voor de longen om te verwijderen, waardoor de kans groter wordt dat ze in de bloedbaan terechtkomen.

Er is nog een grote zorg: benzeen, een bekend kankerverwekkend middel. Deze chemische stof werd onlangs gevonden in verschillende aerosol zonnebrandcrèmes, wat leidde tot terugroepacties vanwege de potentiële gezondheidsrisico’s.

Korte blootstelling aan benzeen kan duizeligheid, slaperigheid en zelfs bewusteloosheid veroorzaken, terwijl langdurige blootstelling kan leiden tot schade aan het beenmerg, bloedarmoede en een verhoogd risico op kanker, met name leukemie.

Geheime geuren

Het EWG-rapport heeft ook alarm geslagen over niet-vermelde geurstoffen in zonnebrandcrèmes, waardoor consumenten “in het duister” blijven over wat er echt in hun producten zit.

De groep ontdekte dat 36% van de onderzochte zonnebrandcrèmes geurmengsels bevatte, die een mix van niet-vermelde geurstoffen kunnen bevatten. Deze ingrediënten kunnen allergenen, hormoonverstoorders of zelfs kankerverwekkende stoffen bevatten – zonder dat je het weet.

Butyloctyl blues

Amerikanen houden van een hoge SPF — in feite zegt 23% dat ze de hoogste kopen die ze kunnen vinden. Maar ze krijgen misschien niet de extra bescherming waar ze naar op zoek zijn.

EWG zei dat veel bedrijven inactieve ingrediënten zoals butyloctylsalicylaat (BOS) gebruiken om hun SPF-nummer te verhogen. BOS behoort tot een familie van chemicaliën die in verband kunnen worden gebracht met ontwikkelings- en reproductietoxiciteit, vooral tijdens de zwangerschap.

Het is ook een neef van salicylzuur, dat je huidbarrière kan verstoren en roodheid, droogheid, jeuk en steken kan veroorzaken – niet het soort gloed dat je wilt bij het zwembad.

Nog erger, EWG zei dat boosters de SPF-waarden van een product kunnen opblazen zonder daadwerkelijk de bescherming tegen de ultraviolette A- of B-stralen van de zon te verbeteren.

De Food and Drug Administration beveelt aan om een zonnebrandcrème te kiezen met een SPF van minstens 15.

Dag, dag oxybenzone

Het is niet allemaal slecht nieuws.

In 2016 werd oxybenzone gevonden in 70% van de niet-minerale zonnebrandcrèmes. EWG heeft een scherpe daling gemeld, met slechts 9% van de producten die het tegen 2025 bevatten.

“De verschuiving weerspiegelt een groeiend bewustzijn van oxybenzones hoge absorptie door de huid en andere mogelijke gezondheidsschade,” aldus het rapport.

Onderzoeken hebben oxybenzone aangetroffen in borstvoeding, urine en bloedplasma lang nadat zonnebrandcrème is aangebracht, wat aangeeft dat het in het lichaam wordt opgenomen en lang nadat het blijft hangen.

Dieronderzoek suggereert dat oxybenzone het endocriene systeem zou kunnen verstoren, dat cruciale biologische functies zoals metabolisme, groei en reproductie reguleert. Meer studies zijn nodig om te bevestigen of het hetzelfde risico bij mensen vormt.

Oxybenzone is ook een veelvoorkomend allergeen, gekoppeld aan huidreacties zoals roodheid, jeuk, uitslag en in ernstige gevallen allergische contactdermatitis.

De grote vervaging van vitamine A

Fabrikanten van zonnebrandcrème nemen ook steeds vaker afscheid van vitamine A – ook bekend als retinylpalmitaat.

In 2010 bevatte 41% van de zonnebrandcrèmes het, maar vandaag is dat aantal gedaald tot slechts 2%.

Dat is een winst voor de huid, aangezien onderzoek aantoont dat vitamine A in de zon kan afbreken, mogelijk huidschade versnelt in plaats van ertegen te beschermen, volgens EWG.

Welke zonnebrandcrèmes zijn veilig?

Als je op zoek bent naar een fles zonnebrandcrème, heeft het EWG Verified-programma je gedekt.

Producten met dit keurmerk voldoen aan strengere veiligheids- en effectiviteitsnormen dan wat door Amerikaanse en Europese regelgevers wordt vereist.

Om het EWG Verified-stempel te verdienen, moeten zonnebrandcrèmes volledige ingrediëntentransparantie hebben en vrij zijn van schadelijke stoffen zoals giftige chemicaliën of verontreinigingen. Bovendien moeten ze beschermen tegen ultraviolette A- en B-stralen.

Meer dan 60 zonnebrandcrèmes, samen met meer dan 60 moisturizers en lippenbalsems met SPF, hebben het EWG Verified-keurmerk verdiend.

