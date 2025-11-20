Archeologen vinden prachtig bewaarde kerk: Romeins ziekenhuis in Turkije onthuld!

Archeologische Vondsten in Turkije Onthullen Romeins Hospitaal en Christelijke Heiligdom

Recente archeologische opgravingen in Turkije hebben geleid tot de ontdekking van een Romeins hospitaal dat later werd omgevormd tot een christelijk heiligdom. Dit biedt nieuwe inzichten in de eeuwenoude geschiedenis.

De staatsnieuwsdienst Anadolu Agency uit Ankara meldde deze vondst op 8 oktober.

De overblijfselen werden aangetroffen in de oude stad Kaunos, gelegen in de provincie Muğla in het zuidwesten van Turkije. Ze bevonden zich in een kloostercomplex binnen de stadsmuren.

De site is al jaren een trekpleister voor toeristen vanwege de uit rotsen gehouwen Lycische tombes, oude mozaïeken en een theater met 5000 zitplaatsen, waardoor het ook een plek heeft verworven op de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Archeologen hebben nu echter een ziekenhuis uit de 3e eeuw toegevoegd aan de vele bezienswaardigheden van de site. Het gebouw diende tijdens de Romeinse tijd als militair garnizoenshospitaal.

Hoewel archeologen al sinds 2022 opgravingen verrichten in dit complex uit de late oudheid, is het ziekenhuis pas onlangs blootgelegd.

De leider van de opgraving, Ufuk Çörtük, vertelde ook aan Anadolu Agency dat bij eerdere opgravingen “instrumenten die specifiek in de geneeskunde werden gebruikt” zijn gevonden.

“Dit jaar zagen we een toename in het aantal van dergelijke medische instrumenten,” zei de professor.

“Op basis van de gevonden materialen kunnen we zeggen dat de eerste fase van dit complex — daterend uit de 2e en 3e eeuw na Christus — functioneerde als een gezondheidscentrum of ziekenhuis,” voegde Çörtük toe.

Hij merkte op dat het ziekenhuis uiteindelijk ook dienst deed voor het publiek en niet alleen voor soldaten.

Tijdens de periode van christianisatie werd de structuur omgevormd tot een kerk, wat de opgravers verraste.

“Er was een structuur op het boventerras van het complex — we hebben deze dit jaar volledig blootgelegd, en er kwam een prachtig bewaarde kerk tevoorschijn,” zei Çörtük.

Çörtük schatte dat het ziekenhuis tijdens de 6e eeuw na Christus werd omgevormd tot een religieus complex.

“Het is in elk opzicht intact,” zei de archeoloog.

“Met deze kerk is het nu duidelijk dat het ziekenhuis uit de 3e eeuw werd omgevormd tot een religieus centrum tijdens de christelijke periode, gedateerd in de 6e eeuw na Christus,” concludeerde hij.

Het complex werd ook gebruikt tijdens de Turkse periode, aangezien de opgravers een munt vonden van het Aydinid Vorstendom, dat regeerde tussen de 13e en 14e eeuw.

Deze vondst is een van de vele belangrijke archeologische ontdekkingen in Klein-Azië in de recente maanden.

In Troje werden onlangs een gouden broche en een zeldzame jade steen onthuld, die een blik werpen op het pre-Griekse verleden van de stad.

In Olympus vonden archeologen deze zomer een christelijke kerk uit de vijfde eeuw met de inscriptie “Alleen zij die op het rechte pad zijn mogen hier binnentreden.”

