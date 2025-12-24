BLØF’s Grote Aankondiging: Dit Mag Je Niet Missen!

BLØF & Vrienden kondigt een extra optreden aan. Net als het eerder bekendgemaakte concert op 28 november zal dit extra optreden plaatsvinden op 27 november in Rotterdam Ahoy, aldus de band op maandag.

“Door de hoge vraag naar tickets hebben we besloten een extra show toe te voegen aan BLØF & Vrienden 2026,” deelt BLØF mee op Instagram. “Het is fantastisch om te zien dat zoveel vrienden nu reeds kaarten hebben gekocht voor ons concert volgend jaar. Dat gevoel went echt nooit”, vertelt zanger Paskal Jakobsen.

“We voelen ons erg op ons gemak in Rotterdam Ahoy en voor de shows in 2026 hebben we weer tal van ideeën en plannen voor de gastartiesten die zullen deelnemen. Het belooft iets speciaals te worden.”

Vrienden

Tijdens het evenement BLØF & Vrienden zal de band uit Zeeland samen optreden met diverse artiesten van zowel nationale als internationale afkomst. De vorige editie, die ook in november plaatsvond, zag optredens van onder meer Racoon en Bente.

1:54 BLØF & Vrienden 2025

Bente

Bente, die ook volgend jaar weer meedoet, heeft samen met BLØF het nummer Hoe Hou Ik Dit Vast opgenomen. Volgens Bente gaat Hoe Hou Ik Dit Vast over “het verlangen naar momenten van geluk”. “Het is zo belangrijk om aardig voor elkaar te zijn, elkaar vast te houden en elkaar vaker te vertellen dat we van elkaar houden,” zegt zij.

Bente schreef het nummer en “zag tijdens het schrijven Paskal Jakobsen voor zich als de stem op het nummer”. Paskal, de gitarist en zanger van BLØF, herschreef het nummer later met bassist Peter Slager. Op Radio 2 vertelde Paskal: “Nu voelt het nummer ook echt als mijn eigen nummer”, waarop Bente reageerde: “Het is ook echt jouw nummer. Ik vind dat het zo’n typisch BLØF-nummer is geworden. Het voelt niet meer als mijn liedje.”

3:40 Bente & BLØF presenteren nieuwe single Hoe hou ik dit vast bij Edwin Evers

Ambitieuze plannen

BLØF heeft onlangs aangekondigd dat er in het voorjaar van 2026 een nieuwe theatertour zal plaatsvinden in Nederland.

“We verheugen ons erop om de Nederlandse theaters weer te bezoeken. Het zullen prachtige avonden worden waar muziek en verhalen samenkomen, zoals alleen in het theater mogelijk is. Een concert dat aanvoelt als thuiskomen, maar tegelijkertijd iets nieuws introduceert”, meldt de band.

De tournee start op 3 en 4 april met twee voorstellingen in Middelburg, de thuisstad van de band. Daarna volgen negentien concerten door heel Nederland. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 10 december.