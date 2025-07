De tekorten aan personeel in de kinderopvangsector vertonen tekenen van afname. Dit blijkt uit een recente arbeidsmarktpeiling door Kinderopvang werkt!, zoals gerapporteerd door NU.nl. Desondanks bestaan er zorgen over de aanhoudende duur van sommige van deze tekorten.

Kinderopvang werkt!, een initiatief dat werkgevers en werknemers in de kinderopvang samenbrengt, voert halfjaarlijks onderzoek uit naar de arbeidsmarktcondities. Uit de laatste drie onderzoeken blijkt dat het percentage dagopvangorganisaties met personeelstekorten is gedaald van 30 procent naar 23 procent. In de buitenschoolse opvang daalde dit percentage van 44 naar 36 procent en in de peuteropvang van 20 naar 14 procent.

‘Stap voor stap verbetering’

Volgens Kinderopvang werkt! wijzen deze cijfers op “kleine maar positieve veranderingen”. “Er is zeker vooruitgang te merken, echter blijven fundamentele oplossingen essentieel om de kinderopvang duurzaam te versterken.”

Verschillende aanpak per organisatie

Ongeveer 18 procent van de kinderopvangorganisaties ervaart al langer dan drie jaar personeelstekorten, een stijging ten opzichte van 9 procent een half jaar geleden. Kinderopvang werkt! meldt dat organisaties op diverse manieren met deze uitdagingen omgaan. Vaak springen gekwalificeerde managers bij op de vloer of worden er meer uren gedraaid dan contractueel overeengekomen.

Uit de gegevens blijkt verder dat veel organisaties dit jaar hun strategie rond het inzetten van zzp’ers hebben aangepast, mede door strengere handhaving van de Belastingdienst op de wetgeving tegen schijnzelfstandigheid. Waar een jaar geleden nog 30 procent van de organisaties zzp’ers inhuurde, is dat nu gereduceerd tot 13 procent. Het tekort aan zzp’ers wordt veelal opgevangen door meer gebruik te maken van uitzendkrachten, detacheringsconstructies of door zzp’ers vast in dienst te nemen.