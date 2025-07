Wetenschappers onthullen: Dit geeft oranje katten hun unieke kleur!

Miauw, nu weten we het!

Wetenschappers hebben de reden achter de oranje vacht van katten ontdekt in een nieuwe studie die wereldwijd door kattenliefhebbers is gefinancierd.

Teams van wetenschappers aan de Kyushu Universiteit in Japan en de Stanford Universiteit in Californië hebben vastgesteld dat de kleur van roodharige katten te wijten is aan een ontbrekend segment in hun genetische code, volgens hun onderzoek dat afgelopen donderdag gepubliceerd werd.

Het ontbrekende stuk in een gen genaamd ARHGAP36 zorgt ervoor dat de cellen in oranje katten lichtere kleuren produceren voor hun huid, ogen en vachttint. In de melanocyten van roodharige katten, de cellen die verantwoordelijk zijn voor kleurtonen, is het ARHGAP36-gen veel actiever.

Het ARHGAP36-gen is normaal gesproken meer onderdrukt bij andere kattentypes, maar werkt ongehinderd in roodharige katten vanwege de ontbrekende code in het gen. Wetenschappers concludeerden dus dat het gen, dat instructies geeft aan de cellen, de melanocyten dwingt om lichtere tinten te produceren.

Deze ontdekking komt ook overeen met een geslachtsongelijkheid onder oranje katten. Aantoonbaar zijn roodharige katten veel vaker mannetjes dan vrouwtjes. De teams ontdekten dat dit deels komt door het ARHGAP36-gen, dat alleen op het X-chromosoom wordt overgedragen.

Bij mannelijke katten, die XY-chromosomen dragen, is één ontbrekende schakel voldoende om te garanderen dat de kat roodharig zal zijn. Vrouwtjes hebben echter twee XX-chromosomen, dus voor de lichtere pigmentatie zou bij beide chromosomen hetzelfde deel van hetzelfde gen moeten ontbreken.

Dus, vrouwelijke katten hebben waarschijnlijker een gemengde kleuring, meestal inclusief oranje met zwarte vlekken.

Professor Hiroyuki Sasaki, een van de hoofdwetenschappers van de studie en geneticus aan de Kyushu Universiteit, startte het project oorspronkelijk om te helpen bij de bestrijding van onverklaarbare kattenziekten en zijn plicht te doen als fervent kattenliefhebber.

Vervolgens hopen onderzoekers dieper in te gaan op de impact die het ARHGAP36-gen kan hebben op de gezondheidstoestand en andere lichaamsfuncties van oranje katten — inclusief de ontwikkeling van de hersenen. Een veelvoorkomende grap onder eigenaren van roodharige katten is dat alle roodharige katten ter wereld één hersencel delen — en om de beurt gebruiken.

Bij mensen is het ARHGAP36-gen in verband gebracht met problemen zoals haaruitval en zelfs huidkanker.