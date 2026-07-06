Peter Langhout junior schudt reiswereld op: AI-reisfabriek met vertrouwde naam

AI verovert de reisindustrie. De startup Travel IP laat zien hoe bedrijven dit in hun voordeel kunnen gebruiken voor het samenstellen en verkopen van reispakketten, inclusief het beheren van inkoop, content, marketing en prijsbeleid. Oprichter Peter Langhout is een bekende naam; hij is de ‘zoon van’ en plant AI ook in te zetten bij Peter Langhout Reizen.

In de toekomst zal AI, net zoals in andere sectoren, een grote rol spelen in de wereld van pakketreizen. Travel IP uit Alphen aan den Rijn heeft zijn nieuwe B2B-softwareplatform volledig ontworpen met AI-technologie.

Voor consumenten werkt het als volgt: op basis van diverse factoren zoals budget, reisdata, gezinssamenstelling en persoonlijke voorkeuren, stelt het systeem automatisch een reis samen. Aan de achterkant, waar de echte magie plaatsvindt, is Travel IP verbonden met boekingssystemen van accommodaties en transporteurs om zo, indien nodig, real-time de beste prijzen te garanderen.

Miljoenen prijscombinaties

‘Dit is in principe een big-data-taak,’ legt oprichter Peter Langhout (29) uit. ‘Voor elke vertrekdatum zijn er tot 25 mogelijke reisduur-opties, twaalf vertrekluchthavens, en diverse opties voor hotelkamers, verzorgingstypes en vluchttijden. Dit resulteert in miljoenen prijscombinaties die elke nacht opnieuw worden berekend.’

Langhout’s startup maakt het leven van andere bedrijven in de reismarkt eenvoudiger. De software zorgt ervoor dat alle pakketten en hotels met de juiste foto’s en teksten worden weergegeven tegen correcte prijzen. Het platform beheert ook de online marketing, inclusief campagnes die de omzet maximaliseren.

Travel IP als reisfabriek

Op zijn scherm laat hij zien hoe de reisfabriek aan de achterkant functioneert: de reisbeschrijvingen met foto’s die door AI worden samengesteld en na een controle door een mens live gezet kunnen worden. Omdat Travel IP met vele leveranciers samenwerkt, ontvangt het bedrijf dagelijks duizenden foto’s en beschrijvingen van dezelfde accommodaties, vaak via diverse kanalen en in wisselende kwaliteit. AI wordt ingezet om deze content te filteren en optimaliseren.

Het systeem speurt ook het internet af om te zien wat de rest van de markt doet, test continu verschillende prijzen en marges per bestemming en accommodatie, en analyseert het effect op de conversie. De marges kunnen soms worden opgevoerd op basis van marktgegevens en prijzen bij concurrenten, zonder dat dit ten koste gaat van het volume, stelt Langhout. AI beheert ook de marketingbudgetten: zodra de inkoopprijzen op een bestemming te hoog worden en de marges minder aantrekkelijk, wordt de inzet van advertenties automatisch verlaagd.

Pakketreis met een druk op de knop

Is het AI-systeem wel eens uit de bocht gevlogen met te lage prijzen of dure campagnes? ‘Niet echt,’ zegt Langhout. ‘Je moet natuurlijk regels en veiligheidsmarges instellen. Als je AI tegen AI laat concurreren op prijs, kun je eindigen met het verkopen van reispakketten voor drie cent, wat niemand wat oplevert.’

Waar gevestigde touroperators zoals Corendon en TUI doorgaans voorraad inkopen, werkt Travel IP volledig ‘just in time’. Het bedrijf koppelt direct aan de systemen van luchtvaartmaatschappijen, ‘beddenbanken’, verzekeraars en betaalproviders en koopt pas in op het moment dat een klant daadwerkelijk boekt.

‘Zodra een klant op de knop drukt, gaan alle processen aan de achterkant aan het werk en wordt de vakantie geboekt’, legt Langhout uit. ‘Dat is in wezen een kwestie van data verplaatsen en de content op de juiste manier presenteren aan onze klanten.’

Onder de motorkap van de reisbranche

Dit is duidelijk state of the art in een sector waar nog veel met Excel-sheets wordt gewerkt, maar het is geen toekomstmuziek meer: het systeem heeft zich de afgelopen tijd al bewezen. Onder het eigen label Reisknaller, duidelijk zichtbaar op de gevel van Langhouts kantoor in het centrum van Alphen aan den Rijn, worden de pakketten al verkocht via het nieuwe platform.

De Nederlandse pakketreismarkt is goed voor jaarlijks ruim 5,3 miljard euro, verdeeld over bijna 3,5 miljoen vakanties. Achter de vele merken en websites die consumenten zien, steunt de industrie op een beperkt aantal backoffice- en reserveringssystemen, die volgens Langhout vaak al jaren niet fundamenteel zijn vernieuwd. ‘De reisbranche heeft de etalage vernieuwd, maar onder de motorkap is veel hetzelfde gebleven.’

Ruzie rond bekende naam Peter Langhout

Terug naar het verleden. De naam Peter Langhout zal vooral bij 40-plussers bekend in de oren klinken. Peter Langhout Reizen was lange tijd een prominente speler op de Nederlandse reismarkt. Het bedrijf, opgericht door Langhouts vader, groeide vooral met busreizen uit tot een touroperator met tientallen miljoenen euro’s aan omzet. Na een moeilijke periode verkocht Langhout senior zijn bedrijf in 2006 aan investeerders om een faillissement te voorkomen.

Langhout en de nieuwe eigenaren kregen een jaar later ruzie, wat resulteerde in een langdurige juridische strijd over onder meer het gebruik van de naam Peter Langhout. Uiteindelijk ging Peter Langhout Reizen in 2019 failliet, vijf jaar later werd dat faillissement afgerond en heeft Langhout via ‘een kennis’ de naamrechten definitief teruggekregen.

Financiële onzekerheid en stress

‘Mijn vader heeft al die rechtszaken gewonnen’, vertelt Langhout junior, ‘maar het betekende ook achttien jaar leven met financiële onzekerheid en veel stress.’ Hij was negen jaar oud toen het conflict begon en groeide op met een vader die, zoals hij het noemt, ‘onder het maaiveld’ bleef. ‘Ik heb dat heel bewust meegemaakt. Ik ging naar school terwijl mijn vader op de voorpagina van de Telegraaf stond.’

Die jaren hebben Langhout junior gevormd als ondernemer. Na de middelbare school ging hij direct aan het werk om te zorgen dat er brood op de plank kwam. Dat was de tijd dat hij zich bekwaamde in het bouwen van websites en in online marketing.

Samen ondernemen met senior

Dat hij samen met zijn vader weer de online reiswereld zou betreden, stond bijna vast. ‘Hij was in 1995 de eerste in Nederland die reizen via internet verkocht. Dat idee van de reisfabriek, de IT die alles regelt voor reisbedrijven, daar liep hij toen al mee rond, maar de technologie was er nog lang niet klaar voor.’

Natuurlijk was de druk voelbaar voor het gezin, zegt zoon Peter, maar gelukkig bleef zijn vader niet verbitterd thuiszitten. ‘Nee, het heeft ons juist dichter bij elkaar gebracht omdat we samen gingen ondernemen.’

Reisknaller als gezicht van Travel IP

De eerste stappen terug naar de online reiswereld waren volgens Langhout ‘houtje-touwtje’. Met een klein startkapitaal en een ontwikkelaar die destijds in China woonde, werd een eerste platform gebouwd. Toen die samenwerking strandde, vond Langhout een ontwikkelteam in Servië, waarmee hij nog steeds werkt en dat het huidige systeem heeft opgezet.

Het platform kreeg een eerste consumentengezicht met Reisknaller, een pakketreislabel dat vier jaar geleden werd gelanceerd — net voor de corona-uitbraak, wat volgens Langhout ‘een drama’ was voor de timing. Toch is het label gegroeid: inmiddels hebben ruim 7.000 klanten via Reisknaller een vakantie geboekt. Belangrijker dan de omzet is wat het label heeft opgeleverd aan kennis en data.

SaaS-dienst voor Europese touroperators

Travel IP is nu klaar om de zakelijke markt te betreden, zegt Langhout. De SaaS-dienst zal in licentie worden aangeboden aan touroperators in Europa die hun verouderde, gefragmenteerde systemen willen vervangen. Andere touroperators en zelfstandige reisagenten kunnen met de techniek van Travel IP een eigen website en boekingssysteem opzetten, waarvoor ze een vergoeding over hun omzet betalen.

Vers kapitaal en overnames

Langhout richt zich op bestaande reisbedrijven, van groot tot klein. Zitten de grote spelers als TUI, Corendon en Sunweb te wachten op software die aan de achterkant meedingt op de verkoop van bedden en stoelen? Ze zouden hun systemen kunnen sluiten voor Langhout. ‘Nee, in de reiswereld is men gewend om met elkaar samen te werken.’

Binnenkort wil Langhout vers kapitaal ophalen om de groei van Travel IP te financieren. Naast softwarelicenties wil het bedrijf vanaf 2028 ook overnames doen van bestaande consumentenmerken in het buitenland, om daar de eigen techniek onder te leggen.

Peter Langhout Reizen keert terug

En dan is er nog iets wat de cirkel rond kan maken. Eind dit jaar wil Langhout met een tweede consumentenlabel de markt betreden. Inderdaad: Peter Langhout Reizen. Onderzoek toonde aan dat de naam Peter Langhout bij Nederlanders boven de veertig nog steeds een merkbekendheid van 95 procent heeft. Een goede reden om het label nieuw leven in te blazen, bovenop de techniek van Travel IP.

‘Peter Langhout zal bestaan om Travel IP te bewijzen, te testen en te valideren. We hebben met Reisknaller al laten zien dat het werkt, maar we willen ook laten zien dat we volumes kunnen draaien met deze techniek.’ Rond de jaarwisseling, als het boekingsseizoen voor zomervakanties echt begint, wil Langhout het label breed uitrollen, inclusief televisiereclame.

Langhout senior, die afgelopen maand 67 werd, is geen aandeelhouder meer van Travel IP en bemoeit zich niet met de dagelijkse leiding. Vader en zoon hebben echter dagelijks contact. ‘Dat gaat niet alleen over zakelijke zaken’, zegt Langhout junior. ‘We zijn elkaars beste vrienden. Na alles wat we hebben meegemaakt, heeft hij ons altijd aangemoedigd om door te gaan, ook toen hij zelf weinig kon doen. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan, als familie en als bedrijf.’