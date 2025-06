Kika Buhrmann onthult: Nieuwsgierigheid belangrijker dan kennis bij Nespresso!

In samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin – Leiderschap betekent niet dat je alle antwoorden paraat moet hebben. Dat is waar Nespresso-directrice Kika Buhrmann stellig van overtuigd is. In een snel veranderende wereld ziet zij nieuwsgierigheid als essentieel. ‘Het belangrijkste is dat je de juiste vragen stelt, ook als je niet alle antwoorden weet.’

Al op jonge leeftijd werd Buhrmanns nieuwsgierigheid gestimuleerd door haar ouders, die haar altijd aanmoedigden om nieuwe ervaringen op te doen, vrij van prestatiedruk.

‘Als ik ergens aan begon, moest ik het ook afmaken. Maar ik had altijd de vrijheid om te ontdekken wat wel en niet bij me paste’, deelt ze in de MT/Sprout-podcast How to Grow. Buhrmann draagt deze groeimentaliteit over in haar leiderschapsrol. ‘We moeten niet pretenderen alles te weten. Nieuwsgierig zijn en vragen stellen is cruciaal. Daar begint groei.’

Van Barcelona naar de bestuurskamer

Haar nieuwsgierigheid leidde haar al vroeg naar onbekende paden. Tijdens haar studie schreef ze een businessplan voor de uitbreiding van het studentenuitzendbureau waar ze werkte naar Spanje. Ze was toen 24, onbekend met de markt en zonder ervaring, maar liet zich niet tegenhouden.

Wie gaf haar dat eerste duwtje in haar carrière? ‘In mijn vroege carrière was dat Inez van Oord’, herinnert Buhrmann zich. ‘Inez was destijds de eigenares van het uitzendbureau. Zij gaf me het vertrouwen: jij gaat met jouw scriptie naar Spanje en we doen dit samen. Dat was ongelooflijk krachtig.’

Deze ervaring beïnvloedt nog steeds hoe Buhrmann naar haar eigen carrière en die van anderen kijkt. Ze verzet zich tegen het idee van een traditionele carrièreladder. ‘Ik heb daar echt een hekel aan, dat idee dat je alleen maar omhoog moet. Ik zie mijn carrière eerder als een klimmuur waarbij je steeds nieuwe dingen oppakt en leert, en met die combinatie steeds een nieuw ‘recept’ maakt. Soms ga je zijwaarts, soms schuin omhoog, maar het gaat erom dat je blijft leren.’

Groei start met het stellen van vragen

Buhrmann is voorstander van een groeimindset: het idee dat je altijd kunt blijven leren en ontwikkelen. ‘Een leider hoeft niet alle antwoorden klaar te hebben. Integendeel, ik geloof dat organisaties erop vooruitgaan als er ruimte is voor vragen, verschillende perspectieven en nieuwsgierigheid.’

In haar team bij Nespresso heeft ze een cultuur van continu leren bewust geïntegreerd. Ze introduceerde een methode waarbij teamleden actief verschillende rollen aannemen tijdens discussies. ‘Je kunt zeggen: I oppose, en dit is mijn mening. Of: I follow, dit denk ik. Of: from the balcony, dit observeer ik. Door dit hardop uit te spreken, haal je de persoonlijke lading weg en blijft het gesprek inhoudelijk.’

Niet alles hoeft te veranderen

Buhrmann is geen voorstander van constante verandering. Ze ziet ook het belang van een zekere ‘vaste’ mindset. ‘Ik denk dat bepaalde routines belangrijk zijn om te behouden. Met een vaste mindset heb je bepaalde gewoontes ontwikkeld die goed werken en prettig zijn. En het is niet nodig om elke dag alles te veranderen of overal vraagtekens bij te zetten.’

Sommige gewoontes behoudt ze bewust. ‘Die functioneren uitstekend voor mij. Dat biedt juist ruimte om op andere gebieden continu in beweging te zijn en je te ontwikkelen.’

Volgens Buhrmann draait het om evenwicht. ‘Je kunt niet altijd alles tegelijk in beweging zetten en voortdurend alles omgooien door anders te willen denken.’

Jongeren kritisch en betrokken

Ze is positief over de nieuwe generatie op de werkvloer. ‘Ik zie veel betrokkenheid, kritische vragen en een verlangen naar impact bij jongeren. Ze willen begrijpen wat hun bijdrage is aan het grotere geheel. Dat is terecht en houdt de organisatie scherp.’

Of het nu Generatie Z is of niet, Buhrmann focust op de mindset. ‘Nieuwsgierigheid en een leergierige houding zijn waar het om draait, niet om leeftijd of functietitel.’

Onzekerheid is onderdeel van de baan

Ook als CEO ervaart Buhrmann onzekerheid. ‘Ik sta aan het roer, maar hoef niet alles te weten. Ik vind het krachtig om te zeggen: dit weten we nog niet, dit gaan we samen uitzoeken. Het vermindert de druk en creëert ruimte voor groei.’

Dat geldt ook voor haar eigen fouten. Een pijnlijk moment herinnert ze zich goed: haar tijd in de VS tijdens de Black Lives Matter-beweging. ‘Ik probeerde steun te bieden, maar sloeg de plank volledig mis. Ik realiseerde me hoe weinig ik wist van de Amerikaanse situatie. Dat raakte me, maar leerde me ook beter te luisteren en minder snel aannames te doen.’

Die les neemt ze nog altijd mee. ‘Bewust zijn van je eigen onwetendheid is een kracht. Daarmee bouw je bruggen, zie je andere perspectieven en groei je – als leider én als mens.’

Advertorial Wil jij een lerende cultuur stimuleren?

Ben jij manager, HR- of L&D-professional en wil je werken vanuit een Growth Mindset? Vraag dan nu de Growth Mindset box aan en breng leren in jouw organisatie nog meer tot leven! lees verder

Waarom je deze podcast niet mag missen:

Kika Buhrmann vertelt openhartig hoe ze omgaat met onzekerheid aan de top.

Je krijgt inzicht in hoe een growth mindset organisaties helpt om relevant te blijven.

Praktische voorbeelden van hoe je een lerende cultuur creëert binnen teams.

Hoe fouten maken – en daarvan leren – bij goed leiderschap hoort.

Waarom ook vaste routines juist ruimte geven voor ontwikkeling.

Hoe één iemand die in je gelooft het verschil kan maken in je loopbaan.

Waarom carrière maken meer lijkt op een klimwand dan op een rechte ladder.

Benieuwd naar haar inzichten? Luister nu naar de aflevering of bekijk de videoregistratie hieronder.



How to Grow

How to Grow is de podcastserie van MT/Sprout in samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin. In deze serie spreken we topmensen uit het bedrijfsleven. Mensen die niet alleen weten hoe je persoonlijk groeit, maar ook hoe je je organisatie meeneemt in die groei.

Luister ook:

Janine Vos, CHRO Rabobank

Simone van Neerven, innovatie-expert

Jeroen van Glabbeek, ceo CM.com

leiderschapslessen