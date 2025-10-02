Matthijs Welle’s Strijd om Mews Succesvol te Maken: ‘Ik had geen nieuwe sokken meer’

In een bescheiden kelder in Praag legde Matthijs Welle de basis voor een hotelmanagementsoftwarebedrijf dat uitgroeide tot een miljardenonderneming. Op het MT/Sprout-event ‘How I did it’ deelde hij zijn ervaringen over de soms moeilijke reis naar de status van unicorn. ‘Ik ben van nature geen risiconemer,’ bekende hij.

Matthijs Welle (43) praat makkelijk over veel onderwerpen, maar zodra het gesprek zich verdiept in juridische of financiële details, haakt hij af. Dit relativeert hij opvallend genoeg net nadat hij heeft verteld hoe zijn bedrijf Mews is gegroeid van een Praagse kelder naar een mogelijk beursgenoteerde unicorn in de VS.

In 2023 werd Welle uitgeroepen tot techondernemer van het jaar door Techleap. Zijn onderneming, Mews, ontwikkelt software voor hotelmanagement, heeft meer dan 400 miljoen euro opgehaald bij investeerders en bedient nu 12.500 hotels in 85 landen.

Hoewel dit indrukwekkend is, ziet Welle zichzelf niet als een superondernemer. ‘Ik ben eigenlijk vrij gemiddeld op alle fronten,’ vertelt hij aan de veertig ondernemers die aanwezig zijn bij de How I did it-sessies, georganiseerd door MT/Sprout voor succesvolle oprichters binnen hun netwerk.

Dit typeert Welle: enerzijds is hij de man die harde zakelijke beslissingen neemt en bedrijven overneemt met ultimatums, anderzijds zet hij diversiteit op de voorgrond en spreekt hij open over zijn eigen fouten en zwakheden.

De corporate ladder bij Hilton

Welles carrière begon niet als een typisch ondernemersverhaal. Hij is van nature geen gokker, maar een planner. ‘Ik ben heel gestructureerd en altijd goed voorbereid,’ zegt hij over zichzelf.

Van jongs af aan wilde hij al hotelmanager worden. Vanaf zijn zestiende werkte hij in restaurants om ervaring op te bouwen en tijdens zijn studie aan de hotelschool in Den Haag nam hij deel aan elke mogelijke bestuursfunctie.

Zijn gedetailleerde planning wierp vruchten af. Na zijn studie kwam hij terecht bij Hilton, waar hij in zeven jaar opklom van front office manager tot regionaal verkoopdirecteur voor Oost-Europa en Rusland. ‘Elk jaar kreeg ik een promotie en nieuwe verantwoordelijkheden.’

In het begin was dit bevredigend. Telkens als een rol begon te vervelen, kon Welle zich verdiepen in een nieuw gebied. Maar geleidelijk aan begon hij zich beknot te voelen door de corporate cultuur. ‘Ik heb overal een mening over, maar dat wordt niet altijd gewaardeerd. Als je in sales zit, moet je je niet bemoeien met marketing.’

Zijn frustratie nam toe, niet alleen door de bureaucratie maar ook door de verouderde technologie binnen de hotelbranche. In 2012 werkte Welle nog met MS-DOS-systemen. ‘Soms schiet er nog een sneltoetscombinatie door mijn hoofd waarvan ik wakker schrik,’ grapt hij.

Drie jaar van hard werken

Een ontmoeting met Richard Valtr, die bezig was een boetiekhotel in Praag te bouwen, was een keerpunt. Toen bleek dat er geen moderne software beschikbaar was voor wat Valtr nodig had, besloot Welle het risico te nemen en zelf software te ontwikkelen. ‘Ik was dertig en had alles gedaan wat ik kon voor mijn cv. Het was tijd om een gokje te wagen.’

In 2013 verliet Welle Hilton en begon hij met Valtr aan dit avontuur. Ze namen twee studenten in dienst als ontwikkelaars en huurden een klein kantoor in een kelder onder het oude stadsplein van Praag.

De eerste drie jaar waren uitdagend. Het bedrijf groeide naar acht werknemers, maar de omzet bleef uit. Welle en Valtr moesten zien rond te komen van ongeveer duizend euro per maand, net genoeg om de huur te betalen.

Voor Welle waren dit angstige tijden. ‘Bij Hilton had ik altijd een goed salaris. Ineens kon ik geen nieuwe sokken meer kopen. De laatste keer dat ik dat deed was drie jaar geleden.’

De doorbraak

Ondanks de financiële uitdagingen hield Mews het lang zonder externe financiering vol. ‘Investeerders snapten gewoon niet wat wij aan het bouwen waren. Ze begrepen het niet,’ zegt Welle, die benadrukt dat je alert moet zijn tijdens onderhandelingen over financiering. ‘Soms proberen ze je een loer te draaien.’

Welle en Valtr verlieten onderhandelingen met een grote Tsjechische bank nadat er op het laatste moment een voor hen onacceptabele voorwaarde aan de overeenkomst werd toegevoegd. Ook een overnamepoging door een concurrent mislukte.

De redding kwam uit Nederland: in 2016 investeerde Axivate Capital, een durfinvesteringsfonds van ondernemer Bas Rasker, 1,5 miljoen euro in Mews. Het feit dat Mews officieel een Nederlands bedrijf was, speelde hierbij een rol.

Pas na de Series B-financieringsronde van 33 miljoen dollar drie jaar later, voelde Welle echte opluchting. ‘Dat was een belangrijk moment voor mij persoonlijk. Ik kon een huis kopen en wist: zelfs als alles misgaat, heb ik tenminste een appartement. Vanaf dat moment durfde ik meer risico’s te nemen.’

Hardcore acquisitiecultuur

Mews is inmiddels explosief gegroeid, met acht investeringsrondes achter de rug en een waarde van meer dan een miljard euro. Ondanks dat het bedrijf in de gefragmenteerde markt van hotelsoftware slechts een marktaandeel van 1,5 procent heeft, is Welle vastberaden. ‘We geven niet op tot we de grootste zijn. We zetten alles op alles om onze concurrenten te verslaan,’ zegt hij.

Mews heeft een agressieve overnamestrategie. Gemiddeld koopt het bedrijf zo’n drie concurrenten per jaar op, met in totaal al twaalf overnames. Soms gaat het om het product, andere keren om het personeel en klantenbestand. De aangesloten hotels krijgen dan een ultimatum.

‘We zeggen: over twee jaar trekken we de stekker uit de software die je nu gebruikt. Wat ga je dan doen?’ Deze harde aanpak is essentieel om te groeien in B2B-software, waar bedrijven vaak lang vasthouden aan bekende systemen.

Evenwicht tussen hard en zacht

Hoewel Welle bekend staat om zijn harde zakelijke beslissingen, is hij ook zeer betrokken bij sociale kwesties. Als openlijk homoseksuele man zet hij diversiteit hoog op de agenda bij Mews. Het bedrijf heeft genderneutrale toiletten en organiseert sessies waar medewerkers persoonlijke verhalen delen, variërend van homoseksualiteit tot deelnemen aan de ramadan en leven met HIV. In 2024 werd hij daarom opgenomen in de Inclusive30-lijst van MT/Sprout.

‘Het is echt belangrijk om hart voor je mensen te hebben,’ zegt Welle. ‘Zij zijn uiteindelijk degene die het werk voor je doen.’

Daarom biedt Mews een genereuze regeling voor ouderschapsverlof. Vrouwen krijgen zes maanden vrij rond de geboorte van een kind, mannen twee maanden. ‘Wat de overheid biedt, is gewoon niet goed genoeg. Dan moeten wij maar extra stappen zetten. Zo bouw je loyaliteit op bij je medewerkers.’

Volledige inzet op ondersteuning

Na twaalf jaar ondernemerschap heeft Welle zijn sterke en zwakke punten goed leren kennen. Juridische en financiële zaken liggen hem minder. ‘Ik vind het gewoon niet interessant genoeg om me daar echt in te verdiepen,’ geeft hij toe. Gelukkig is medeoprichter Richard wel sterk in deze gebieden.

Welle concentreert zich liever op het product. Gedurende het jaar brengt hij vaak een dag door op verschillende afdelingen. Zo was hij in juni te vinden bij de klantenservice, waar hij genoeg zag om te verbeteren. ‘Toen heb ik onze president gevraagd: vind je het erg als ik me even met het supportteam bemoei? Als CEO kan ik deze zaken aanpakken. Twee maanden volledig focussen op ondersteuning, daar word ik echt blij van.’

