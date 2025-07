Wajer Yachts: Van lokale werf naar wereldleider in luxe jachtbouw!

In samenwerking met ABN AMRO Mees Pierson – Nederland heeft al lang een prominente plek in de wereld van luxe jachten. Wajer Yachts is een bekende naam in deze sector, met klanten zoals koning Willem-Alexander. Dries Wajer, 38 jaar oud, staat aan het hoofd van dit familiebedrijf en heeft de onderneming uitgebreid naar meer dan 400 werknemers. We praten met hem over internationale expansie, de invloed van private equity en zijn ervaringen als jonge CEO in een competitieve markt.

Wat waren jouw eerste stappen in het familiebedrijf?

‘Ik ben opgegroeid in een wereld waar watersport vanzelfsprekend was. Van jongs af aan was ik betrokken bij de zaak die mijn vader had opgericht. Wanneer er klanten kwamen voor een proefvaart, speelden mijn zusje en ik al een actieve rol, zelfs op onze jonge leeftijd. We verzorgden bijvoorbeeld de kinderen die mee waren of speelden met hun hond. Dit stelde onze ouders in staat om ongestoord met klanten te spreken, terwijl ik een oor te luisteren legde. Ik heb daar veel van geleerd.’

Hoe herinner je je die beginjaren?

‘Die waren best zwaar, omdat mijn vader volledig voor zijn bedrijf ging. We hadden geen reserves en geen plan B. Mijn moeder reed in een oude Fiat Panda van 500 gulden, die zo versleten was dat de motorkap eens op de snelweg tegen haar voorruit klapte. Dat was kantje boord. Als jongen van zes of zeven jaar was dat best heftig om mee te maken.’

Na je studie ging je werken bij het bedrijf. Wat is voor jou het DNA van Wajer?

‘Alles draait hier om functioneel design, topkwaliteit en esthetiek, die in perfecte harmonie zijn. Elk detail, van de lijnen tot het lakwerk, wordt met uiterste precisie gekozen en toegepast. We hebben een groot team van ingenieurs en ontwerpers die continu de designs verfijnen. Dit zorgt ervoor dat onze jachten van elke hoek er prachtig uitzien. Dit is iets wat je niet overal ziet in deze branche en wat onze klanten zeer waarderen. Dit is de basis van ons succes.’

In 2017 volgde je je vader op als CEO, op 29-jarige leeftijd. Doe jij dingen heel anders dan hij?

‘Het leiden van een familiebedrijf vergt een zorgvuldige balans tussen het respecteren van tradities en het noodzakelijk innoveren. Mijn vader was vooral gefocust op techniek en engineering en kende alle circa veertig werknemers persoonlijk. Hij wilde niet groter groeien. Nu hebben we meer dan 400 werknemers verspreid over drie productielocaties. Het is onmogelijk geworden om met iedereen een persoonlijke band te onderhouden. Mijn focus ligt vooral op kwaliteit en expansiemogelijkheden, essentieel voor ons voortbestaan. Mijn naam staat op het gebouw en meer dan 400 families zijn afhankelijk van ons. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Alles moet perfect zijn.’

Is de groeiambitie de reden dat de private equity-investeerder Parcom betrokken is geraakt?

Parcom is een partner die actief bijdraagt aan onze bedrijfsvoering. Ze hebben een team van dertig specialisten die ons helpen met het verbeteren van onze operaties, processen en efficiëntie. Hierdoor kunnen wij ons focussen op productontwikkeling en gezonde groei. Ze bemoeien zich niet met de boten en het design. Natuurlijk zal er een moment komen waarop Parcom wil uitcashen. Dat is de aard van private equity. Het is dan aan ons om klaar te zijn voor een nieuwe investeerder die past bij onze visie en de groeifase op dat moment.’

Klanten hebben hoge verwachtingen, hoe blijf je die waarmaken?

‘Ik vergelijk het soms met een luxe sportwagen waar iemand een fors bedrag voor betaalt. Dan moet het product simpelweg van topkwaliteit zijn. Een jacht van Wajer is nog een stuk duurder, wat iets zegt over het verwachtingspatroon van onze klanten. En dat is volkomen terecht. Wat ik doe om geïnspireerd te blijven en onze klanten telkens weer te verrassen, is veel reizen en kijken naar andere sectoren. Als CEO moet je ervoor zorgen dat je bedrijf niet te intern gericht is. Ook mijn uiterst creatieve vrouw speelt een belangrijke rol; zij denkt altijd met me mee. Alle ideeën neem ik mee terug naar Heeg, waar ons kantoor gevestigd is. Zo blijven we het bedrijf verbeteren en verrassen we onze klanten steeds weer.’

Wat is jouw tip voor jonge ondernemers?

‘Ik begon hier toen ik 22 was en werd zeven jaar later CEO. In die tijd heb ik geleerd dat het essentieel is om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Ik heb veel gehad aan een Raad van Advies, een groep externe experts die onafhankelijk advies geeft zonder formele zeggenschap. Ik heb slimme mensen uit industrieën zoals de auto-industrie en telecom om me heen verzameld. Eens per kwartaal bespreken we de lopende zaken en specifieke uitdagingen, wat enorm waardevol is gebleken. Dit doe ik ook met mensen binnen het bedrijf zelf. Mede hierdoor heeft ons bedrijf de laatste jaren significant kunnen groeien.’

Is er nog een droom die je wilt waarmaken?

‘Ik droom er vaak van om met een nog groter schip de wereld rond te varen. We zijn begonnen met een 38, gevolgd door een 55 en een 77, waarbij de getallen de lengte in voeten aanduiden. Nu werken we aan het ontwerp van een nog groter schip. Met de nieuwe boot moet het zeker lukken om die droom te realiseren, samen met mijn familie.’