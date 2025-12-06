LIVE: Marco Borsato verlaat rechtszaal onder luid applaus: Details binnen!

In dit liveblog houdt Shownieuws je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de rechtszaak tegen Marco Borsato. De 56-jarige zanger wordt sinds 2023 beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje, een beschuldiging die in 2021 voor het eerst aan het licht kwam door berichten over zijn grensoverschrijdend gedrag. De langverwachte rechtszaak, ook wel “het showbizzproces van de eeuw” genoemd, zal op 4 december eindelijk worden beslecht. Volg hier wat er exact in de rechtszaal gebeurt…

Het Openbaar Ministerie eiste oorspronkelijk vijf maanden gevangenisstraf. Uiteindelijk is Marco vrijgesproken wegens het ontbreken van betrouwbaar steunbewijs.

11.00 Reacties van Luca Borsato en Leontine Ruiters na de vrijspraak

Luca Borsato, de zoon van Marco, noemt zijn vader “voor altijd mijn held”. Hij deelde dit via zijn Instagram Story direct na het nieuws dat de rechtbank in Utrecht Marco had vrijgesproken van ontucht met een minderjarige.

Bij de post van Luca stond een foto van zijn vader met een rood hart. Ook Marco’s ex-vrouw Leontine plaatste een reactie op Instagram, inclusief liedjes van Marco.

10.53 – Peter Plasman spreekt over de vrijspraak

Peter Plasman, de advocaat van de aanklager, laat weten dat de zaak wat hen betreft nog niet is afgedaan. “De eerste ronde is voorbij, maar ik verwacht dat de uiteindelijke uitkomst in de tweede ronde zal liggen.”

Plasman verwacht dan ook dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan gezien de ernst van de zaak en de betrokken belangen.

10.42 – Marco Borsato verlaat de rechtszaal

Wanneer Marco Borsato de rechtszaal verlaat, klinkt er luid applaus van zijn fans. “Ik hoop nu verder te kunnen met mijn leven, dat al zes jaar stil staat. Ik kijk ernaar uit om vooruit te kijken.”

Op de vraag of hij nu weer gaat zingen, antwoordt hij: “Optreden is voor mij nu nog te vroeg.”

10.40 – Reactie van Jada op vrijspraak van haar vader

Jada Borsato heeft op Instagram gereageerd op de vrijspraak van haar vader. Meer details over haar reactie vind je in dit artikel.

10.17 – Marco wordt vrijgesproken

Het dagboek wordt niet als steunbewijs geaccepteerd, omdat het van dezelfde bron afkomstig is, aldus de voorzitter. Ook is uit de inhoud niet duidelijk wanneer de beschreven gebeurtenissen plaatsvonden. Volgens de voorzitter is er onvoldoende bewijs en wordt Marco vrijgesproken.

10.15 – WhatsApp-gesprekken met het vermeende slachtoffer

Ook in de WhatsApp-berichten is geen bewijs te vinden voor de beschuldiging van ontucht. Deze berichten zijn bovendien van na de periode waarin de ontucht zou hebben plaatsgevonden. Marco luistert stil en aandachtig naar wat de voorzitter vaststelt.

10.06 – De betrouwbaarheid van de aangifte

Het OM heeft een periode van 4,5 maand ten laste gelegd. Het vermeende slachtoffer verklaarde 17 jaar oud te zijn toen ze het geslachtsdeel van de verdachte zou hebben aangeraakt, wat buiten de periode van tenlastelegging valt. Aanrakingen aan de billen of een hand op het bovenbeen zijn niet voldoende als bewijs van ontuchtige handelingen. Er is geen sprake van een ondubbelzinnige bekentenis.

10.00 – De uitspraak begint

Marco Borsato is aanwezig met zijn advocaten. De uitspraak begint. “Er is buitengewoon veel media-aandacht geweest voor deze zaak”, zegt de voorzitter. Ze benadrukt dat er ook veel gesproken is over zaken die niet direct relevant zijn voor de zaak. Hier zal niet naar worden gekeken. De voorzitter stelt ook dat niemand kan worden veroordeeld op basis van een enkele getuigenverklaring.

09.30 – Advocaat Plasman reageert

Advocaat Plasman, de raadsman van het vermeende slachtoffer, is blij dat moeder Nathalie haar verhaal heeft gedaan in de krant. Hij ziet de rechtszaak positief tegemoet en heeft vertrouwen in de afloop. Over hoe het met zijn cliënt gaat, wil hij niets zeggen.

09:25 – Marco Borsato arriveert bij de rechtbank

Er is nog meer pers aanwezig bij de uitspraak dan bij de twee zittingsdagen in november. “Ik heb niet geslapen”, zegt Marco bij aankomst tegen de verzamelde pers. “Ik heb het gevoel dat de rechtbank goed heeft geluisterd en het dossier goed heeft gelezen.”

Marco vertelt dat hij gisteren nog uit eten is geweest voor de verjaardag van zijn dochter. “Op dit soort dagen hou je elkaar natuurlijk stevig vast, dus dat is fijn”, zegt hij. “Ik hoop uiteraard op vrijspraak.”

Komt er wel een uitspraak?

Of de uitspraak ook daadwerkelijk donderdag komt, is nog de vraag. Misdaadjournalist John van den Heuvel twijfelt hieraan, zoals hij uitlegt aan Shownieuws (zie video hieronder). Volgens John kan het zijn dat de rechter eerst de verdediging de kans wil geven om 500 uur aan afgeluisterde gesprekken te beoordelen, wat ontlastend zou kunnen zijn.

0:38 John van den Heuvel denkt dat Marco Borsato (nog) geen vonnis krijgt

John benadrukt ook dat de uitkomst van de zaak “alle kanten op kan”, variërend van vrijspraak tot veroordeling. Bovendien speelt John een rol in de rechtszaak: Marco beschuldigt de misdaadjournalist ervan de aangeefster te hebben beïnvloed om aangifte te doen, iets wat John zelf ontkent.