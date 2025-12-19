Albert Verlinde geïrriteerd: felle kritiek op Marco Borsato wekt ongenoegen!

Albert Verlinde is enorm geïrriteerd door critici zoals Angela de Jong, die Marco Borsato blijven veroordelen ondanks zijn vrijspraak in een zedenzaak. “Dat heeft me echt dwarsgezeten!”, zegt Albert.

Albert sprak maandagavond zijn steun voor Marco uit tijdens een uitzending van RTL Tonight. Aan dezelfde tafel had columniste Angela eerder scherpe kritiek geuit op de vrijgesproken zanger, wat Albert niet onberoerd liet. Angela merkte op: “Hij is weliswaar vrijgesproken van ontucht, maar de dingen die hij heeft toegegeven over wat er in dat gezin is gebeurd en de berichten die hij als vijftiger stuurde naar een tiener, vond ik absoluut walgelijk. Hoezeer ik ook van zijn muziek houd, ik zal het niet meer afspelen.”

Op maandagavond reageerde Albert uitgeput: “Ik ben echt ontstemd door Angela de Jong, weet je… Ik begrijp het wel, je denkt aan de slachtoffers, dat begrijp ik volledig, maar op een gegeven moment moet je ook kunnen accepteren dat iemand is vrijgesproken”, meent hij. Ook voegt hij toe: “Ik denk dat hij zijn comeback moet kunnen maken, en het feit dat zijn nummers nu met duizenden zijn gestegen, laat zien dat het publiek er ook zo over denkt.”

Geen hoger beroep

Dinsdag werd bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep zal gaan tegen Marco in de zedenzaak. Justitie verwacht “dat de kans klein is dat het hof in hoger beroep tot een veroordeling zou komen”. Begin deze maand werd de zanger door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. De rechtbank vond het steunbewijs onvoldoende.

Marco stond terecht voor het betasten van een meisje op haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleren. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken. Voor dat laatste had het OM ook om vrijspraak gevraagd. Tegen de zanger was een gevangenisstraf van vijf maanden geëist.

Marco was aanwezig bij de uitspraak in de drukbezochte rechtbank. Hij heeft de beschuldigingen tijdens het proces ontkend en verliet emotioneel de rechtbank na zijn vrijspraak. Een paar uur later hadden Marco en zijn ex Leontine een intiem moment van omhelzing, wat hieronder te zien is.