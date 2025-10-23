Marco Borsato Ontsnapt Aan Rechtszaak: Erkenning Fout Redt Hem!

De juridische strijd rond Marco Borsato

De zaak tegen Marco Borsato roept brede reacties op. Ondanks dat er weinig specifieke details bekend zijn gemaakt, onthult journalist Victor Schildkamp in het AD dat de situatie anders had kunnen lopen als Borsato zijn fouten had toegegeven. Dit had mogelijk zelfs een rechtszaak kunnen voorkomen.

Aanleiding tot de rechtszaak

Marco Borsato moet zich binnenkort verantwoorden in de rechtbank wegens beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een minderjarig meisje. Deze juridische voorbereidingen slepen al bijna vier jaar aan. Volgens een artikel in het AD had een simpele erkenning van de fout door Borsato wellicht volstaan voor het slachtoffer.

Na publicatie van het artikel heeft Shownieuws gereageerd vanuit de advocaat van het slachtoffer, Peter Plasman: “Mijn cliënte vraagt geen schadevergoeding en ze wil ook niet dat de heer Borsato gevangenisstraf ondergaat. Het enige wat zij verlangt, is de erkenning van zijn misstap.” Plasman heeft ook aangegeven dat hij vóór de zitting geen verdere uitspraken zal doen.

Pleegvaderfiguur

Nathalie, de moeder van het slachtoffer, was ooit een goede vriendin van Marco Borsato en voor haar dochter was hij een soort pleegvader. Volgens het slachtoffer begon Borsato in 2014 ongepast gedrag te vertonen. Ze was toen 15 jaar oud en beweert dat hij haar ongepast betastte, soms over haar kleren, soms eronder, inclusief haar borsten, billen en tussen haar benen, aldus het AD.

In haar dagboek, dat als geloofwaardig bewijs wordt gezien, beschreef het slachtoffer deze misstanden. Ze hield dit jarenlang verborgen voor haar moeder. Pas in 2019 ontdekte Nathalie het ongepaste gedrag door het dagboek van haar dochter te lezen. Ze had Borsato zelfs al eerder geconfronteerd met zijn “te vrijpostige gedrag” jegens haar dochter.

Bewijsmateriaal en erkenning

In 2019 confronteerde Nathalie Borsato met haar bevindingen, waarna de zakelijke relaties tussen hen werden verbroken. Moeder en dochter probeerden privé het issue te bespreken, inclusief sessies met psychologen. Volgens Nathalie en haar dochter zag Borsato echter niet altijd in wat hij verkeerd had gedaan. “Erkenning van zijn fouten was onvoldoende aanwezig”, aldus Victor in zijn artikel. Dit resulteerde in het opnemen van gesprekken met Borsato, die hoogstwaarschijnlijk als bewijs in de rechtbank gebruikt zullen worden.

De aangifte werd pas gedaan in december 2021, rond dezelfde tijd dat de affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland aan het licht kwam. Een uitgebreid onderzoek werd gestart en Borsato deed zelfs een tegenaangifte wegens smaad en laster, en het doen van een valse aangifte. Het lijkt erop dat hij in de rechtbank zal beweren dat het om een wraakactie gaat in een conflict.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post