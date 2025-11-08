Schokkend: Marco Borsato betrokken bij moord voor groot publiek!

Marco Borsato en zijn juridische team hebben een onjuist beeld gepresenteerd van het veronderstelde slachtoffer en haar moeder in de rechtbank. De zanger heeft hen “publiekelijk geëxecuteerd” door de details die hij heeft gedeeld over de seksuele gebruiken van hun gezin, aldus Peter Plasman, de advocaat van de aanklager, maandag op de televisie in het programma Pauw & De Wit op NPO 1.

Marco beweerde vorige week in de rechtbank dat de moeder van het slachtoffer hem geluidsopnames stuurde waarop haar dochter seks had en dat de moeder hem een knipoog gaf terwijl het meisje naakt in bed lag. “Dit zijn slechts de verhalen van een verdachte,” verklaarde Plasman. Hij voegde eraan toe dat Marco niet verplicht was om de waarheid te spreken. “Er was geen mogelijkheid voor een weerwoord. Dus alles wat hij zei, is als feit in de samenleving geworpen, alsof dat de waarheid is. Maar dat is absoluut niet het geval.”

“Die beweerde knipoog wordt door de moeder ontkend, maar zij heeft geen platform om dit te weerleggen,” vervolgde Plasman. “En dit geldt voor veel van de beweringen die zijn gedaan.”

Hoewel de raadsman toegaf dat het gezin “niet veel bezwaren had tegen seksueel getinte gedragingen”, benadrukte hij: “We hebben het over een periode van jaren en ik heb slechts drie voorbeelden gehoord. Het zijn allemaal volwassenen. Ze mogen seksueel doen wat ze willen; ze mogen naakt voor het raam staan, Marco Borsato mag daarvan genieten. Maar één ding: er was een meisje bij betrokken en hij had van haar af moeten blijven.”

Plasman wilde niet uitweiden over hoe het nu met zijn cliënte en haar moeder gaat. Hij vermeldde dat zij niet wilden dat hij hierover sprak.

2:08 “Marco Borsato vroeg regelmatig of het meisje zich kon omkleden”

Afgewogen eis

De advocaat had al eerder zijn mening geuit over de strafeis van het Openbaar Ministerie. Hij beschreef deze als “goed overwogen”. Dit zei hij na afloop van de zitting.

“Het was een overtuigend betoog van de officier van justitie,” zei Plasman. “Er zijn verschillende factoren aangehaald die de eis beïnvloeden.” Hij betreurde het dat Marco heeft gezegd “als zij het zo heeft ervaren, dan bied ik mijn excuses aan. Als hij een stap verder was gegaan, dan zou iedereen tevreden kunnen zijn.”

2:22 Slachtofferadvocaat Peter Plasman reageert voor het eerst op de eis tegen Marco Borsato

Geen echte ontkenning

Plasman begrijpt waarom het Openbaar Ministerie de verklaring van de zanger mogelijk als ondersteunend bewijs gebruikt. “Hij bevestigt met zijn verhaal onderdelen van wat mijn cliënte ook heeft verklaard”, legt hij uit. “Het is geen ondubbelzinnige ontkenning; hij ontkent het niet echt.”

Het OM heeft een gevangenisstraf van vijf maanden geëist tegen Marco voor ontucht met een 15-jarig meisje tussen september 2014 en januari 2015 in Nederland. Volgens de officier van justitie heeft Marco het meisje meermalen betast op haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Hij wordt ook beschuldigd van het laten aanraken van zijn geslachtsdeel door het meisje, waarvoor echter vrijspraak is gevraagd.