OM ziet af van hoger beroep: Geen verdere actie in Borsato-zaak!

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen hoger beroep aan te tekenen tegen Marco Borsato. Dit werd dinsdag door het OM bekendgemaakt. Zij verwachten dat de kans op een veroordeling in hoger beroep uiterst gering zou zijn.”

Eerder deze maand werd de zanger door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van beschuldigingen van ontucht met een minderjarige vanwege een gebrek aan voldoende ondersteunend bewijs.

Borsato werd aangeklaagd voor ongepaste aanrakingen van een jong meisje, inclusief haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel over als onder haar kleding. Ook werd hij beschuldigd van het laten aanraken van zijn geslachtsdeel door het meisje. Voor dit laatste had het OM eveneens om vrijspraak verzocht. Tegen Borsato was een gevangenisstraf van vijf maanden geëist.

Borsato was aanwezig bij de uitspraak in een volle rechtszaal. Hij heeft de beschuldigingen gedurende het strafproces steeds ontkend.

Hetzelfde bewijsmateriaal

De aanklacht betrof gebeurtenissen tussen september 2014 en januari 2015. Het OM blijft overtuigd van de betrouwbaarheid van de getuigenis van de aangeefster. “De rechtbank heeft alleen verklaard dat de aangifte niet onbetrouwbaar is, maar heeft geen definitief oordeel gegeven over de betrouwbaarheid”, stelt justitie.

De rechtbank vond het bewijs onvoldoende om de verklaring van de aangeefster te ondersteunen. Het OM was van mening dat getuigenverklaringen, berichten, geluidsopnamen en dagboekaantekeningen genoeg steunbewijs leverden. De rechtbank heeft de bewijsstukken echter individueel beoordeeld en geconcludeerd dat er geen ondersteunend bewijs was.

Verder onderzoek wordt door het OM niet zinvol geacht, aangezien alle mogelijkheden om steunbewijs te vergaren reeds volledig zijn benut. Een hogere rechter zou een beslissing moeten nemen op basis van hetzelfde bewijsmateriaal.

Zal Marco weer optreden?

“Ik hoop dat ik nu verder kan met mijn leven. Dat heeft zes jaar stilgestaan”, vertelde Marco na zijn vrijspraak aan de pers. “Ik keer terug naar mijn gezin. Ik heb echt tijd nodig om bij te komen.”

Hij toonde zich emotioneel tijdens de uitspraak en kreeg van de rechter een moment om zich te herpakken. “Het is niet vreemd dat ik emotioneel ben. Dit sleept al zes jaar en het waren zware jaren. Niemand heeft gewonnen bij deze zaak. Mijn carrière heeft onherstelbare schade opgelopen.”

Opluchting na de uitspraak

Marco uitte zijn opluchting na de uitspraak. “Er is een enorme last van mijn schouders gevallen. Ik heb mijn onschuld kunnen aantonen, en dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Bij zijn vertrek bedankte hij zijn fans die hem steunden “en de collega’s die altijd contact hebben gehouden.”