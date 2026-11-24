Austin, Texas staat bekend om zijn “keep it weird”-mentaliteit, maar vorige week ging de stad nog een stap verder: zo’n 600 mensen kwamen er bijeen om hun geest te verruimen.

Onder hen waren neurowetenschappers en onderzoekers, wellness-experts en biohackers, doorgewinterde psychonauten die al naar Zuid-Amerika waren gereisd om ayahuasca met een sjamaan te gebruiken — en voldoende moeders die eruitzagen alsof ze een basisschool-loterij konden organiseren.

Hun reden om te komen? De magic mushrooms, bewustzijnsverruimende moleculen en de verleidelijke belofte van een beter functionerende geest.

Welkom in de nieuwe grens van welzijn, waar psychedelica allang niet meer alleen voor tie-dye hippies zijn. Tegenwoordig trekken ze een steeds meer reguliere achterban, met velen die wedden dat deze eens-taboe middelen het volgende grote hulpmiddel in de geestelijke gezondheidszorg kunnen worden.

“Het verbaast me hoe legitiem het tegenwoordig oogt,” zei Rick Doblin, een vooraanstaand pleitbezorger, tegen mij achter de schermen van Dave Asprey’s eerste Beyond Psychedelics Conference, gehouden van 12-14 oktober.

“Ik was altijd gewend dat het iets was wat je carrière kon ruïneren, zelfs als je psychedelisch onderzoek wilde doen,” voegde Doblin toe. Hij richtte in 1986 de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) op.

Het landschap ziet er nu heel anders uit.

Grote instellingen zoals Johns Hopkins en Mount Sinai onderzoeken de mogelijke toepassingen van psychedelica binnen de geestelijke gezondheidszorg. Investeerders hebben grote bedragen gestoken in deze opkomende sector, in de veronderstelling dat deze middelen kunnen helpen bij aandoeningen die met conventionele behandelingen moeilijk te behandelen zijn geweest.

Ook de juridische drempels verschuiven. Sommige staten en steden hebben bepaalde psychedelica gedecriminaliseerd, en elders ontstaan gereguleerde trajecten voor therapie met psilocybine, de hallucinogene stof die in bepaalde paddenstoelen voorkomt.

Zelfs Washington houdt er rekening mee. In april ondertekende president Donald Trump een uitvoerend bevel waarin federale instanties werden opgedragen de beoordeling van in aanmerking komende behandelingen voor ernstige psychische aandoeningen, waaronder therapieresistente depressie en PTSS, te versnellen.

“Dit is het moment dat psychedelica weer naar voren komen,” verklaarde Asprey in zijn openingsspeech, waarvoor hij een luid applaus kreeg van deelnemers die Danger Coffee wegtikten met grass-fed boter en creatine erin.

De 52-jarige ondernemer en bestsellerauteur is de grondlegger van het biohacken — een beweging die streeft naar verbeterde gezondheid, scherper denkvermogen en verlengde levensduur door alles van dieet en supplementen tot geavanceerde technologieën.

Nu voegt hij psychedelica aan dat palet toe.

“Optimalisatie is passé,” zei Asprey tegen mij, gekleed in zijn kenmerkende True Dark-bril en een sci-fi-rocker-stijl.

“Wat we met psychedelica doen is eigenlijk verrijken,” vervolgde hij. “Elk middel heeft zijn functie, maar geen enkel middel ‘optimaliseert’ wat je hebt — ze geven je iets extra’s.”

De vraag is nu of die middelen werkelijk kunnen waarmaken wat sommige experts beweren — en vooral of dat veilig kan gebeuren. Voornaamste onderzoekers waarmee ik sprak waarschuwden dat er nog veel onbekend is over hoe deze stoffen precies werken, wie ervan zouden profiteren en welke risico’s eraan kleven.

Een kijkje in de industrie

Het psychedelica-evenement was een kleinere, gespecialiseerde spin-off van Asprey’s langlopende Beyond Biohacking Conference.

Stands en bezoekers tijdens het psychedelica-evenement in Austin.

Kaarten begonnen bij $599 voor een dagpas, waarmee toegang werd geboden tot tientallen lezingen over opkomende behandelingen, wetenschappelijke doorbraken en marktontwikkelingen. Bezoekers met algemene toegang konden ook ‘consciousness tech’ uitproberen of ochtend “wisdom circles” bijwonen met ademwerk en inheemse rituelen bedoeld om het bewustzijn te veranderen zonder drugs.

Voor $1.699 kregen VIP-gasten een tweedaagse pas, lunches met Asprey en geselecteerde sprekers, en toegang tot een luxe lounge met snacks, drankjes en herstelhulpmiddelen.

Overal op de conferentie zag ik een zee van ﬂowy broeken, dromenvanger-oorbellen en tribal-poncho’s. Iedereen leek bijzonder relaxed, klaar om te glimlachen — of me te omhelzen.

Maar achter die kumbaya-sfeer zochten veel bezoekers iets serieuzers dan alleen een leuke tijd.

“Psychedelica hebben me bevrijd,” vertelde een vrouw met een EMF-blokkerende ketting om haar nek. “Ze hebben me geholpen me diep verbonden te voelen met mijn authentieke zelf, los van alles wat in de weg staat en me afleidt van wie ik ben.”

Meerdere aanwezigen beschreven jaren van psychische problemen en diepgeworteld trauma waar conventionele behandelingen — van medicijnen tot traditionele therapie — geen soelaas bij boden.

“Als die middelen je in de steek laten, voel je je een uitzondering. Alsof iedereen anders wel balans en geluk kan bereiken, maar jij niet,” zei een bezoeker die jaren worstelde met ernstige PTSS na militaire dienst. “Plantengeneeskunde heeft me geholpen dat te bereiken.”

En achter de enthousiasme schuilt ook serieuze wetenschappelijke interesse.

In de collegezalen onderzochten onderzoekers of bepaalde psychedelische stoffen, toegediend in gecontroleerde omgevingen en vaak gecombineerd met psychologische begeleiding, kunnen helpen bij hardnekkige psychische aandoeningen — en welke obstakels er nog zijn.

“Een deel van de uitdaging voor ons als Amerikaanse zorgverleners is dat we alleen mogen werken met wat federaal legaal is,” legde dr. David Rabin uit, een neurowetenschapper gespecialiseerd in psychedelica-ondersteunde therapie en klinische praktijk.

Ketamine, merkte hij op, is een van de weinige middelen met psychedelische effecten die legaal voorgeschreven kunnen worden in de VS.

“Het is fantastisch medicijn wanneer het samen met psychotherapie wordt gebruikt,” zei Rabin. “We zien enorme resultaten vooral bij PTSS en depressie, en in zekere mate bij ADHD en angststoornissen.”

Maar hij waarschuwde dat de manier van toediening een groot verschil kan maken.

“Negentig procent van de clinici die nu ketamine toedienen, koppelt het niet aan praattherapie,” zei Rabin. “Dat betekent dat mensen blijven terugkomen en afhankelijk worden van het middel in plaats van te leren zichzelf te helen.”

Doblin benadrukte dat voorbereiding en nazorgtherapie ook belangrijk zijn voor andere stoffen, zoals 5-MeO-DMT, een krachtige psychedelische stof die onderzocht wordt op mogelijk positieve effecten voor de geestelijke gezondheid.

“De eerste keer dat ik 5-MeO-DMT rook, voelde het alsof ik naar het midden van de zon werd geblazen,” vertelde hij.

De ervaring, legde Doblin uit, liet hem de mogelijkheid van persoonlijke transformatie zien.

Maar zulke krachtige middelen brengen ook risico’s met zich mee.

Ze kunnen bepaalde psychische aandoeningen verergeren, gevaarlijk reageren met medicijnen en, afhankelijk van het middel, het hart- en vaatstelsel belasten. Een slechte trip kan intense angst, achterdocht en paniek veroorzaken.

“De behoefte aan deze middelen is groot — maar ze moeten zorgvuldig en verantwoordelijk worden geïntroduceerd,” aldus Doblin.

Het psychedelische marktlandschap

Tussen lezingen over geestelijke gezondheid en hogere bewustzijnstoestanden door, konden bezoekers tientallen stands bezoeken die van alles aanboden: van producten met psychedelische ingrediënten tot begeleide ervaringen.

Azul Chocolates bood bijvoorbeeld vegan, glutenvrije en pesticidenvrije lekkernijen aan, gemaakt met 70% biologische cacao en smaken als bloedoranje, hibiscus en yuzu.

In een verpakking die zo uit een chique SoHo-wellnesswinkel had kunnen komen, miste er één cruciaal ingrediënt dat gewone ambachtelijke chocolade vaak niet heeft: psilocybine.

De genoemde bijwerkingen? “100% meer eigenliefde, mededogen, lachen en herstel.”

Bij een andere stand kochten bezoekers PLÜR Beyond Molly — softgels en tabletten met 5-MAPB, een psychoactieve designerdrug die op federaal niveau niet verboden is.

Voyager Labs adverteert de middelen als het leveren van MDMA-achtige euforie en empathie, maar met een “schonere, helderdere, veiligere” ervaring die zogenaamd “minder neurotoxisch” is en een mildere nadruip kent.

Voor een publiek geobsedeerd door fitness, voeding en welzijn was de pitch aantrekkelijk: een naar verluidt veiliger manier om bewustzijn te veranderen, zonder de onvoorspelbaarheid van de straatmarkt.

Andere exposanten richtten zich op het helpen van klanten navigeren door de grotendeels ongereguleerde wereld van psychedelische ervaringen.

Guides Collective verbindt “zoekers” met wat ze noemen “volledig gescreende, gelicentieerde therapeuten, ervaren begeleiders, integratiecoaches en zorgverleners” om hun sessies te ondersteunen.

“Je gids mag geen iemand heten die ‘Rainbow’ op Signal gebruikt,” stond op een bord bij hun stand.

Vertegenwoordigers van luxe resorts in Costa Rica en Mexico promootten op hun beurt psychedelische retraites met medische supervisie.

“De veiligste plek ter wereld om 5-MEO-DMT te proberen,” luidde een advertentie voor Tandava Retreats.

Je geest verruimen zonder drugs

Voor wie zijn geest wilde verruimen zonder middelen aan te wenden, toonde de conferentie ook alternatieven.

Alternatieven voor drugs: ademwerk en wisdom circles tijdens de conferentie.

“Ik heb net afgezeten,” vertelde een bezoeker na een quantum breathwork-sessie, hijgend en met tranen in haar ogen.

Het was 08:15 uur en ze was, naar eigen zeggen, volledig nuchter.

Deze methode gebruikt intense, ritmische ademhaling om het zenuwstelsel te beïnvloeden en krachtige lichamelijke en emotionele reacties op te roepen. Sommige deelnemers melden psychedelische-achtige ervaringen, met levendige beelden en bijna uit-het-lichaam sensaties.

Bezoekers konden ook neurofeedbacktraining proberen. Deze niet-invasieve methode meet hersengolven en vertaalt die in visuele of auditieve signalen in realtime, zodat gebruikers leren hun mentale toestand te reguleren.

Gedurende meerdere sessies is het doel mensen te helpen emotionele triggers te beheersen, zelfbewustzijn te vergroten en helderheid, creativiteit en andere cognitieve vaardigheden te verbeteren.

“Je weet niet wat 100% is totdat je het hebt ervaren,” zei een bezoeker die het al jaren deed. “Maar zodra je dat nieuwe, fijnere uitgangspunt hebt gevoeld, realiseer je je hoe transformerend neurofeedbacktraining kan zijn.”

Het nieuwe gezicht van psychedelica

Na twee dagen tussen psychonauten was wat mij het meest opviel niet een wetenschappelijke doorbraak of een grote theorie over bewustzijn. Het was de enorme verscheidenheid aan mensen die hun geest wilden verruimen — en meer.

In het toilet hoorde ik een groep middelbare leeftijd vrouwen praten over welke middelen ze die avond wilden gebruiken om los te gaan op het afterparty-dansersevent.

In de lobby wisselden mannen die eruitzagen alsof ze net uit de financiële wijk waren gekomen verhalen uit over peyote-ervaringen die ze hadden gehad in hun zoektocht naar meer focus en cognitieve scherpte.

En op een ronddraaiend, cirkelvormig bed zat een groep bezoekers die oud genoeg waren voor seniorenkorting, te praten over hoe MDMA hun seksleven had doen herleven.

Ik weet niet precies waar de toekomst van psychedelica heen gaat, maar één ding is duidelijk: het is allang niet meer alleen een subcultuurfenomeen.

“Plantengeneeskunde heeft mijn leven volledig veranderd,” zei een 85-jarige bezoeker. Ze maakte haar eerste psychedelische reis op haar 78e.

“Toen de begeleider vroeg: ‘Wat wil Gale?’ wist ik het meteen,” vervolgde ze. “Liefde. Vrede. Respect. Ik ging meteen naar huis en zei tegen mijn man dat dat is wat ik nodig heb.”