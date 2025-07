Beren Ontsnappen en Verslinden Voorraad Honing: Chaos in Wildpark!

Een Avontuur als Uit een Kinderboek

In een tafereel dat zo uit “Winnie de Poeh” zou kunnen komen, zijn twee jonge beren die uit hun verblijf in een Engelse dierentuin ontsnapten, uiteindelijk gevonden in een opslagruimte voor voedsel waar ze zich te goed deden aan honing en andere lekkernijen.

De twee 5-jarige Europese bruine beren, Mish en Lucy genaamd, glipten maandagmiddag uit hun verblijf in het Wildwood Devon wildlife park in het zuidwesten van Engeland en begaven zich direct naar een opslagplaats die alleen toegankelijk is voor personeel, aldus berichten op Facebook van Wildwood Devon.

Daar smulden ze van een “assortiment aan snacks, inclusief een voorraad honing voor een hele week,” zoals vermeld in een van de berichten op sociale media.

Tijdens hun uitstapje vormden de twee beren geen bedreiging voor het publiek, maar uit voorzorg werden alle bezoekers van het park naar een beveiligd gebouw geleid.

Vervolgens werden Mish en Lucy via camerabeelden en door personeel op de grond in de gaten gehouden totdat ze op eigen houtje terugkeerden naar hun verblijf, aldus Wildwood Devon.

“Hier is beeldmateriaal waarop Lucy te zien is met een zelfvoldane blik, nadat ze zich tegoed had gedaan aan het voedsel in de opslag, en beide beren vielen daarna in slaap,” meldde het wildpark op Facebook.

Wildwood Devon verklaarde dat het incident, dat een reactie van de politie uitlokte, het resultaat was van een “operationele fout.” Het wildpark voert nu een volledige interne onderzoek uit om te achterhalen hoe de beren konden ontsnappen en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

“Hoewel de structurele integriteit van het berenverblijf onaangetast blijft, nemen we elke operationele misstap zeer serieus,” schreef Wildwood Devon. “Wij blijven volledig toegewijd aan de hoogste normen van dierenverzorging, veiligheid van bezoekers en transparantie.”

Wildwood Devon, gelegen op 40 hectare bos en tuinen in Devon, Engeland, huisvest een verscheidenheid aan dieren, waaronder vossen, wolven, rode eekhoorns en beren.

In 2023 ontsnapte een Andesbeer twee keer in één maand uit zijn verblijf in de dierentuin van St. Louis. Bij een van zijn ontsnappingen wist de beer te ontsnappen door clips die roestvrijstalen gaas aan het frame van de deur van het verblijf vasthielden, kapot te scheuren.

Noch Wildwood Devon noch de politie van Devon en Cornwall hadden onmiddellijk gereageerd op het verzoek om commentaar van Fox News Digital.

