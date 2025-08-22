Ontdekt: 1600 jaar oude waarschuwing in oude christelijke kerk: ‘Alleen de rechtvaardigen’

Archeologische Vondsten in Turkije

Onlangs hebben archeologen in Turkije opgravingen verricht in de ruïnes van een eeuwenoude stad, waarbij ze een christelijke kerk uit de vijfde eeuw ontdekten met een inscriptie die al meer dan 1.000 jaar niet meer gezien was.

Deze opgravingen vonden plaats in Olympus, een oude Lycische havenstad in de provincie Antalya, zo meldt het Anadolu Agentschap (AA), een staatsnieuwsorganisatie in Ankara.

Sinds 2006 wordt de stad voortdurend onderzocht, maar tijdens het recente seizoen hebben archeologen meerdere mozaïekvloeren en grote opslagpotten, bekend als pithoi, aan het licht gebracht.

Gokcen Kurtulus Oztaskin, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Pamukkale, vertelde aan AA dat de site hen “blijft verbazen met zijn mozaïeken”.

De professor merkte op dat “we in 2017, 2022 en 2023 rijkelijk versierde mozaïekvloeren hebben ontdekt op de locaties waar we werkten. Dit jaar hebben we de mozaïekvloeren van Kerk Nummer 1 onthuld en gerestaureerd.”

Een opvallende ontdekking was een inscriptie gevonden bij de ingang van Kerk Nummer 1.

Oztaskin vertaalde de boodschap als: “Alleen zij die op het rechtschapen pad zijn, mogen hier binnentreden.”

Olympus werd verlaten in de 12e eeuw, wat betekent dat de inscriptie sindsdien niet meer gezien is.

De mozaïeken bevatten ook plantaardige motieven, een gangbaar artistiek element uit die tijd.

Op de mozaïeken waren ook de namen van weldoeners zichtbaar, wat erop wijst dat er ooit een welvarende klasse in Olympus bloeide.

De opgravers vonden ook een nieuw ontdekt gebouw dat op een tempel lijkt, hoewel er meer werk verricht moet worden om de leeftijd en functie ervan te bepalen.

Olympus werd gedurende verschillende eeuwen gebruikt. Het bevat nog steeds enkele restanten van Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse architectuur.

Archeologen hebben meerdere kerken, een brug en een ingangcomplex blootgelegd.

Ze vonden ook het Paleis van de Bisschop, de sarcofaag van Antimakhos en het monumentale graf van de Lycische Marcus Aurelius Archepolis.

Deze ontdekkingen volgen op meerdere recente doorbraken in de vroege christelijke archeologie.

Eerder dit voorjaar ontdekte een archeoloog een oudchristelijke nederzetting in Jordanië, bekend als Tharais.

Vorig jaar onthulden historici het vroegst bekende bewijs van het christendom ten noorden van de Alpen, in de vorm van een zilveren inscriptie.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post