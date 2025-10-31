Buitenaardse DNA Ontdekt in Mensen: Nieuwe Studie Onthult Verrassende Genetische Invoeging

Is het een invasie van genoomrovers?

Alsof het idee van buitenaardse wezens die rondlopen in menselijke vermommingen nog niet eng genoeg was. Een bizarre studie beweert dat buitenaardse wezens mensen zouden kunnen hebben ontvoerd en genen in het menselijk DNA hebben ingebracht, met mogelijke gevolgen voor miljoenen mensen.

“De mensheid kan genetisch getransformeerd zijn,” vertelde hoofdonderzoeker Dr. Max Rempel, oprichter en CEO van het DNA Resonance Research Foundation, aan de Daily Mail over de studie, die nog niet door vakgenoten is beoordeeld.

Rempel kwam tot deze schijnbaar vergezochte conclusie door DNA te analyseren van zowel gewone mensen als individuen die beweren te zijn ontvoerd door buitenaardse wezens. Dit volgde op een toename van UFO-waarnemingen het afgelopen jaar, wat bij velen de vrees wekt dat we op het punt staan enkele niet zo vriendelijke close encounters te ervaren.

De wetenschapper analyseerde specifiek 581 complete families uit het 1000 Genomes Project, en ontdekte ‘grote sequenties’ van DNA in 11 families die niet overeen leken te komen met een van beide ouders.

Deze genetische afwijkingen betroffen een bundel van 348 niet-ouderlijke genetische varianten. Aangezien de onderzochte personen geboren zijn voor 1990, sluit dit het gebruik van menselijke gentechnologieën zoals CRISPR uit, die pas in 2013 opdook.

Rempel analyseerde ook resultaten van 23andMe van individuen die zichzelf identificeren als buitenaardse ontvoerden, en ontdekte dat sommige families bewijs toonden van niet-ouderlijke markers.

Als dit bewijs bevestigd wordt, denkt de onderzoeker dat “het mogelijk zou kunnen zijn om te detecteren welke mensen buitenaards DNA dragen, in wezen het identificeren van hybriden.” Met andere woorden, net als de premisse van elke sci-fi film van “Invasion Of The Body Snatchers” tot “They Live,” lopen de buitenaardsen al onder ons, vermomd in onze genen, volgens zijn theorie.

De enthousiasteling voor buitenaardse zaken beweerde zelfs dat een groot deel van de mensen met autisme, ADHD, en Asperger, en andere neurodiverse kenmerken deze buitenaardse inserties kunnen bevatten, hoewel hij opmerkte dat dit op dit moment nog speculatie is.

Hij suggereerde zelfs dat deze buitenaardse genetische modificaties mensen ongebruikelijke vaardigheden zoals telepathie zouden kunnen geven, vergelijkbaar met de psychische vermogens van Ellen Ripley in het sci-fi vervolg “Alien Resurrection”.

Natuurlijk zijn er enkele voorbehouden bij deze bizarre studie. Rempel, die een PhD heeft van het Instituut voor Genbiologie in Moskou, Rusland, merkte op dat er “nog geen overtuigend bewijs” is omdat ze “betere datasets nodig hebben, die alleen beschikbaar zijn op goedkeuring.”

“Dat kost tijd en moeite,” zei de wetenschapper, die toevoegde dat de huidige commerciële genotyperingsdiensten, die afhankelijk zijn van array-gebaseerde gegevens, niet nauwkeurig genoeg zijn om dergelijke radicale claims te ondersteunen. In plaats daarvan pleit hij voor next-generation sequencing (NGS) of whole-genome sequencing (WGS), die nieuwe varianten met een veel hogere resolutie kunnen detecteren.

Rempel hoopt met high-resolution of next-generation sequencing, die nieuwe varianten op een hogere resolutie kunnen oppikken, ouders en kinderen te analyseren die zich identificeren als buitenaardse ontvoerden en hopelijk te pinpointen waar buitenaardse wezens het DNA hebben geïnfiltreerd.

Niet te vergeten dat de theorie van de onderzoeker in dezelfde categorie valt als de meest extreme buitenaardse-hybride hypothesen geopperd door aluminiumhoedje complottheoretici, zoals de Naza mummies, die naar verluidt zowel menselijk als buitenaards DNA bevatten.

Nigel Watson, auteur van “Portraits of Alien Encounters Revisited”, drong aan op voorzichtigheid vanwege de steekproefgrootte en de uitdaging om diegenen te bestuderen met anekdotisch bewijs van buitenaardse ontvoeringen.

“Ervaringen met buitenaardse ontvoeringen kunnen voortkomen uit een verscheidenheid aan aardse factoren,” zei hij. “We moeten deze verslagen zorgvuldig verifiëren voordat we conclusies trekken over DNA.”

Desalniettemin gelooft Watson dat verder genetisch onderzoek op vrijwillige ontvoerden nodig is en potentieel “net zo wereldschokkend als het bergen van een vliegende schotel” zou kunnen zijn.

In de tussentijd gelooft Rempel dat mogelijke “buitenaardse hybridisatie” grote implicaties zou kunnen hebben voor de toekomst van de mensheid.

“We moeten overwegen hoeveel buitenaardse hybridisatie gezond is voor de planeet, en welke buitenaardse rassen we mogelijk voorrang zouden geven,” zei hij.