Flint Theater wint prijs: Eerste met volledige seizoensbrochure in braille!

Theater Flint ontvangt Braillepluim 2026

Theater Flint, gevestigd in Amersfoort, heeft de eer ontvangen van de Braillepluim 2026, een onderscheiding uitgereikt door Stichting Onbeperkt Lezen. Dit theater sprong in het oog door als eerste in Nederland een compleet theaterseizoen (2025-2026) in braille aan te bieden, waarmee het toegankelijk werd voor mensen die van brailleschrift gebruikmaken. De uitreiking vindt plaats op 4 januari, ter gelegenheid van Wereld Braille Dag.

Door het beschikbaar stellen van een theaterprogramma in braille, neemt Flint een voortrekkersrol in het creëren van een inclusieve cultuurbeleving, aldus een persbericht van Stichting Onbeperkt Lezen. “Het initiatief van Flint wordt zeer gewaardeerd omdat het direct inspeelt op de behoeften van braillelezers. De brailleflyer maakt het voor bezoekers met een visuele beperking mogelijk om zelfstandig informatie te verkrijgen over voorstellingen en faciliteiten, wat bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en aan gelijkwaardige culturele participatie,” zo stelt de stichting.

Bezoekers die blind of slechtziend zijn kunnen met de hulp van de brailleflyer zelfstandig details lezen over de voorstellingen, de aanwezige faciliteiten en de beschikbare toegankelijkheidsvoorzieningen. Flint werkt bovendien samen met Stichting Komt het Zien! om voorstellingen aan te bieden die begeleid worden door een blindentolk en waarbij zogenaamde ‘meet & feels’ sessies worden georganiseerd. De brailleflyer is beschikbaar aan de kassabalie van het theater en kan ook via de website worden besteld.

Harold Warmelink, directeur van Flint, beschouwt de toekenning van de Braillepluim als een ‘prachtige erkenning’ voor de inspanningen van het theater. Hij legt de eer van dit initiatief bij Marianne ter Avest, een medewerker van de marketingafdeling. “Haar toewijding en overtuiging dat toegankelijkheid een norm moet zijn, hebben de realisatie van dit project mogelijk gemaakt. Ik ben er trots op dat Flint hiermee een voorbeeldrol kan spelen en dat we gezamenlijk demonstreren hoe een relatief kleine aanpassing een grote impact kan hebben voor onze bezoekers met een visuele handicap,” zegt Warmelink.

Met de jaarlijkse uitreiking van de Braillepluim benadrukt Onbeperkt Lezen het belang van brailleschrift voor mensen met een visuele beperking. De prijs wordt sinds 2019 elk jaar toegekend en de stichting hoopt dat meer theaters het voorbeeld van Flint zullen volgen.

