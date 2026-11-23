Als Nederland meer succesvolle deeptech-startups wil zien, is meer kapitaal alleen niet genoeg — investeerders zullen ook anders moeten opereren. Ze moeten startups gestructureerd ondersteunen bij opschaling, met kennis en een uitgebreid netwerk. Dat is de kern van Hessel Mittelmeijers betoog in het proefschrift waarop hij dinsdag promoveert.

Dinsdag verdedigt Mittelmeijer zijn proefschrift Financing the Future: Shaping Venture Capital Solutions for Technology Ventures – Value Creation in the Missing Middle. Naast de formele promotie neemt hij de beoordelingscommissie mee langs meerdere deeptech-startups in en rond Eindhoven en organiseert hij rond de promotie een symposium met ongeveer 160 genodigden en bekende sprekers.

‘Ik begin nu wel wat zenuwachtig te worden’, zegt hij met een lach.

Hardnekkige uitdaging voor deeptech-startups

De aandacht voor zijn werk is begrijpelijk: het probleem is groot en hardnekkig. Nederland en Europa beschikken over veel deeptech-kennis, en talloze startups proberen daar commercialiseerbare producten van te maken. Veel ondernemingen stranden echter in de zogenaamde valley of death, vaak vanwege een gebrek aan passende financiering.

Veel deeptech-startups stranden op het punt tussen prototype en marktintroductie.

Daarnaast slagen Europese startups die wel durfkapitaal aantrekken minder vaak in het doorgroeien naar commercieel succes dan hun Amerikaanse tegenhangers. Circa 54 procent van de door venture capital gefinancierde bedrijven in de Verenigde Staten groeit succesvol door na de startupfase, tegenover ongeveer 23 procent in Europa.

Wat is er nodig om die kloof te dichten? Mittelmeijer werkt zelf al jaren aan onderdelen van de oplossing die hij in zijn proefschrift voorstelt. Hij is investment manager bij Deeptech Capital Partners — ontstaan op basis van onderzoek dat sterk verwant is aan zijn afstudeerwerk toen het nog DeeptechXL heette. De naam veranderde begin dit jaar, nadat een managing partner de zomer ervoor in opspraak raakte en terugtrad.

Meer dan enkel financiële injecties

Volgens Mittelmeijer ligt de sleutel niet alleen in meer kapitaal of meer investeerders, maar in investeerders die hun aanpak veranderen en verder kijken dan alleen geld. Startups hebben in elke fase andere en vaak praktische vormen van ondersteuning nodig: van productontwikkeling en marktstrategie tot juridische zaken en internationale marketingplannen.

Over dat geld gesproken: er is volgens hem veel meer seedingkapitaal nodig. ‘Vorige jaar waren er in Europa maar tien deeptechfondsen met elk meer dan 100 miljoen euro. Nederland telt er drie — dat is relatief gezien niet slecht, maar het is onvoldoende. Fondsen kennen elkaar ook goed; als de één afwijst, volgt de ander vaak’, vertelt hij.

Hij pleit daarom vooral voor meer én grotere fondsen. ‘Grootte is belangrijk omdat je over voldoende middelen en expertise moet beschikken om deeptech-startups vanaf een heel vroeg stadium te begeleiden tot hun technologie echt marktrijp is.’

Hands-on investeerders en waardecreatie centraal

Een tweede cruciaal punt is volgens hem het samenstellen van multidisciplinaire en diverse teams binnen investeringsmaatschappijen. Bij Deeptech Capital Partners bijvoorbeeld werkt een technology officer met een Apple-achtergrond, is er een internationaal ervaren collega uit India, een legal officer en financiële specialisten. ‘Deeptech is een wereldwijde aangelegenheid, je hebt dus veel verschillende perspectieven nodig’, aldus Mittelmeijer.

Multidisciplinaire teams bij investeringsmaatschappijen helpen deeptech-startups met opschaling.

Startups hebben bovendien meer aan investeerders die technologische expertise in huis hebben. Niet noodzakelijk om alles zelf te adviseren, maar om connecties te leggen met de juiste experts. Zo kunnen zij helpen bij ontwerpkeuzes die de duurzaamheid van een technologie vergroten of beoordelen of een outsourcingspartner werkelijk geschikt is.

Mittelmeijer noemt dat indirecte begeleiding via een sterk ecosysteem-netwerk. Juridische ondersteuning, operationele kennis over opschalen, het samenstellen van grotere teams en het ontwerpen van kapitaalstructuren voor de financiering van een ‘first of a kind’-fabriek zijn allemaal voorbeelden van zo’n begeleiding.

In zijn onderzoek pleit hij voor hands-on investeerders die werken volgens een gestructureerde methodologie voor waardecreatie, gericht op strategie, operatie en technologie. ‘Ik geloof sterk in een standaard aanpak die je over je portfolio kunt uitrollen — een uitgebreide set activiteiten om waarde te genereren binnen startups’, zegt hij.

Veel traditionele venture capital-partijen blijven volgens hem bij het woord waardecreatie hangen in de vraag: hoe haal ik mijn investering eruit? Dat is te kort door de bocht.

Vc’s en de rol van pensioenfondsen

Minder en kleinere vc’s zullen vaak niet de capaciteit hebben om zo’n uitgebreid, hands-on team te bouwen, daarom is er volgens Mittelmeijer vooral vraag naar nieuwe, grotere deeptechfondsen in Nederland. Dat leidt tot een kip-en-ei-probleem: grote fondsen zijn nodig om pensioenkapitaal aan te trekken, maar pensioenfondsen investeren doorgaans alleen in fondsen die al aan bepaalde omvang- en governance-eisen voldoen.

Mittelmeijers eigen fonds is met ongeveer 120 miljoen euro geen kleintje. Het kapitaal komt onder meer van ASML, Invest-NL, Philips, regionale ontwikkelingsmaatschappij BOM en pensioenfonds PME. Deze partijen investeerden niet louter op basis van persoonlijke beloften, maar omdat de oprichters en hun netwerk een lange staat van dienst hebben binnen het deeptech-ecosysteem, vooral in de regio Eindhoven.

‘Pensioenfondsen kunnen best een stap zetten’

Om pensioenkapitaal te winnen is volgens Mittelmeijer niet alleen een track record nodig, maar ook het vermogen om aan te sluiten bij de strikte investeringsvoorwaarden van die fondsen. ‘Pensioenfondsen zouden best wat meer risico kunnen nemen, maar als investeerder moet je ook kunnen voldoen aan hun compliance-eisen. Je administratie en besluitvormingsprocessen moeten op orde zijn, en je moet transparant kunnen zijn over risico’s en procedures.’

Voor een klein team kan dat een uitdaging zijn; bij het fonds van Mittelmeijer zijn daarom twee medewerkers specifiek bezig met die compliance- en governance-zaken.

Anderzijds zijn er ook fondsen die mogelijk niet onder de voorwaarden willen werken die pensioeninvesteerders stellen — dat beperkt hun bewegingsruimte. Feit blijft echter dat het Nederlandse en Europese deeptech-ecosysteem behoefte heeft aan grotere, specialistische deeptechfondsen die bedrijven door de valley of death kunnen loodsen. ‘Voor deeptech is de valley of death niet primair een financieringsprobleem, maar vooral een coördinatievraagstuk’, besluit Mittelmeijer.